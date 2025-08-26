WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
Império
Mercado do povo
Rádio Municipal
Fitness
Seco
Folha Popular
Unimed
APPATA
Niederle
Sala
Mecânica Jaime
Sicredi
Ipiranga
Tarzan
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Lazzaretti
F&J Santos
Raffaelli
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Saúde

Prefeitura de São Paulo vai ampliar oferta de canabidiol pelo SUS

Tratamento será disponibilizada para mais de 30 tipos de doenças

26/08/2025 13h57
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (25) que passará a usar medicamentos à base de canabidiol, substância química da cannabis , para o tratamento de mais de 30 tipos de doenças ou transtornos na rede pública.

Os pacientes, que anteriormente recorriam à via judicial para conseguir o tratamento, agora poderão obter prescrições médicas de forma mais acessível na rede pública da capital.

O tratamento à base de canabidiol será destinado inicialmente para pacientes com quadros graves ou refratários. Entram na lista das doenças e condições de saúde que poderão receber o tratamento:

  • epilepsias,
  • dores crônicas,
  • doenças neurodegenerativas,
  • transtorno do espectro autista,
  • patologias reumatológicas.

Prescrição

Os médicos legalmente habilitados e capacitados são os únicos que podem prescrever o uso da cannabis medicinal. A secretaria informou que profissionais da rede estão sendo capacitados para oferecer o uso terapêutico do medicamento.

As farmácias municipais de referência serão responsáveis pela venda da medicação. Os pacientes que pretendem utilizar o canabidiol devem apresentar prescrição médica, notificação de receita B1 (do tipo azul), cartão SUS ou CPF e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As farmácias habilitadas na venda dos produtos podem ser consultadas na plataforma Remédio na Hora .

Cinco apresentações orais de canabidiol serão disponibilizadas na rede municipal: Full Spectrum 200mg/ml e 100mg/ml (com até 0,2% THC); Broad Spectrum 200mg/ml, 100mg/ml e 50mg/ml (isentas de THC).

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, as orientações sobre o uso medicinal da cannabis seguem a legislação vigente e a regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Habilitado pela Secretaria da Saúde, o hospital tem um papel importante na assistência cardiológica da região -Foto: Alina Souza/Ascom SES Hospital São Vicente de Paulo realiza primeiro implante de marcapasso extracardíaco do Litoral Norte
Do total de investimentos para hospitais da Serra, R$ 69,8 milhões já foram pagos por obras e equipamentos -Foto: Maurício Tonetto/Secom Avançar Mais na Saúde investe R$ 89,1 milhões em hospitais da Serra
Um dos objetivos é capacitar profissionais para atuação nas salas de vacinas dos serviços de saúde públicos -Foto: Camila Domingues/Arquivo Palácio Piratini Estado abre inscrições para curso a distância de qualificação em imunizações
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
15°
Tempo nublado Máxima: 15° - Mínima:
14°

Sensação

2.85 km/h

Vento

48%

Umidade

F&J Santos
Agro Niederle
Império
Rádio Municipal
APPATA
Mecânica Jaime
Meganet
Mercado do povo
Sala
Ipiranga
Sicredi
Lazzaretti
Seu Manoel
Fitness
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Unimed
Sicoob
Tarzan
Seco
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Fitness
Mercado Balestrin
Sicoob
Meganet
Ponto Grill
Lazzaretti
Império
Unimed
APPATA
Sicoob
Sala
F&J Santos
Raffaelli
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Mercado do povo
Rádio Municipal
Ipiranga
Seu Manoel
Tarzan
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha participa de capacitação sobre gestão previdenciária do RPPS
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sala
Império
Raffaelli
Tarzan
Meganet
Mercado do povo
Sicoob
Ipiranga
Unimed
Seu Manoel
Ponto Grill
Sicredi
APPATA
Fitness
Mecânica Jaime
Agro Niederle
F&J Santos
Seco
Últimas notícias
Há 7 minutos Comissão aprova proposta com diretrizes para ressocializar trabalhadora doméstica resgatada
Há 7 minutos Presidentes da Câmara e do Senado defendem revisão de benefícios fiscais
Há 7 minutos Comissão aprova projeto que condiciona desapropriação rural à Lei de Responsabilidade Fiscal
Há 8 minutos Senadores cobram legislação mais dura contra casos de feminicídio
Há 41 minutos Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
F&J Santos
Fitness
Ponto Grill
Tarzan
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Raffaelli
Seco
Sicredi
APPATA
Império
Mecânica Jaime
Meganet
Rádio Municipal
Sala
Lazzaretti
Mercado do povo
Unimed
Agro Niederle
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mais lidas
1
Há 5 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 5 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 7 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 4 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 4 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
Ipiranga
Fitness
Mercado Balestrin
Meganet
APPATA
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Seco
Raffaelli
F&J Santos
Tarzan
Império
Mecânica Jaime
Sicoob
Agro Niederle
Ipiranga
Lazzaretti
Unimed
Rádio Municipal
Sicredi
Sala
Lazzaretti
Meganet
Seco
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sala
Ipiranga
F&J Santos
Seu Manoel
APPATA
Mecânica Jaime
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
Unimed
Ponto Grill
Império
Mercado do povo
Fitness
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados