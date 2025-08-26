Homem é preso por suspeita de incendiar casa da ex-companheira em São Martinho

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de São Martinho, cumpriu nesta terça-feira (26) a prisão preventiva de um homem suspeito de incendiar a residência da ex-companheira na madrugada do último sábado (23).

Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que segue atuando de forma permanente no combate à criminalidade e na garantia da segurança da comunidade.