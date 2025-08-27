Homem é detido com arma de fogo e moto irregular em Três Passos

Na noite de terça-feira, 27, policiais militares do 7° Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo em Três Passos.

Durante a ação, foram apreendidos uma pistola, oito munições e um smartphone. A motocicleta utilizada pelo suspeito, que estava com os números do chassi e do motor suprimidos, foi removida para o depósito do guincho.

O indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Comunicação Social 7°BPM