WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicoob
APPATA
Mercado do povo
Império
Fitness
Sala
Niederle
Ipiranga
Seu Manoel
Raffaelli
Folha Popular
Lazzaretti
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Tarzan
Seco
Unimed
F&J Santos
Rádio Municipal
Sicredi
Meganet
Câmara

Comissão debate situação de rodovia inacabada no norte do país

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quinta-feira (28) sobre a sit...

27/08/2025 11h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quinta-feira (28) sobre a situação da BR-210. A rodovia, projetada para ligar Roraima, Pará e Amapá, nunca foi concluída.

O debate atende a pedido do deputado Defensor Stélio Dener (Republicanos-RR) e está marcado para as 10 horas, no plenário 12.

Segundo o parlamentar, a pavimentação da BR-210, conhecida como Perimetral Norte, é necessária para garantir o desenvolvimento da região.

Dener lembra que a rodovia foi concebida na década de 1970 com o objetivo de integrar a Região Norte e fortalecer o comércio interamericano, mas, até hoje, somente alguns trechos foram implantados.

“Solicitamos a retomada das discussões sobre a pavimentação da BR-210, a fim de garantir o desenvolvimento daquela região”, diz o deputado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova regulamentação da atividade de operador do microcrédito orientado
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Hugo Motta anuncia prioridade para agenda de combate à fome
Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Comissão debate medidas do Brasil em relação ao conflito na Palestina
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h08
20°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima:
20°

Sensação

2.23 km/h

Vento

63%

Umidade

Seco
Sala
Tarzan
F&J Santos
Lazzaretti
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sicoob
Fitness
Unimed
Agro Niederle
Império
Mecânica Jaime
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
APPATA
Rádio Municipal
Ipiranga
Seu Manoel
Raffaelli
Meganet
APPATA
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Raffaelli
Seu Manoel
Sicoob
Ponto Grill
Fitness
Unimed
Meganet
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sala
Mercado do povo
Tarzan
Lazzaretti
Império
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Ipiranga
Agro Niederle
Sicredi
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Região Celeiro terá variação nos repasses do ICMS em 2026
Tenente Portela - RS
Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Seco
Meganet
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sala
Ipiranga
F&J Santos
Seu Manoel
Sicoob
Rádio Municipal
Fitness
Unimed
APPATA
Império
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sicredi
Mercado do povo
Tarzan
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 4 minutos Divulgação de cirurgia reparadora para mulher vítima de violência avança
Há 4 minutos Governo quer coibir concorrência desleal de big techs, diz Rui Costa
Há 4 minutos Comissão aprova regulamentação da atividade de operador do microcrédito orientado
Há 4 minutos Comissão de Esporte celebra legado da atleta olímpica Aída dos Santos
Há 4 minutos Avança direito a atendimento por médicas para vítima de violência
Mercado do povo
F&J Santos
Meganet
Ipiranga
Agro Niederle
Fitness
Império
Mercado Balestrin
Ponto Grill
APPATA
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Seco
Rádio Municipal
Lazzaretti
Unimed
Mecânica Jaime
Sicredi
Seu Manoel
Raffaelli
Sala
Mais lidas
1
Há 6 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 6 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 5 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 5 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 7 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Sicredi
Agro Niederle
Ipiranga
Sicoob
Raffaelli
Sala
Hospital Santo Antonio
Meganet
Império
F&J Santos
Ipiranga
Unimed
Mecânica Jaime
Fitness
Lazzaretti
Tarzan
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Seco
Ponto Grill
Rádio Municipal
APPATA
Ipiranga
Raffaelli
Tarzan
Rádio Municipal
Mercado do povo
Agro Niederle
Sicredi
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seco
Sala
Unimed
Sicoob
Império
Meganet
Fitness
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Seu Manoel
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados