Comissão debate situação de rodovia inacabada no norte do país

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quinta-feira (28) sobre a situação da BR-210. A rodovia, projetada para ligar Roraima, Pará e Amapá, nunca foi concluída.

O debate atende a pedido do deputado Defensor Stélio Dener (Republicanos-RR) e está marcado para as 10 horas, no plenário 12.

Segundo o parlamentar, a pavimentação da BR-210, conhecida como Perimetral Norte, é necessária para garantir o desenvolvimento da região.

Dener lembra que a rodovia foi concebida na década de 1970 com o objetivo de integrar a Região Norte e fortalecer o comércio interamericano, mas, até hoje, somente alguns trechos foram implantados.

“Solicitamos a retomada das discussões sobre a pavimentação da BR-210, a fim de garantir o desenvolvimento daquela região”, diz o deputado.