WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicredi
Seco
Mercado do povo
Sicoob
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mecânica Jaime
Niederle
Folha Popular
Fitness
Raffaelli
Seu Manoel
Ponto Grill
Império
Sala
APPATA
Meganet
Ipiranga
Lazzaretti
Unimed
Tarzan
Justiça

Moraes notifica governo do DF sobre monitoramento de Bolsonaro

Monitoramento deve ser feito sem "exposição indevida", diz decisão

26/08/2025 21h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), notificou o governo do Distrito Federal sobre a decisão em que foi determinada a realização de vigilância domiciliar integral do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília

O ofício foi enviado ao secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar. Caberá ao secretário acionar a Polícia Penal para dar início ao monitoramento do ex-presidente, que já está em prisão domiciliar , com uso de tornozeleira eletrônica.

De acordo com a decisão, o monitoramento deverá ser feito “sem exposição indevida”.

“O monitoramento realizado pelas equipes da Polícia Penal do Distrito Federal deverá evitar a exposição indevida, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, sem adoção de medidas intrusivas da esfera domiciliar do réu ou perturbadoras da vizinhança; ficando ao seu critério a utilização ou não de uniforme e respectivos armamentos necessários à execução da ordem”, decidiu Moraes.

A decisão foi tomada pelo ministro após parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR) e ocorre às vésperas do julgamento do ex-presidente pelas acusações da trama golpista, previsto para começar no dia 2 de setembro .

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O parecer foi enviado ontem ao STF após o ministro receber uma cópia do pedido inicial de monitoramento integral do ex-presidente, que foi enviado pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) ao diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues. Segundo o parlamentar, o aumento da vigilância é necessária para garantir a “aplicação da lei penal” e evitar possível fuga de Bolsonaro.

A defesa de Bolsonaro também foi notificada sobre a decisão, mas ainda não se pronunciou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Moraes pede à PGR parecer sobre agentes da PF na casa de Bolsonaro
© Fernando Frazão/Agência Brasil Justiça reduz penas de condenados pelo incêndio na boate Kiss
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Desvios de emendas: STF marca para quinta interrogatório de deputados
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
11°
Tempo nublado Máxima: 15° - Mínima:
10°

Sensação

1.87 km/h

Vento

65%

Umidade

Sicredi
Seco
Fitness
Império
Ponto Grill
Sala
Tarzan
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mercado do povo
Raffaelli
Seu Manoel
Ipiranga
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
APPATA
F&J Santos
Lazzaretti
Fitness
Sicoob
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Tarzan
Raffaelli
Unimed
Hospital Santo Antonio
Império
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sicoob
Mercado do povo
Seu Manoel
Sicredi
Ipiranga
Meganet
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sala
APPATA
Lazzaretti
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
Meganet
Sicredi
Raffaelli
Sala
Agro Niederle
Unimed
Império
F&J Santos
Rádio Municipal
Seco
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Fitness
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Ponto Grill
Sicoob
Seu Manoel
Lazzaretti
Mercado do povo
APPATA
Últimas notícias
Há 38 minutos Justiça mantém prisão da dupla que furtou alemães em Copacabana
Há 38 minutos Comissão aprova projeto de incentivo à pesquisa agropecuária
Há 38 minutos Vieira: não há negociação com EUA que envolva interferência judicial
Há 1 hora Rio de Janeiro apresenta queda nos casos de internações por covid-19
Há 1 hora Moraes pede à PGR parecer sobre agentes da PF na casa de Bolsonaro
Seu Manoel
Fitness
Mercado Balestrin
Sala
APPATA
Raffaelli
Unimed
Mecânica Jaime
Tarzan
Sicoob
Rádio Municipal
Meganet
Seco
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Império
Sicredi
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado do povo
Ipiranga
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 5 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 5 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 4 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 4 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 6 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
APPATA
Ipiranga
Agro Niederle
Sicredi
F&J Santos
Sala
Raffaelli
Rádio Municipal
Tarzan
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ipiranga
Ponto Grill
Império
Seu Manoel
Unimed
Hospital Santo Antonio
Seco
Sicoob
Fitness
Meganet
Mecânica Jaime
Meganet
Tarzan
Sicoob
Ponto Grill
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Fitness
Império
Unimed
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Sala
Seco
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sicredi
F&J Santos
Agro Niederle
Ipiranga
Mercado do povo
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados