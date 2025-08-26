WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Ipiranga
Rádio Municipal
APPATA
F&J Santos
Folha Popular
Lazzaretti
Tarzan
Império
Ponto Grill
Sala
Raffaelli
Seu Manoel
Niederle
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicredi
Sicoob
Seco
Fitness
Meganet
Mercado do povo
Senado Federal

Comissão mista da MP que reduz tarifas de energia será instalada na quarta

Será instalada nesta quarta-feira (27), às 14h30, comissão mista para apreciação da medida provisória que limita o repasse de custos do setor de en...

26/08/2025 17h29
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A eleição do presidente e do vice e a escolha do relator do colegiado ocorrerá logo após a instalação - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
A eleição do presidente e do vice e a escolha do relator do colegiado ocorrerá logo após a instalação - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Será instalada nesta quarta-feira (27), às 14h30, comissão mista para apreciação da medida provisória que limita o repasse de custos do setor de energia elétrica ao consumidor. A eleição do presidente e do vice e a escolha do relator do colegiado ocorrerá logo após a instalação.

Publicada noDiário Oficial da Uniãodo dia 11 de julho, a MP 1.304/2025 altera cinco leis relacionadas ao setor energético e ao mercado de gás natural. O texto busca reduzir os impactos tarifários provocados pela derrubada dos vetos presidenciais à Lei das Offshores .

A medida substitui as contratações compulsórias de termelétricas inflexíveis por usinas hidrelétricas menores, chamadas de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), que não dependem de combustível importado e aproveitam o recurso hídrico local, o que barateia a geração de energia.

A MP também muda as regras para os gastos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), fundo que custeia incentivos públicos para o setor elétrico. Segundo a medida, quando os gastos da CDE crescerem mais do que previsto, as empresas que recebem esses subsídios arcarão com os valores excedentes, desde que não estejam ligadas a políticas sociais prioritárias. Atualmente, os custos são repassados para a conta de luz dos consumidores.

O texto prevê, ainda, melhor comercialização do gás natural no país, permitindo preços mais competitivos e beneficiando setores industriais como o químico e o de fertilizantes.

A matéria destaca que não haverá impacto no orçamento público, pois propõe apenas ajustes e novos mecanismos financeiros dentro das regras existentes no setor energético.

Lúrya Rocha, sob supervisão de Patrícia Oliveira

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Braga defende a análise coordenada da MP com outros textos que tratam do setor elétrico - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Eduardo Braga presidirá comissão mista da MP do setor elétrico
Presidente da CE, a senadora Teresa Leitão ouve a diretora do Todos pela Educação, Talita Nascimento - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Especialistas alertam para desafios do novo Plano Nacional de Educação
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Humberto Costa comemora dados positivos da economia e critica bets
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
16°
Parcialmente nublado Máxima: 15° - Mínima:
15°

Sensação

2.98 km/h

Vento

63%

Umidade

Sicoob
Sicredi
Sala
Mercado do povo
F&J Santos
Império
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Meganet
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
APPATA
Seco
Tarzan
Seu Manoel
Agro Niederle
Ipiranga
Rádio Municipal
Fitness
Unimed
Raffaelli
Fitness
Sicoob
Meganet
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Tarzan
Unimed
Mecânica Jaime
Seu Manoel
F&J Santos
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sala
Império
Lazzaretti
APPATA
Sicredi
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
Ipiranga
Lazzaretti
Sala
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Meganet
Fitness
F&J Santos
Seu Manoel
Mercado do povo
APPATA
Sicredi
Agro Niederle
Tarzan
Unimed
Sicoob
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Seco
Raffaelli
Império
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 20 minutos Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Há 23 minutos Eduardo Braga presidirá comissão mista da MP do setor elétrico
Há 23 minutos Itamaraty chama de "inverdades" críticas de ministro de Israel a Lula
Há 23 minutos Comissão mista da MP que reduz tarifas de energia será instalada na quarta
Há 23 minutos Defesa Civil de São Paulo alerta para temporais em parte do estado
Ponto Grill
Meganet
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Tarzan
Império
Ipiranga
F&J Santos
Raffaelli
Sicoob
Fitness
Lazzaretti
APPATA
Rádio Municipal
Seco
Seu Manoel
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mercado Balestrin
Unimed
Mais lidas
1
Há 5 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 5 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 4 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
4
Há 4 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
5
Há 6 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicredi
Império
Tarzan
Ponto Grill
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sicoob
Seco
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ipiranga
Ipiranga
APPATA
Fitness
Unimed
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sala
Lazzaretti
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sala
Unimed
Raffaelli
Ponto Grill
Ipiranga
F&J Santos
Império
Fitness
Seu Manoel
Lazzaretti
APPATA
Sicoob
Sicredi
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Agro Niederle
Meganet
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Seco
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados