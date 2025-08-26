WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
Seco
Meganet
Ipiranga
Sicredi
Império
Raffaelli
Ponto Grill
Folha Popular
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicoob
Seu Manoel
Unimed
Fitness
APPATA
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Tarzan
Sala
Mercado do povo
Niederle
Câmara

Líderes definem que PEC das prerrogativas parlamentares será votada amanhã

A proposta promove mudanças no artigo da Constituição que trata da imunidade parlamentar

26/08/2025 18h38
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Marina Ramos / Câmara dos Deputados

Líderes partidários definiram em reunião nesta terça-feira (26) que a chamada PEC das Prerrogativas ( PEC 3/21 ) será votada na sessão do Plenário desta quarta-feira (27) pelos deputados.

O relator, deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG), vai apresentar pela manhã o texto que será analisado pelos parlamentares.

A proposta promove mudanças no artigo da Constituição que trata da imunidade parlamentar. Entre outras alterações, o texto restringe a prisão em flagrante de integrantes do Congresso Nacional.

Conforme o texto original, somente poderá haver prisão em flagrante dos parlamentares nos casos de crimes inafiançáveis citados explicitamente pela Constituição: racismo, crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

O líder do PDT, deputado Mário Heringer (PDT-MG), afirmou que o texto não está fechado. “A maioria dos líderes entendeu que é o momento de fazer e vamos fazer”, disse o parlamentar. “Por exemplo, vamos redefinir quem pode entrar com Adin ou não, mas não conheço o texto ainda”, explicou.

Mais informações a seguir

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Michel Jesus / Câmara dos Deputados Debate na Câmara aponta tecnologia como solução para extravio de bagagens
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Câmara analisa projeto que libera pagamentos congelados a servidores em razão da pandemia; acompanhe
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Deputados aprovam regime de urgência para três projetos de lei
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h08
13°
Tempo nublado Máxima: 15° - Mínima:
12°

Sensação

2.1 km/h

Vento

70%

Umidade

Ipiranga
Meganet
Mercado do povo
Seco
Unimed
Raffaelli
Rádio Municipal
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Império
Seu Manoel
Agro Niederle
Mercado Balestrin
APPATA
F&J Santos
Ponto Grill
Sala
Fitness
Tarzan
Sicoob
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sala
Mecânica Jaime
Tarzan
Sicoob
F&J Santos
Raffaelli
Seu Manoel
Fitness
Ipiranga
Meganet
Rádio Municipal
Império
Unimed
APPATA
Ponto Grill
Mercado do povo
Lazzaretti
Sicredi
Agro Niederle
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
Seco
Hospital Santo Antonio
Sala
F&J Santos
Sicredi
Império
Sicoob
Meganet
Rádio Municipal
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Unimed
Mecânica Jaime
Raffaelli
Seu Manoel
Fitness
Agro Niederle
Mercado do povo
APPATA
Tarzan
Ipiranga
Últimas notícias
Há 11 minutos Senado votará amanhã projeto contra adultização de crianças nas redes
Há 11 minutos Debate na Câmara aponta tecnologia como solução para extravio de bagagens
Há 12 minutos Cleitinho critica projeto que altera Lei da Ficha Limpa
Há 12 minutos Senado aprova autorizações de empréstimos para estados e municípios
Há 12 minutos Câmara analisa projeto que libera pagamentos congelados a servidores em razão da pandemia; acompanhe
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sala
Sicredi
Unimed
Seco
Hospital Santo Antonio
Fitness
Seu Manoel
Lazzaretti
Império
Sicoob
APPATA
Meganet
Raffaelli
Agro Niederle
Mercado do povo
Tarzan
Mecânica Jaime
Ipiranga
F&J Santos
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 5 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 5 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 4 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 4 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 6 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Mercado Balestrin
Império
Tarzan
Ipiranga
Agro Niederle
Ponto Grill
Mecânica Jaime
F&J Santos
Meganet
APPATA
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Unimed
Sicoob
Raffaelli
Seu Manoel
Sala
Rádio Municipal
Sicredi
Ipiranga
Seco
Fitness
APPATA
Império
Lazzaretti
Ponto Grill
Meganet
Seco
Sicredi
Rádio Municipal
Raffaelli
Tarzan
Sicoob
Mercado Balestrin
Unimed
Seu Manoel
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Agro Niederle
Sala
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Fitness
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados