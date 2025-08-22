Mulher é presa por tráfico de drogas em Campo Novo

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Campo Novo, prendeu na quinta-feira, 21, uma mulher investigada por tráfico de drogas. A ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

Após os procedimentos legais, a detida foi encaminhada ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil destaca que segue atuando de forma contínua no combate à criminalidade, reforçando o compromisso com a segurança da comunidade.