WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Meganet
Sicoob
Sala
Niederle
Raffaelli
Unimed
Mercado do povo
Ponto Grill
Tarzan
Folha Popular
F&J Santos
Ipiranga
Seco
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Fitness
Seu Manoel
Império
APPATA
Política

Governo quer coibir concorrência desleal de big techs, diz Rui Costa

Planalto prepara dois projetos para definir regras nas plataformas

27/08/2025 14h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira (27) que o Governo Federal prepara o envio de dois projetos de lei para atuar na regulação econômica e na responsabilização das plataformas por crimes praticados em ambientes digitais. As propostas buscam definir regras claras, com foco na responsabilização, transparência e regulação que evite a concorrência desleal nos mercados digitais, concentrados em poucas empresas com poder majoritário sobre a informação e a economia do setor.

“A regulação consiste em um projeto para tratar de impedir crimes e outro que trata de igualar, dar as mesmas condições de competição entre os diversos veículos”, explicou.

Costa concedeu entrevista ao programa Bom Dia, Ministro , da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) . Ele lembrou que as discussões em torno das big techs , grandes empresas estrangeiras de tecnologias, não envolvem apenas a prevenção da prática criminosa nas plataformas digitais, mas também a regulação econômica.

“Não é justo, é uma competição desigual entre os veículos tradicionais, como TVs, rádios e outros veículos, com plataformas que arrecadam muito e não contribuem com nada. Nós temos que ter isonomia no tratamento entre veículos”, disse. “Alguns pagam tributos, contribuições, enquanto essas plataformas hoje não pagam praticamente nada por esse faturamento que elas recebem. É, portanto, muito desigual”.

O governo acredita ainda que a conduta das grandes empresas inviabiliza negócios menores e encarece produtos para o consumidor final por meio de concorrência desleal. Essas distorções são causadas por problemas como a falta de transparência nos buscadores, cobranças de taxas abusivas a lojas de aplicativos de empresas menores, venda casada de serviços e direcionamento de meios de pagamento.


>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Adultização

Sobre o projeto que busca combater a exploração de crianças e adolescentes no ambiente digital, que deve ser votado nesta semana no Senado , o ministro disse que não está nos planos do governo fazer alterações significativas no que for definido no Parlamento.

“O texto do Congresso já traz algum nível de regulação. Não queremos competir nem modificar aquilo que o Congresso votar esta semana. Eventualmente, [poderemos] complementar e preencher vazios daquilo que não for regulado nesse texto a ser votado e depois sancionado pelo presidente”, disse o ministro.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Valter Campanato/Agência Brasil Alckmin desembarca no México e tem reunião com setor privado
© Lula Marques/Agência Brasil Lula assina decreto da TV 3.0; novo sistema deve começar em 2026
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Auxílio Gás será ampliado para botijão ser acessível em todo o país
Tenente Portela, RS
Atualizado às 16h08
21°
Parcialmente nublado Máxima: 22° - Mínima:
21°

Sensação

1.8 km/h

Vento

60%

Umidade

Ponto Grill
Ipiranga
Império
Agro Niederle
Rádio Municipal
Seco
Seu Manoel
Raffaelli
Meganet
Mercado Balestrin
Sicredi
F&J Santos
Lazzaretti
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
APPATA
Fitness
Mecânica Jaime
Unimed
Tarzan
Sala
Ponto Grill
Sicoob
Sicredi
Mecânica Jaime
Sala
Fitness
Hospital Santo Antonio
Unimed
Agro Niederle
F&J Santos
Lazzaretti
Mercado do povo
Meganet
Ipiranga
Seu Manoel
Tarzan
Sicoob
Império
Rádio Municipal
Raffaelli
Mercado Balestrin
APPATA
Municípios
Tenente Portela - RS
Audiência Pública sobre a Lei Aldir Blanc será realizada no Centro Cultural
Tenente Portela - RS
Rock portelense volta à cena: Show celebra 36 anos da Banda Anarquia com tributo a Eléu Dalla Nora
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Tarzan
Seu Manoel
Seco
Sicredi
F&J Santos
Ipiranga
Fitness
Império
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sicoob
Unimed
Mercado do povo
Mecânica Jaime
APPATA
Mercado Balestrin
Sala
Ponto Grill
Raffaelli
Meganet
Últimas notícias
Há 24 minutos Audiência Pública sobre a Lei Aldir Blanc será realizada no Centro Cultural
Há 34 minutos Brasil abre 129,8 mil postos formais de trabalho em julho
Há 34 minutos Organizações alertam para agenda anti-indígena no Congresso Nacional
Há 34 minutos Alckmin desembarca no México e tem reunião com setor privado
Há 34 minutos Comissão aprova admissibilidade de proposta que cria fundo para inclusão social de pretos e pardos
Seco
Lazzaretti
F&J Santos
Seu Manoel
Ipiranga
Sicredi
Unimed
Sala
Sicoob
Fitness
Mercado do povo
Império
Tarzan
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Raffaelli
Rádio Municipal
APPATA
Meganet
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 6 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 6 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 5 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 5 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 7 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Ponto Grill
Ipiranga
Sicoob
Mercado Balestrin
Raffaelli
F&J Santos
Ipiranga
Rádio Municipal
Seu Manoel
Império
Meganet
Mecânica Jaime
Fitness
Sala
Tarzan
Sicredi
Unimed
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Seco
Lazzaretti
APPATA
Ponto Grill
Império
Fitness
Mercado Balestrin
Seco
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Meganet
F&J Santos
Tarzan
Agro Niederle
Sicredi
Rádio Municipal
Sala
Seu Manoel
Unimed
Raffaelli
Lazzaretti
Ipiranga
APPATA
Mercado do povo
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados