Saúde

Hospitais da região Missioneira são beneficiados com R$ 75 milhões do Avançar Mais na Saúde

Desde a primeira fase, o programa Avançar Mais na Saúde destinou R$ 75,6 milhões (considerando valores já executados e em execução) para obras e co...

27/08/2025 12h12
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Hospital Regional das Missões, em Santo Ângelo, recebeu aparelho de ressonância magnética no centro de diagnóstico por imagem -Foto: Divulgação Hospital Regional das Missões
Hospital Regional das Missões, em Santo Ângelo, recebeu aparelho de ressonância magnética no centro de diagnóstico por imagem -Foto: Divulgação Hospital Regional das Missões

Desde a primeira fase, o programa Avançar Mais na Saúde destinou R$ 75,6 milhões (considerando valores já executados e em execução) para obras e compra de equipamentos em hospitais da região Missioneira que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os investimentos possibilitados pelo programa estão ampliando e qualificando a rede hospitalar do Estado.

O Rio Grande do Sul está diferente. Próximo de completar quatro anos e ainda com o nome de Avançar na Saúde, o programa foi lançado em setembro de 2021. Até o momento, o governo estadual já destinou R$ 1,16 bilhão para a saúde no Estado. Desse valor, R$ 213,7 milhões foram anunciados em 4 de agosto pelo governador Eduardo Leite para a nova fase do programa. A Região Missioneira receberá mais R$ 18 milhões em investimentos.

Os investimentos do Programa Avançar Mais na Saúde são ações do Plano Rio Grande . Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.


Do total de investimentos, já foram pagos R$ 54,1 milhões por obras (finalizadas ou em andamento) e equipamentos (comprados ou em processo de aquisição) que estão qualificando a rede hospitalar da região Missioneira. Outros R$ 21,5 milhões estão em tramitação na Secretaria da Saúde.

Novos leitos de UTI em Ijuí

Ijuí é o município da região com maior volume de recursos destinados: R$ 17,8 milhões. O Hospital de Clínicas foi o maior beneficiado, com R$ 15,3 milhões repassados para a abertura de dez novos leitos de unidade de tratamento intensivo (UTI) e a reforma de outros 20 leitos, além da aquisição de equipamentos, entre eles em angiógrafo. Com repasses do Avançar Mais na Saúde, a ampliação do setor de diagnóstico por imagem foi concluída; e o centro cirúrgico, reformado.

No Hospital Bom Pastor, R$ 2,5 milhões investidos pelo Estado possibilitaram a compra de equipamentos, como um microscópio cirúrgico oftalmológico, um facoemulsificador (usado em pacientes com catarata) e uma torre de vídeo para as cirurgias em oftalmologia.

Hospital de Clínicas de Ijuí recebeu investimentos que permitiram 10 novos leitos de UTI e outras reformas importantes -Foto: Alina Souza/Arquivo SES
Hospital de Clínicas de Ijuí recebeu investimentos que permitiram 10 novos leitos de UTI e outras reformas importantes -Foto: Alina Souza/Arquivo SES

Pronto-socorro em Cruz Alta

Em Cruz Alta, foram investidos R$ 13,8 milhões no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, que permitiram a construção da unidade de atendimento imediato (pronto-socorro), bem como a reforma da unidade de internação para pacientes adultos, do centro de parto normal, da unidade de cuidados intermediários neonatal e da central de materiais esterilizados. Também foram adquiridos equipamentos para os setores reformados.

30 novos leitos em Santa Rosa

Santa Rosa recebeu R$ 11,9 milhões em investimentos do Avançar Mais na Saúde. Do valor total, R$ 10,99 milhões foram destinados ao Hospital Vida & Saúde para a conclusão da nova unidade de internação clínica, inaugurada em 2024 com 30 novos leitos para pacientes do SUS. Com o valor, também foram feitas adaptações para que novos equipamentos de diagnóstico por imagem e de cardiologia adquiridos fossem instalados.

A Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa recebeu outros R$ 993 mil para a compra de novos equipamentos com o objetivo de ampliar os serviços no Hemocentro do município.


Ressonância magnética em Santo Ângelo

Para reforçar e qualificar os atendimentos em Santo Ângelo, foram investidos R$ 9,8 milhões no Hospital Regional das Missões. Novos equipamentos, como um aparelho de ressonância magnética, e materiais permanentes foram adquiridos para o centro de diagnóstico por imagem, cuja estrutura foi modernizada. Recursos repassados pelo Avançar Mais na Saúde também financiaram a reforma do centro de parto normal e da unidade de cuidados intermediários neonatais e da unidade especializada em saúde.


Centro de parto normal em Três de Maio

Outro destaque na região Missioneira é o investimento realizado pelo governo estadual em Três de Maio. Foram repassados R$ 7 milhões para a reforma do centro de parto normal e a melhoria da estrutura da UTI do Hospital São Vicente de Paulo, dando mais segurança e conforto para os pacientes.

Hospital Vida & Saúde, de Santa Rosa, recebeu nova unidade de internação clínica com 30 novos leitos para pacientes do SUS -Foto: Divulgação Hospital Vida & Saúde
Hospital Vida & Saúde, de Santa Rosa, recebeu nova unidade de internação clínica com 30 novos leitos para pacientes do SUS -Foto: Divulgação Hospital Vida & Saúde

Outros investimentos na região

Em Giruá, R$ 4,3 milhões do Avançar Mais na Saúde possibilitaram melhorias na estrutura do Hospital São José, que reformou o centro cirúrgico, a central de material esterilizado e o centro de reabilitação, além de ter adquirido camas elétricas.


Outros R$ 2,5 milhões, investidos em Horizontina, reforçaram o atendimento de urgência e emergência no Hospital Oswaldo Cruz, que passou a ter uma nova estrutura para atender os pacientes, um novo centro cirúrgico, um setor pós-cirúrgico e uma central de materiais esterilizados.

Por meio do Avançar Mais na Saúde, o Estado também realizou investimentos em outros municípios da região Missioneira:

  • São Luiz Gonzaga (R$ 2,8 milhões)
  • Santo Augusto (R$ 1,7 milhão)
  • Porto Xavier (R$ 1,5 milhão)
  • Panambi (R$ 1 milhão)
  • Crissiumal (R$ 316 mil)
  • Pejuçara (R$ 300 mil)
  • Santa Bárbara do Sul (R$ 299 mil)
  • Ibirubá (R$ 250 mil)


Texto:Ascom SES
Edição: Anderson Machado/Secom

