WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
Ipiranga
Sala
Raffaelli
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Folha Popular
Lazzaretti
Rádio Municipal
APPATA
Ponto Grill
F&J Santos
Meganet
Niederle
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Império
Fitness
Seco
Sicredi
Unimed
Tarzan
Política

Itamaraty rebate críticas de ministro de Israel a Lula

Brasil cobra responsabilidade de Israel por ataque a hospital em Gaza

26/08/2025 18h04
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) classificou, nesta terça-feira (26), como "ofensas, inverdades e grosserias inaceitáveis" as declarações do ministro da Defesa e ex-chanceler israelense, Israel Katz, com críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva .

Em publicação nas redes sociais, Katz disse que Lula é “antissemita declarado” e “apoiador do Hamas” , grupo palestino que controla a Faixa de Gaza.

“Como ministro da Defesa, o senhor Katz não pode se eximir de sua responsabilidade, cabendo-lhe assegurar que seu país não apenas previna, mas também impeça a prática de genocídio contra os palestinos”, diz o Itamaraty.

O governo brasileiro lembrou que as operações militares israelenses em Gaza já resultaram na morte de 63 mil palestinos, dos quais um terço são mulheres e crianças, com uma política de fome como arma de guerra imposta à população do enclave.

Nesta segunda-feira (25), o Itamaraty condenou os bombardeios de Israel contra o hospital Nasser , em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, que provocaram a morte de ao menos 20 palestinos, incluindo jornalistas e trabalhadores humanitários, e deixaram dezenas de pessoas feridas.

“Espera-se do sr. Katz, em vez de habituais mentiras e agressões, que assuma responsabilidade e apure a verdade sobre o ataque de ontem contra o hospital Nasser, em Gaza”, rebate o MRE.

O ministério acrescentou que o país está sob investigação da Corte Internacional de Justiça por suspeita de violação da Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio.

No dia 7 de outubro de 2023, o Hamas lançou um ataque surpresa de mísseis contra Israel, com incursão de combatentes armados por terra, matando 1,2 mil civis e militares e fazendo centenas de reféns israelenses e estrangeiros. Em resposta, desde então, Israel vem bombardeando Gaza e impôs cerco total ao território.

A guerra entre Israel e Hamas tem origem na disputa por territórios que já foram ocupados por diversos povos, como hebreus e filisteus, dos quais descendem israelenses e palestinos.

Rebaixamento

Em fevereiro de 2024, Israel declarou Lula "persona non grata" pelo país após o presidente brasileiro classificar as mortes de civis em Gaza como genocídio. Na ocasião, o presidente retirou de Israel o embaixador Frederico Meyer , que ocupava o principal posto da representação brasileira em Tel Aviv e, em um gesto político, ninguém foi indicado para ocupar a embaixada na capital israelense.

De acordo com informações do jornal The Times of Israel , desta segunda-feira (25), o governo israelense também vai "rebaixar" as relações com o Brasil após o Itamaraty ter ignorado a indicação do novo embaixador do país para atuar em Brasília.

Segundo a reportagem, o diplomata Gali Dagan foi indicado em janeiro e aguardava a concessão do agrément, que é a autorização de praxe para um estrangeiro atuar no país. A falta de resposta do governo brasileiro é vista como uma recusa e Israel teria retirado a indicação de Dagan.

Nesta terça-feira, o presidente Lula, mais uma vez, criticou o genocídio praticado por Israel na Faixa de Gaza e afirmou que crianças são assassinadas no território palestino “como se estivessem em guerra”.

“Nós temos a continuidade do genocídio na Faixa de Gaza, que não para. Todo dia tem uma novidade, todo dia mais gente morre, todo dia crianças estão com fome, aparece na mídia crianças totalmente esqueléticas atrás de comida e são assassinadas como se estivessem em guerra. São assassinadas como se fossem do Hamas”, disse, em referência ao grupo que comanda o enclave palestino.

Lula comandou reunião ministerial, no Palácio do Planalto, e voltou a defender a reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) , com a inclusão de países do Sul Global como membros plenos.

Antissemitismo

As críticas de Katz estão também relacionadas à saída do Brasil da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto (IHRA). A organização intergovernamental foi fundada em 1998 para promover a educação, pesquisa e memória do Holocausto e combater o antissemitismo , que é o ódio, preconceito ou discriminação contra o povo judeu.

“Agora, ele [Lula] revelou sua verdadeira face como antissemita declarado e apoiador do Hamas ao retirar o Brasil da IHRA [...] colocando o país ao lado de regimes como o Irã, que nega abertamente o Holocausto e ameaça destruir o Estado de Israel”, escreveu Katz.

O Brasil aderiu à IHRA como membro observador em 2021 , mas retirou-se formalmente em julho de 2025, após a adesão à ação judicial contra Israel na Corte Internacional de Justiça .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Bruno Peres/Agência Brasil Senado votará amanhã projeto contra adultização de crianças nas redes
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Itamaraty chama de "inverdades" críticas de ministro de Israel a Lula
© José Cruz/Agência Brasil Dino dá 10 dias para Motta explicar trâmite do PL sobre adultização
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h08
13°
Tempo nublado Máxima: 15° - Mínima:
12°

Sensação

2.1 km/h

Vento

70%

Umidade

Rádio Municipal
Seco
Meganet
Mercado do povo
Sicoob
Fitness
Raffaelli
Unimed
Tarzan
Ipiranga
APPATA
Império
Sicredi
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Mecânica Jaime
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sala
Agro Niederle
Seu Manoel
Fitness
Ponto Grill
Sala
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sicoob
Unimed
Sicredi
Meganet
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Império
Seu Manoel
Ipiranga
Mercado do povo
Tarzan
Sicoob
Lazzaretti
APPATA
Agro Niederle
F&J Santos
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
APPATA
F&J Santos
Ipiranga
Tarzan
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Meganet
Unimed
Seco
Sala
Raffaelli
Mercado do povo
Sicoob
Ponto Grill
Lazzaretti
Fitness
Seu Manoel
Rádio Municipal
Império
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 11 minutos Senado votará amanhã projeto contra adultização de crianças nas redes
Há 11 minutos Debate na Câmara aponta tecnologia como solução para extravio de bagagens
Há 11 minutos Cleitinho critica projeto que altera Lei da Ficha Limpa
Há 11 minutos Senado aprova autorizações de empréstimos para estados e municípios
Há 11 minutos Câmara analisa projeto que libera pagamentos congelados a servidores em razão da pandemia; acompanhe
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicoob
F&J Santos
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Fitness
Seco
Sala
Seu Manoel
APPATA
Mercado do povo
Ipiranga
Raffaelli
Meganet
Mecânica Jaime
Tarzan
Império
Unimed
Sicredi
Mais lidas
1
Há 5 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 5 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 4 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 4 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 6 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Seco
Rádio Municipal
Unimed
Ponto Grill
APPATA
Lazzaretti
Ipiranga
Agro Niederle
Sicoob
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Fitness
F&J Santos
Raffaelli
Tarzan
Sicredi
Sala
Ipiranga
Meganet
Império
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Meganet
APPATA
Seu Manoel
Sicoob
Mercado do povo
Fitness
Ipiranga
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Unimed
Sicredi
Tarzan
Seco
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Império
Lazzaretti
Sala
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados