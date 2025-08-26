WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Lazzaretti
Meganet
Fitness
Ponto Grill
Ipiranga
Unimed
Sala
Seco
Niederle
Hospital Santo Antonio
Império
APPATA
Mercado do povo
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sicoob
Mercado Balestrin
Folha Popular
Raffaelli
F&J Santos
Rádio Municipal
Tarzan
Senado Federal

Humberto Costa comemora dados positivos da economia e critica bets

Durante pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (26), o senador Humberto Costa (PT-PE) comemorou a divulgação de dados da economia brasileira ...

26/08/2025 16h51
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Durante pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (26), o senador Humberto Costa (PT-PE) comemorou a divulgação de dados da economia brasileira que, segundo ele, “comprovam os extraordinários resultados dos esforços feitos pelo governo do presidente Lula para colocar o Brasil nos trilhos”.

— Prévia da inflação, o IPCA 15, caiu 0,14% nesse mês de agosto, a primeira deflação desde 2023. Ou seja, não só não tivemos inflação como tivemos uma redução geral de preços, uma inflação negativa, cujo item de maior impacto foi a queda nos preços da energia elétrica residencial, segundo o IBGE. É uma prova, como eu disse, de que as ações rápidas e inteligentes do nosso governo para estruturar o país e responder aos incontáveis desafios, entre eles, esse absurdo tarifaço dos Estados Unidos organizado pelo bolsonarismo contra o Brasil, são efetivas — afirmou.

Segundo o senador, além da energia elétrica, outra importante conquista foi a queda pelo terceiro mês seguido nos preços dos alimentos, especialmente arroz, batata, tomate e carnes, “fundamentais à mesa de milhões de brasileiros”. O parlamentar também destacou a queda no preço dos transportes para redução da inflação.

— São ganhos com reflexos diretos na vida das pessoas, inseridos em uma estratégia clara. Estabilidade econômica e social, que tem como uma das metas o cumprimento do arcabouço fiscal.

No entanto, Humberto demostrou preocupação com o constante crescimento do item chamado Despesas Pessoais, apontado na pesquisa. Ele engloba as apostas em jogos on-line, “e que demonstra o dano que esse vício, que essa mazela social tem provocado à economia brasileira e à saúde individual e coletiva”.

—Esse item foi o que mais subiu em agosto entre todos os pesquisados: 1,09%. Mais até mesmo do que o item saúde e cuidados pessoais, que englobou neste mês, os reajustes em planos de saúde autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, e que representou 0,64%, ou seja, 42% menor que o indicador de despesas pessoais. No mês passado, a alta de 3,34% nas apostas em bets já havia colocado o item entre os principais responsáveis pela pressão inflacionária da prévia do IPCA em 15 de julho. Foi a primeira vez, segundo o IBGE, que as apostas digitais superaram a energia elétrica em impacto percentual, passando a ter peso relevante na composição da inflação oficial — ressaltou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Braga defende a análise coordenada da MP com outros textos que tratam do setor elétrico - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Eduardo Braga presidirá comissão mista da MP do setor elétrico
A eleição do presidente e do vice e a escolha do relator do colegiado ocorrerá logo após a instalação - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Comissão mista da MP que reduz tarifas de energia será instalada na quarta
Presidente da CE, a senadora Teresa Leitão ouve a diretora do Todos pela Educação, Talita Nascimento - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Especialistas alertam para desafios do novo Plano Nacional de Educação
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
16°
Parcialmente nublado Máxima: 15° - Mínima:
15°

Sensação

2.98 km/h

Vento

63%

Umidade

F&J Santos
Rádio Municipal
Ponto Grill
Agro Niederle
Seu Manoel
Ipiranga
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Tarzan
Mercado Balestrin
Seco
Meganet
Império
Raffaelli
Mercado do povo
APPATA
Mecânica Jaime
Unimed
Sala
Fitness
Sicredi
Unimed
Raffaelli
Sicoob
Meganet
Agro Niederle
Rádio Municipal
Fitness
Ipiranga
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Tarzan
Império
F&J Santos
Sicoob
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Mercado do povo
Seu Manoel
Sicredi
Sala
Lazzaretti
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
Lazzaretti
Raffaelli
Unimed
Tarzan
F&J Santos
Ipiranga
Meganet
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Seco
Rádio Municipal
Sala
APPATA
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Fitness
Sicoob
Ponto Grill
Mercado do povo
Império
Sicredi
Últimas notícias
Há 25 minutos Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Há 28 minutos Eduardo Braga presidirá comissão mista da MP do setor elétrico
Há 28 minutos Itamaraty chama de "inverdades" críticas de ministro de Israel a Lula
Há 28 minutos Comissão mista da MP que reduz tarifas de energia será instalada na quarta
Há 28 minutos Defesa Civil de São Paulo alerta para temporais em parte do estado
Rádio Municipal
F&J Santos
Mercado do povo
APPATA
Mercado Balestrin
Unimed
Sicoob
Sicredi
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Ipiranga
Fitness
Sala
Tarzan
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Seco
Império
Lazzaretti
Agro Niederle
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 5 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 5 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 4 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
4
Há 4 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
5
Há 6 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Agro Niederle
APPATA
Sicredi
Ponto Grill
Ipiranga
Rádio Municipal
Tarzan
Sicoob
Meganet
Fitness
Raffaelli
Seco
Ipiranga
Unimed
Sala
Império
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Lazzaretti
F&J Santos
Lazzaretti
Império
Hospital Santo Antonio
Sala
Seco
Sicredi
Tarzan
Seu Manoel
Sicoob
Mercado do povo
Rádio Municipal
Ponto Grill
Meganet
Raffaelli
Mecânica Jaime
Fitness
APPATA
Unimed
Ipiranga
Agro Niederle
Mercado Balestrin
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados