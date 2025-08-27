WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Sicoob
Ipiranga
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sicredi
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Unimed
APPATA
Meganet
F&J Santos
Tarzan
Niederle
Seco
Mercado do povo
Fitness
Ponto Grill
Sala
Império
Três Passos

Homem é detido com arma de fogo e moto irregular em Três Passos

Polícia

27/08/2025 14h04
Por: Júlio Santos
Foto: Efetivo 7°BPM
Foto: Efetivo 7°BPM

Na noite de terça-feira, 27, policiais militares do 7° Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo em Três Passos.

Durante a ação, foram apreendidos uma pistola, oito munições e um smartphone. A motocicleta utilizada pelo suspeito, que estava com os números do chassi e do motor suprimidos, foi removida para o depósito do guincho.

O indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Comunicação Social 7°BPM

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Imagem: Divulgação Homem é preso por suspeita de incendiar casa da ex-companheira em São Martinho
Foto: Divulgação Comerciantes de Miraguaí temem aumento da criminalidade após dois crimes em 24 horas
Foto: Polícia Civil Mulher é presa por tráfico de drogas em Campo Novo
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h08
20°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima:
20°

Sensação

2.23 km/h

Vento

63%

Umidade

F&J Santos
Fitness
Unimed
Meganet
Raffaelli
Agro Niederle
Sicoob
Tarzan
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
APPATA
Império
Ponto Grill
Sala
Sicredi
Ipiranga
Seco
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mercado do povo
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicoob
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sala
Tarzan
Rádio Municipal
Fitness
Mercado do povo
Meganet
Sicoob
Seu Manoel
Raffaelli
APPATA
Sicredi
Unimed
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Império
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Região Celeiro terá variação nos repasses do ICMS em 2026
Tenente Portela - RS
Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Seco
Ponto Grill
APPATA
Mercado Balestrin
Meganet
Fitness
Rádio Municipal
Sicoob
Ipiranga
Mercado do povo
Sicredi
Tarzan
Império
Sala
F&J Santos
Lazzaretti
Raffaelli
Unimed
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 6 minutos Divulgação de cirurgia reparadora para mulher vítima de violência avança
Há 6 minutos Governo quer coibir concorrência desleal de big techs, diz Rui Costa
Há 6 minutos Comissão aprova regulamentação da atividade de operador do microcrédito orientado
Há 6 minutos Comissão de Esporte celebra legado da atleta olímpica Aída dos Santos
Há 6 minutos Avança direito a atendimento por médicas para vítima de violência
Ipiranga
Seu Manoel
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicoob
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Meganet
APPATA
Raffaelli
Fitness
Rádio Municipal
Império
Tarzan
Unimed
Sicredi
Seco
Sala
Mercado Balestrin
Ponto Grill
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 6 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 6 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 5 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 5 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 7 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Império
Sala
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Seco
Agro Niederle
Sicredi
Fitness
Ipiranga
Lazzaretti
Unimed
Mecânica Jaime
APPATA
Seu Manoel
F&J Santos
Meganet
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
Ponto Grill
Tarzan
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Fitness
Rádio Municipal
F&J Santos
Tarzan
Lazzaretti
Unimed
Seco
APPATA
Ipiranga
Sala
Sicredi
Raffaelli
Sicoob
Meganet
Mercado do povo
Ponto Grill
Império
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados