WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
Raffaelli
Seu Manoel
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sicoob
Império
Hospital Santo Antonio
Unimed
Meganet
Fitness
Sicredi
APPATA
Niederle
Tarzan
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Ipiranga
Seco
Sala
Lazzaretti
Ponto Grill
Folha Popular
Agricultura

Monitora Milho SC: bactéria do enfezamento vermelho é detectada no Planalto Norte

A presença da bactéria acende o alerta para que os produtores realizem o manejo inicial da lavoura e monitorem a presença de insetos no ambienteA m...

25/08/2025 14h46
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A presença da bactéria acende o alerta para que os produtores realizem o manejo inicial da lavoura e monitorem a presença de insetos no ambiente

A média estadual de cigarrinhas-do-milho no estado de Santa Catarina permanece dentro do esperado para este período de implantação das lavouras. Na última semana, os índices registrados foram de 2,26 cigarrinhas por armadilha, com maior presença de insetos na região Oeste, que já iniciou o plantio. Nestes locais há uma predominância do vírus do rayado fino que “pode causar perdas de produção se as sementes utilizadas forem mais suscetíveis. Porém, em comparação com as bactérias, esse vírus é bem menos agressivo. Mesmo assim, é necessário monitorar as viroses no ambiente”, explica a pesquisadora da Epagri/Cepaf, Maria Cristina Canale, responsável pelo programa Monitora Milho SC.

Maria Cristina salienta a importância do manejo químico, aliado ao uso de produtos biológicos, sempre que possível, para diminuir a presença das cigarrinhas que estão migrando neste momento. Segundo ela, o monitoramento realizado no início da safra permite dimensionar a densidade populacional dos insetos e detectar a presença dos patógenos que causam o enfezamento e as viroses no milho.

Apesar da baixa média de cigarrinhas-do-milho registrada no estado, foi detectada, no município de Mafra, no Planalto Norte, a presença da bactéria associada ao fitoplasma do enfezamento vermelho. Isso, acende o alerta para os produtores da região que devem realizar o manejo inicial da lavoura e monitorar a presença de insetos no ambiente. 

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O programa Monitora Milho SC coleta e divulga semanalmente informações de todo o Estado, permitindo que o setor produtivo acompanhe a evolução da população de cigarrinhas e as infecções causadas por esses insetos. 

O ataque de cigarrinhas infectadas com os patógenos dos enfezamentos pode comprometer substancialmente a produção de lavouras de milho. Para acompanhar a situação, foi criado no começo de 2021 o  programa Monitora Milho S C .

Aplicativo da Epagri apoia agricultores no monitoramento da cigarrinha

Para ajudar a cadeia produtiva no monitoramento e controle desse inseto em Santa Catarina, os produtores podem acessar informações no aplicativo Epagri Mob.

O app, disponível para  download gratuito , permite aos produtores e técnicos acompanhar a incidência da cigarrinha-do-milho em Santa Catarina para tomar decisões mais precisas sobre o manejo. Essa ferramenta também traz informações sobre a infectividade da cigarrinha com os patógenos do complexo do enfezamento: fitoplasma do enfezamento vermelho, espiroplasma do enfezamento pálido e vírus-da-risca.

Informações atualizadas para os produtores

A pesquisadora Maria Cristina Canale, do Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar da Epagri (Cepaf), explica que as informações geradas pelo monitoramento são fundamentais para a convivência da agricultura com a cigarrinha e as doenças transmitidas por ela. “Embora os enfezamentos já sejam conhecidos no país há algumas décadas, nós observamos que os surtos ocasionados por esses problemas têm sido bastante frequentes em todas as regiões produtoras do Brasil. Então é necessária a convivência do setor produtivo com o problema a partir de agora, inclusive aqui em Santa Catarina, com a participação ativa de todos os produtores envolvidos com a produção de milho, no manejo integrado regionalizado”, ressalta.

Como usar o aplicativo

O aplicativo  Epagri Mob  pode ser baixado gratuitamente em celulares Android e IOS. Nele é possível ter acesso às publicações, tecnologias, unidades da Epagri, previsão do tempo, monitoramento do frio e informações sobre doenças em videiras e maçãs. 

Para encontrar as informações do Monitora Milho SC, o usuário deve clicar no ícone “Informações Ambientais”, disponível na página principal do Epagri Mob e, em seguida, no link Monitora Milho SC. Nessa área, é possível encontrar os boletins atualizados e observar o nível populacional da cigarrinha-do-milho em diferentes regiões catarinenses.

A recomendação da Epagri é que os produtores e técnicos mantenham uma rotina de acompanhamento dos dados do aplicativo, porque o status de infectividade do inseto pode mudar de uma semana para a outra.

programa Monitora Milho SC  é uma iniciativa do Comitê de Ação contra Cigarrinha-do-milho e Patógenos Associados, que é composto por membros da Epagri, Udesc, Cidasc, Ocesc, Fetaesc, Faesc, CropLife Brasil e Secretaria de Estado da Agricultura.

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri
(48) 3665-5407/99167-3902

Por: Karin Helena Antunes de Moraes, jornalista bolsista na Epagri/Fapesc

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Epagri de Lages produz mudas de plantas frutíferas livres de vírus
Foto: Reprodução/Secom SC Santa Catarina ultrapassa a marca de 350 Selos Arte concedidos pela Cidasc
Foto: Reprodução/Secom SC Casa do Produtor Catarinense: há 48 anos, a marca de SC na maior feira agropecuária da América Latina
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
11°
Tempo nublado Máxima: 11° - Mínima:
10°

Sensação

0.4 km/h

Vento

79%

Umidade

Rádio Municipal
Tarzan
APPATA
Sicoob
Ponto Grill
Ipiranga
Império
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sala
Fitness
Meganet
F&J Santos
Sicredi
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mecânica Jaime
Seco
Agro Niederle
Unimed
Sicoob
Unimed
F&J Santos
Lazzaretti
Raffaelli
Ponto Grill
Ipiranga
Seu Manoel
Império
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sala
Fitness
Mercado Balestrin
Meganet
Agro Niederle
APPATA
Tarzan
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicoob
Sicredi
Municípios
Miraguaí - RS
Comerciantes de Miraguaí temem aumento da criminalidade após dois crimes em 24 horas
Barra do Guarita - RS
Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
Agro Niederle
Sicredi
Império
Ponto Grill
Unimed
Sala
Rádio Municipal
F&J Santos
Lazzaretti
APPATA
Meganet
Tarzan
Seco
Mecânica Jaime
Fitness
Raffaelli
Seu Manoel
Sicoob
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 32 minutos Avançar Mais na Saúde investe R$ 89,1 milhões em hospitais da Serra
Há 33 minutos Denúncias pelo Disque 100 de pedofilia na internet aumentam em agosto
Há 1 hora Comissão aprova destinação de recursos de loterias para Comitê Brasileiro de Clubes
Há 1 hora Comissão aprova projeto que torna obrigatório asilo gratuito em cidade com mais de 100 mil habitantes
Há 1 hora Senado pode votar na quarta projeto que endurece penas para crimes violentos
Império
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Seco
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ponto Grill
Ipiranga
APPATA
F&J Santos
Unimed
Meganet
Agro Niederle
Sicredi
Mercado do povo
Sicoob
Raffaelli
Mercado Balestrin
Fitness
Seu Manoel
Tarzan
Sala
Mais lidas
1
Há 4 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 4 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 6 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 6 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
5
Há 3 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
Ipiranga
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicoob
Unimed
Mecânica Jaime
Sala
F&J Santos
Império
Tarzan
Rádio Municipal
Ipiranga
APPATA
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Seco
Fitness
Seu Manoel
Meganet
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Mercado Balestrin
APPATA
Lazzaretti
Ipiranga
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Fitness
Seu Manoel
Império
Sicredi
Agro Niederle
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Seco
Rádio Municipal
Sala
Meganet
Sicoob
Tarzan
F&J Santos
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados