WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sicredi
Lazzaretti
Ipiranga
Seu Manoel
Raffaelli
Seco
Niederle
Sala
Unimed
APPATA
Folha Popular
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicoob
F&J Santos
Mercado Balestrin
Meganet
Fitness
Política

Auxílio Gás será ampliado para botijão ser acessível em todo o país

Diferença de preço entre regiões deixa benefício atual insuficiente

27/08/2025 13h55
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governo federal lançará, na semana que vem, um programa para reformular o Auxílio Gás. A ideia é garantir, às famílias de baixa renda, o acesso ao botijão de gás de cozinha (GLP), em vez de apenas transferir um valor baseado no preço médio nacional.

A proposta foi adiantada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, nesta quarta-feira (27), durante o programa Bom Dia, Ministro , produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) .

“O programa está pronto e será lançado na semana que vem. Ele vai crescer gradualmente. Em março, chegará a 15,5 milhões de famílias [mais de 46 milhões de pessoas]”, disse o ministro.

O benefício é destinado a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda igual ou inferior a meio salário mínimo. Atualmente, são contempladas cerca de 5,6 milhões de famílias, número que, segundo o governo, deverá chegar a mais de 20 milhões. Para o ano que vem, estão previstos R$ 13,6 bilhões em recursos.

Cada família beneficiada recebe, no modelo atual, R$ 108 a cada dois meses. O valor corresponde a 100% do preço médio do botijão de gás de cozinha (GLP) de 13kg. Com a mudança, as famílias ganharão um vale crédito, explica o ministro

“Elas [as famílias] receberão uma espécie de vale crédito [a ser usado em distribuidoras cadastradas de revenda] para comprar o gás, bastando apresentar o CPF”, destacou o ministro:

Preço varia de acordo com a região

No modelo atual, o benefício é apenas um subsídio financeiro. O problema, segundo o ministro, é que esse valor fixo, que supostamente equivaleria à média do preço nacional, não é suficiente para comprar o botijão de gás em muitos casos.

Segundo Rui Costa, há localidades onde o preço cobrado pelo botijão de gás está R$ 60 acima do valor médio.

“Estamos falando de um valor médio, no Brasil, entre R$ 105 e R$ 109 o botijão, sendo que ele é vendido em algumas localidades a R$ 160 ou R$ 170. Há uma disparidade muito grande de preço, a depender da distância; da localização da cidade; da região”, argumentou.

“O que o governo vai fazer, portanto, é entregar o botijão às pessoas. Com isso, além dos efeitos econômicos de possibilitar que a pessoa tenha dignidade para cozinhar seus alimentos, vamos reduzir muito o índice de queimaduras de crianças e mulheres em acidentes domésticos que, na busca por alternativas ao botijão de gás, usam líquidos como álcool para cozinhar”, complementou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Governo quer coibir concorrência desleal de big techs, diz Rui Costa
© Lula Marques/Agência Brasil Lula assina decreto da TV 3.0; novo sistema deve começar em 2026
© Valter Campanato/Agência Brasil Nova tecnologia vai mudar forma como brasileiros assistem televisão
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h08
20°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima:
20°

Sensação

2.23 km/h

Vento

63%

Umidade

Império
Sicoob
Raffaelli
Unimed
Seu Manoel
Fitness
Mecânica Jaime
Tarzan
F&J Santos
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Rádio Municipal
APPATA
Seco
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Meganet
Sala
Lazzaretti
Mercado do povo
Agro Niederle
Ipiranga
Sicredi
Mecânica Jaime
Meganet
Fitness
Tarzan
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sala
APPATA
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado do povo
Sicoob
Império
Raffaelli
Agro Niederle
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicoob
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Ipiranga
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Região Celeiro terá variação nos repasses do ICMS em 2026
Tenente Portela - RS
Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Meganet
Tarzan
F&J Santos
Mercado do povo
Ipiranga
Sicredi
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Unimed
Fitness
Seco
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Império
Seu Manoel
Sala
Rádio Municipal
Ponto Grill
APPATA
Raffaelli
Últimas notícias
Há 5 minutos Divulgação de cirurgia reparadora para mulher vítima de violência avança
Há 5 minutos Governo quer coibir concorrência desleal de big techs, diz Rui Costa
Há 5 minutos Comissão aprova regulamentação da atividade de operador do microcrédito orientado
Há 6 minutos Comissão de Esporte celebra legado da atleta olímpica Aída dos Santos
Há 6 minutos Avança direito a atendimento por médicas para vítima de violência
Lazzaretti
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Seco
Seu Manoel
Agro Niederle
Unimed
Rádio Municipal
Sicredi
F&J Santos
Raffaelli
Sala
Ipiranga
Fitness
Ponto Grill
Sicoob
Mercado Balestrin
Tarzan
APPATA
Império
Meganet
Mais lidas
1
Há 6 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 6 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 5 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 5 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 7 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicredi
Ipiranga
Agro Niederle
Sicoob
Fitness
Raffaelli
Seco
Ponto Grill
Sala
APPATA
F&J Santos
Tarzan
Meganet
Unimed
Ipiranga
Império
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sala
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Império
Unimed
APPATA
Mercado do povo
Ipiranga
Meganet
Tarzan
Sicoob
Fitness
F&J Santos
Mercado Balestrin
Seco
Rádio Municipal
Seu Manoel
Agro Niederle
Raffaelli
Sicredi
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados