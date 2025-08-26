WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Ipiranga
Sicredi
Lazzaretti
Unimed
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicoob
Sala
Tarzan
Meganet
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Ponto Grill
Seco
Fitness
Mercado do povo
Império
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Niederle
APPATA
Mercado Balestrin
Saúde

Oftalmologistas apontam risco de atendimento por pessoas sem formação

Locais devem seguir exigências da Anvisa para realizar exames

26/08/2025 18h38
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

Dados adiantados nesta terça-feira (26) pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) mostram que, desde janeiro de 2017, foram feitas quase 3 mil denúncias contra pessoas ou estabelecimentos que praticaram atendimentos ou procedimentos oftalmológicos de forma irregular no país.

O CBO avalia que há um cenário de aumento das denúncias de atendimentos oftalmológicos oferecidos por pessoas sem formação em medicina e aponta que isso ocorre, muitas vezes, em óticas e estabelecimentos comerciais.

Os números mostram que, entre janeiro de 2017 e junho deste ano, foram efetuadas 2.950 representações por conta de ações ilegais, incluindo a realização de exames, o diagnóstico de doenças e a prescrição de lentes por não médicos , sendo 142 representações apenas no primeiro semestre de 2025.

Em nota, a entidade avalia que não se trata apenas de uma questão legal, mas de um risco à saúde pública e classifica como fundamental que a população se informe, desconfie de soluções fáceis e busque sempre atendimento com médicos oftalmologistas.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Entenda

De acordo com o CBO, exames oftalmológicos devem ser realizados por profissionais formados em medicina e, portanto, com um registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), além do Registro de Qualificação de Especialista (RQE).

Além disso, esses profissionais devem atuar em locais que atendam às exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), incluindo critérios para a estrutura física, os equipamentos utilizados e as condições sanitárias em geral.

Para a entidade, as normas garantem que o paciente encontre no profissional segurança, eficiência e adequação às regras para cuidar da saúde ocular — requisitos, segundo o conselho, não cumpridos em atendimentos realizados por óticas e estabelecimentos comerciais.

Encontro

O aumento no número de denúncias envolvendo atendimentos oftalmológicos oferecidos por pessoas sem formação em medicina será um dos temas debatidos durante o 69º Congresso Brasileiro de Oftalmologia, em Curitiba.

O encontro começa nesta quarta-feira (27) e deve reunir especialistas, pesquisadores e representantes de inovações tecnológicas recentes voltadas para a saúde ocular. Os debates seguem até o próximo sábado (30).

*A repórter viajou para o 69º Congresso Brasileiro de Oftalmologia a convite do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Prefeitura de São Paulo vai ampliar oferta de canabidiol pelo SUS
Habilitado pela Secretaria da Saúde, o hospital tem um papel importante na assistência cardiológica da região -Foto: Alina Souza/Ascom SES Hospital São Vicente de Paulo realiza primeiro implante de marcapasso extracardíaco do Litoral Norte
Do total de investimentos para hospitais da Serra, R$ 69,8 milhões já foram pagos por obras e equipamentos -Foto: Maurício Tonetto/Secom Avançar Mais na Saúde investe R$ 89,1 milhões em hospitais da Serra
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h08
13°
Tempo nublado Máxima: 15° - Mínima:
12°

Sensação

2.1 km/h

Vento

70%

Umidade

Rádio Municipal
Seco
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Unimed
Meganet
Sala
Raffaelli
Sicredi
Tarzan
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Fitness
APPATA
Sicoob
Ponto Grill
Mercado do povo
Império
F&J Santos
Ipiranga
Fitness
Sicoob
Rádio Municipal
Sicredi
Ponto Grill
F&J Santos
Agro Niederle
Unimed
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sicoob
Sala
APPATA
Seu Manoel
Raffaelli
Mercado do povo
Tarzan
Império
Hospital Santo Antonio
Meganet
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
Fitness
APPATA
Mercado Balestrin
Meganet
Império
Seco
Lazzaretti
Seu Manoel
Sicredi
Rádio Municipal
Sala
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
Tarzan
Ipiranga
Mercado do povo
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Unimed
Agro Niederle
Raffaelli
Últimas notícias
Há 12 minutos Senado votará amanhã projeto contra adultização de crianças nas redes
Há 12 minutos Debate na Câmara aponta tecnologia como solução para extravio de bagagens
Há 12 minutos Cleitinho critica projeto que altera Lei da Ficha Limpa
Há 12 minutos Senado aprova autorizações de empréstimos para estados e municípios
Há 12 minutos Câmara analisa projeto que libera pagamentos congelados a servidores em razão da pandemia; acompanhe
Sicoob
F&J Santos
Lazzaretti
Sala
Meganet
Fitness
Império
Tarzan
Ipiranga
Mercado do povo
Sicredi
Agro Niederle
Seu Manoel
Unimed
Rádio Municipal
Ponto Grill
Seco
Mercado Balestrin
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
APPATA
Mais lidas
1
Há 5 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 5 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 4 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 4 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 6 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Ponto Grill
Seu Manoel
Sicoob
Rádio Municipal
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Seco
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Império
Sala
Agro Niederle
APPATA
F&J Santos
Fitness
Ipiranga
Sicredi
Meganet
Ipiranga
Unimed
Lazzaretti
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sala
Tarzan
Sicoob
Agro Niederle
F&J Santos
Ipiranga
Mercado Balestrin
Unimed
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mercado do povo
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Seco
Império
Fitness
Raffaelli
Lazzaretti
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados