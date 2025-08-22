Governo do Estado inaugura ampliação de centro de saúde de Hulha Negra

O governo do Estado e a prefeitura de Hulha Negra, na Região da Campanha, inauguraram, na quinta-feira (21/8), a ampliação do Centro de Atenção Integrado à Saúde, realizada com recursos do programa Rede Bem Cuidar RS (RBC), da Secretaria da Saúde (SES). Foram destinados R$ 350 mil para qualificação da estrutura física da unidade. Em Hulha Negra, tem governo do Estado.

A nova área construída soma aproximadamente 125 metros quadrados e contempla consultório, salas (de enfermagem, de técnico de enfermagem e de espera), área de registros e marcações, além de copa e banheiros (masculino e feminino) com acessibilidade.

Investimentos somam R$ 90 milhões em obras de ampliação e reforma



Durante a cerimônia de inauguração, a titular da SES, Arita Bergmann, destacou o papel da RBC na valorização da atenção primária. “A RBC permite que a comunidade participe da estruturação do atendimento. Hulha Negra é mais um exemplo de equipe multiprofissional comprometida com a saúde da população”, afirmou. Ela também ressaltou que, até o momento, 347 municípios já foram contemplados com obras de ampliação e reforma, totalizando R$ 90 milhões em investimentos.

Nova área construída soma aproximadamente 125 metros quadrados -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

A secretária municipal de Saúde, Daniele Campani, também celebrou a conquista. “Com a RBC estamos crescendo, desenvolvendo e oferecendo mais qualidade de vida, com foco especial na gestante, no idoso e na criança”, disse.

A RBC integra o Programa Estadual de Incentivos para Atenção Primária à Saúde (Piaps) e tem como objetivo fortalecer os serviços oferecidos pelas unidades básicas de saúde (UBS). Atualmente, 496 municípios gaúchos aderiram ao programa.