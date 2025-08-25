Comerciantes de Miraguaí temem aumento da criminalidade após dois crimes em 24 horas

Na madrugada desta segunda-feira (25), por volta da 0h20, uma relojoaria e ótica localizada no centro de Miraguaí foi alvo de criminosos. Os suspeitos arrombaram cadeados, danificaram a fechadura e invadiram o local, levando diversos itens, que ainda estão sendo contabilizados pelo proprietário.

O crime ocorreu um dia após o assalto registrado em uma farmácia também situada no centro da cidade, aumentando a preocupação de comerciantes e moradores em relação à segurança pública no município.

A Polícia Civil informou que já está analisando as imagens registradas pelas câmeras de monitoramento e investiga a ação dos criminosos.

Com informações da Rádio Líder