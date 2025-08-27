WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
Sicoob
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
F&J Santos
Rádio Municipal
Meganet
Seu Manoel
Ipiranga
Niederle
Sala
Raffaelli
APPATA
Império
Seco
Unimed
Fitness
Ponto Grill
Sicredi
Mercado Balestrin
Tarzan
Folha Popular
Câmara

Agentes públicos afirmam que faltam recursos para o enfrentamento das mudanças climáticas

Deputado defende prioridade para o tema no orçamento

27/08/2025 18h06
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Praticamente todos os agentes públicos que participaram de audiência da Comissão Mista de Orçamento sobre as mudanças climáticas afirmaram, nesta quarta-feira (27), que faltam recursos para lidar com o problema.

O diretor interino da Agência Nacional de Águas (ANA), Marcelo Medeiros, disse que há risco de desligamento de parte das estações que monitoram os recursos hídricos do país.

“A nossa projeção é que, se isso continuar, até o final do ano que vem vamos desligar cerca de 40% da rede de monitoramento, que é a maior da América Latina. E, mesmo assim, ainda há vários vazios no mapa que não conseguimos cobrir. Na maior parte do Brasil, quem cobre as bacias é apenas a ANA. Os estados também não têm recursos, são poucos os que operam redes de monitoramento.”

Segundo ele, as mudanças climáticas devem levar todos os estados a enfrentar cenários de escassez de água por volta de 2040. O aumento da temperatura faz a água evaporar mais rapidamente e provoca chuvas intensas, que não são totalmente absorvidas pelo solo.

Créditos
Ewerthon Marques, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, afirmou que o orçamento atual é baixo e falho. Como exemplo, citou o programa de carros-pipa, que teve apenas metade dos recursos previstos na lei orçamentária deste ano. A consequência é a necessidade de aprovar créditos suplementares.

“Precisamos discutir que desastre não deve ser tratado apenas depois que acontece, mas antes. Não podemos esperar o desastre para aportar recursos, porque isso sai muito mais caro.”

O deputado Túlio Gadêlha (Rede-PE), autor do pedido da audiência, disse que o tema exige prioridade no orçamento. “É importante que os colegas compreendam que, enquanto não tivermos orçamento definido para as políticas de combate às emergências climáticas, a população será afetada.”

Ana Paula Cavalcante, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, afirmou que o governo está estruturando o Plano Clima, voltado a cumprir as metas de redução de emissões de carbono apresentadas no ano passado. O plano prevê ações de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas.

Segundo ela, em 10 de setembro serão lançadas consultas para ouvir sociedade, cientistas, estados e municípios sobre a política climática.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova prorrogação de prazo sobre regularização de imóvel em faixa de fronteira
Pablo Valadares/Câmara dos Deputados INSS afirma que bloqueio de consignados foi decidido pela justiça e pelo TCU
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Deputados analisam projeto que amplia prazo sobre regularização de imóvel em faixa de fronteira; acompanhe
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h07
14°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima:
14°

Sensação

1.67 km/h

Vento

89%

Umidade

Ponto Grill
Raffaelli
Sicoob
Sala
Seu Manoel
Império
Unimed
APPATA
Seco
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Rádio Municipal
Sicredi
F&J Santos
Mercado do povo
Ipiranga
Lazzaretti
Agro Niederle
Meganet
Mercado Balestrin
Fitness
Mecânica Jaime
Tarzan
Sicoob
Sala
Mecânica Jaime
APPATA
Mercado do povo
Unimed
Lazzaretti
F&J Santos
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicoob
Ipiranga
Mercado Balestrin
Império
Seu Manoel
Ponto Grill
Meganet
Raffaelli
Municípios
Tenente Portela - RS
Audiência Pública sobre a Lei Aldir Blanc será realizada no Centro Cultural
Tenente Portela - RS
Rock portelense volta à cena: Show celebra 36 anos da Banda Anarquia com tributo a Eléu Dalla Nora
Agro Niederle
Sicredi
APPATA
Mecânica Jaime
Império
Sicoob
Lazzaretti
Mercado do povo
Meganet
Seu Manoel
F&J Santos
Fitness
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Seco
Unimed
Ipiranga
Sala
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Raffaelli
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 9 minutos Dívida Pública sobe 0,71% em julho e ultrapassa R$ 7,9 tri
Há 9 minutos Câmara aprova prorrogação de prazo sobre regularização de imóvel em faixa de fronteira
Há 9 minutos Zenaide destaca realização da Expofruit no Rio Grande do Norte
Há 9 minutos INSS afirma que bloqueio de consignados foi decidido pela justiça e pelo TCU
Há 9 minutos Lucas Barreto critica tarifas de energia no AP e pede CPI
Seu Manoel
APPATA
Fitness
Lazzaretti
Sicoob
F&J Santos
Sala
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sicredi
Agro Niederle
Mercado do povo
Tarzan
Unimed
Mecânica Jaime
Meganet
Seco
Ponto Grill
Império
Rádio Municipal
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 6 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 6 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 5 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 5 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 5 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicoob
Agro Niederle
Seco
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Meganet
Unimed
Tarzan
Fitness
Raffaelli
APPATA
Ipiranga
Ponto Grill
Rádio Municipal
Império
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sala
Lazzaretti
Sicredi
Sicoob
Sala
Seco
Fitness
Mercado do povo
Ponto Grill
Meganet
Raffaelli
Rádio Municipal
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Tarzan
F&J Santos
APPATA
Lazzaretti
Seu Manoel
Agro Niederle
Sicredi
Unimed
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Império
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados