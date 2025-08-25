WhatsApp

Saúde

Avançar Mais na Saúde investe R$ 89,1 milhões em hospitais da Serra

Desde a primeira fase, o Programa Avançar Mais na Saúde destinou R$ 89,1 milhões (considerando valores já executados e em execução) para obras e co...

25/08/2025 17h45
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Do total de investimentos para hospitais da Serra, R$ 69,8 milhões já foram pagos por obras e equipamentos -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Do total de investimentos para hospitais da Serra, R$ 69,8 milhões já foram pagos por obras e equipamentos -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Desde a primeira fase, o Programa Avançar Mais na Saúde destinou R$ 89,1 milhões (considerando valores já executados e em execução) para obras e compra de equipamentos em hospitais da Serra que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os investimentos possibilitados pelo programa implementado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), estão ampliando e qualificando a rede hospitalar no Rio Grande do Sul.

O programa foi lançado em setembro de 2021, ainda com o nome de Avançar na Saúde. Até o momento, o governo estadual já destinou R$ 1,16 bilhão para a Saúde no Estado. Desse valor, R$ 213,7 milhões foram anunciados no dia 4 de agosto pelo governador Eduardo Leite para a nova fase do programa. A região da Serra receberá mais R$ 15,7 milhões em investimentos.

Os investimentos do Programa Avançar Mais na Saúde são ações do Plano Rio Grande . Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.


Do total de investimentos, já foram pagos R$ 69,8 milhões por obras (finalizadas ou em andamento) e equipamentos (comprados ou em processo de aquisição) que estão qualificando a rede hospitalar da Serra. Outros R$ 19,3 milhões estão em tramitação na Secretaria da Saúde.

"Chegar a quase R$ 1,2 bilhão em investimentos na saúde é a prova da virada de jogo que conquistamos no Estado", disse Leite. -Foto: Vítor Rosa/Secom

Anexo do hospital Geral de Caxias

Com maior população na região, Caxias do Sul é o município da Serra mais beneficiado pelo Avançar Mais na Saúde, com R$ 40,5 milhões em investimentos. Com repasses de R$ 31,5 milhões do programa, o Hospital Geral, ligado à Universidade de Caxias do Sul, concluiu as obras de ampliação do anexo, inaugurado em 2023, e abriu 55 novos leitos.

A instituição também realizou obras nos centros obstétrico e de diagnóstico por imagem, bem como adquiriu equipamentos e construiu uma subestação de energia elétrica para atender à demanda.

O Avançar Mais na Saúde destinou ainda R$ 9 milhões para o Hospital Virvi Ramos, que foram aplicados em obras na unidade de tratamento intensivo (UTI) neonatal e no centro obstétrico e na revitalização e atualização do parque tecnológico da unidade de oftalmologia.

Hospital Geral de Caxias do Sul recebeu investimentos no novo centro obstétrico e no serviço de diagnóstico por imagem -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Hospital Geral de Caxias do Sul recebeu investimentos no novo centro obstétrico e no serviço de diagnóstico por imagem -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Obras e equipamentos

Em Garibaldi, o investimento do Avançar Mais na Saúde é de R$ 7,7 milhões, destinados ao Hospital de Caridade São Pedro para a ampliação do centro cirúrgico, aquisição de equipamentos e de mobiliário, e a construção da nova área para exames de endoscopia e colonoscopia. Também foram realizadas reformas na estrutura.


Em Bento Gonçalves, foram investidos R$ 5,9 milhões. O Complexo Hospitalar, também conhecido como Hospital do Trabalhador, recebeu R$ 3,6 milhões para adquirir equipamentos para o bloco cirúrgico, a sala de pós-anestesia e a central de materiais esterilizados. Outros R$ 2,3 milhões foram repassados ao Hospital Tacchini para a reforma e ampliação da UTI pediátrica.


Já em Gramado e Canela, o investimento total é de quase R$ 8 milhões. Com 4,9 milhões, o Hospital Arcanjo São José, de Gramado, irá realizar obras no bloco cirúrgico e adquiriu um microscópio específico para o setor. Também será implantado um serviço de hemodiálise. Outros R$ 3 milhões, anunciados na nova fase do programa, vão financiar a construção do centro de parto normal e do alojamento conjunto no Hospital de Caridade de Canela.

Mais R$ 7,5 milhões foram investidos no Hospital Nossa Senhora de Oliveira, em Vacaria, que recebeu novos equipamentos, como um sistema de vídeo- endoscopia, uma nova unidade de quimioterapia e reformas na estrutura.

Em Bento Gonçalves, o Hospital Tacchini recebeu investimentos para a reforma e ampliação da UTI pediátrica -Foto: Divulgação Hospital Tacchini
Em Bento Gonçalves, o Hospital Tacchini recebeu investimentos para a reforma e ampliação da UTI pediátrica -Foto: Divulgação Hospital Tacchini

Mais investimentos

Outro destaque dos investimentos na Serra são R$ 5,7 milhões destinados a Guaporé para aquisição de equipamentos e reforma e ampliação do centro cirúrgico. Em Nova Prata, outro repasse, de R$ 5,4 milhões, possibilitou a abertura, em 2024, do setor de pronto atendimento e melhorias na estrutura do Hospital São João Batista, oferecendo mais conforto para pacientes e funcionários.

Mais R$ 3,5 milhões foram investidos no Hospital São Carlos, de Farroupilha, para ampliação e reforma das unidades de urgência e emergência, novas salas de cirurgia e aquisição de equipamentos. Também foram destinados recursos para Veranópolis (R$ 2,6 milhões), Flores da Cunha (R$ 723 mil), Antonio Prado (R$ 632 mil) e Bom Jesus (R$ 600 mil).

Texto: Ascom SES
Edição: Anderson Machado/Secom

