Miraguaí

Município é premiado com selo Ouro pelo avanço na vacinação

Saúde

22/08/2025 13h45Atualizado há 3 horas
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Miraguaí foi premiado na quarta-feira, 20, com o selo Município Amigo da Vacina, iniciativa do governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), em parceria com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), que visa incentivar o aumento da cobertura vacinal no Estado.

Ao todo, 415 municípios foram certificados por terem atingido as metas estabelecidas em 2024 para as vacinas pentavalente, tríplice viral e HPV. Em relação ao ano anterior, houve crescimento na porcentagem de crianças e adolescentes imunizados.

Nesta segunda edição da iniciativa, 139 municípios receberam o selo ouro por cumprirem as metas nos três imunizantes; 153, o selo prata (duas metas atingidas); e 123, o selo bronze (uma meta atingida). Miraguaí conquistou o selo Ouro, subindo em relação ao ano passado, quando recebeu o bronze.

Estiveram presentes na solenidade em Porto Alegre o secretário municipal de Saúde, Valdelirio Pretto da Silva (Pretinho), e os profissionais Robison da Silva e Gabriel Morcelli, que atuam na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Miraguaí no setor de imunização. O secretário destacou a importância do trabalho das equipes responsáveis pela vacinação: “Agradeço a todos os colaboradores da Secretaria da Saúde que buscam, dia após dia, melhorar o atendimento aos munícipes miraguaienses”.

Aproveitando a viagem à capital, o secretário Pretinho esteve com o deputado estadual Adão Pretto e com o ministro da Educação, Camilo Santana, oportunidade em que tratou pessoalmente das demandas do município de Miraguaí.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7

