Suspeito de tráfico é preso em Três Passos durante ação policial integrada

A Polícia Civil de Três Passos, com apoio da Brigada Militar e da Polícia Penal, prendeu em flagrante, na tarde de quinta-feira, 21, um homem investigado por tráfico de drogas.

A ação foi realizada durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. Na residência do suspeito, foram encontradas porções de cocaína e uma quantia significativa em dinheiro.

Segundo as investigações, o local era utilizado como ponto de venda de drogas e era conhecido na região pela intensa movimentação de usuários. O homem já vinha sendo monitorado por envolvimento em ocorrências anteriores ligadas ao tráfico e à receptação de objetos furtados.

Após a prisão, ele foi levado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanece à disposição da Justiça.

A operação reforça a atuação integrada das forças de segurança no combate ao tráfico e na repressão a crimes que afetam a comunidade local.