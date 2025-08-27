WhatsApp

Cultura

Secretaria da Cultura disponibiliza e-book sobre desastres naturais no Rio Grande do Sul e museus

A Secretaria da Cultura (Sedac), por meio do Sistema Estadual de Museus (SEM), disponibiliza gratuitamente o livro digital Desastres naturais no R...

27/08/2025 18h45
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
O Margs, em Porto Alegre, foi uma das mais de 40 instituições museológicas afetadas no RS durante a enchente de 2024 -Foto: Camila Diesel/Ascom Sedac
O Margs, em Porto Alegre, foi uma das mais de 40 instituições museológicas afetadas no RS durante a enchente de 2024 -Foto: Camila Diesel/Ascom Sedac

A Secretaria da Cultura (Sedac), por meio do Sistema Estadual de Museus (SEM), disponibiliza gratuitamente o livro digital Desastres naturais no Rio Grande do Sul e museus . A publicação tem como objetivo servir de guia para que instituições museológicas possam atuar na prevenção, preparação e resposta a eventos meteorológicos extremos. A autoria é da geógrafa do SEM, Monica Marlise Wiggers, e das geógrafas Michele Moraes Carvalho e Caroline Hipólito Flores. A edição é do Instituto Estadual do Livro (IEL), também vinculado à Sedac.

Conforme a publicação, a frequência e a intensidade de eventos extremos vêm aumentando, sendo que o Rio Grande do Sul é o segundo Estado do país em quantidade de desastres naturais nos últimos 30 anos. Somente na enchente de 2024, mais de 40 instituições museológicas foram afetadas. Conforme explica Monica, foi esse cenário que motivou a elaboração do livro.

Nesse sentido, a obra de conteúdo inédito explica os conceitos de risco e desastre natural, bem como classifica os tipos de desastres, como deslizamentos de terra, inundações, enxurradas, alagamentos e tempestades. Também é apresentado um levantamento dessas ocorrências em cada uma das sete Regiões Museológicas do Rio Grande do Sul. Por fim, há um capítulo dedicado a orientar como identificar e se antecipar a esses cenários, a partir da elaboração de planos de ações que evitem ou mitiguem riscos e danos às instituições, acervos e seus agentes.

Material inédito

De acordo com Monica, os museus são espaços capazes de registrar as experiências dos territórios afetados pelos desastres naturais e ressignificá-las na memória das comunidades atingidas. Ao mesmo tempo, essas instituições também sofrem com os eventos extremos, que podem atingir seus acervos e sedes.

“É preciso que as instituições museológicas se apropriem desse tema e construam medidas para proteger o patrimônio cultural que abrigam. A nossa ideia foi oferecer subsídios para que elas atuem principalmente na prevenção. A publicação tem linguagem técnica, mas acessível, o que permite que os gestores e equipes entendam o que pode afetá-los”, explicou.

No mesmo sentido, a coordenadora do SEM, Giovanna Silveira Santos, reforçou que o material é inédito no campo museal e que servirá como apoio técnico e como referencial bibliográfico para pesquisas científicas. “A elaboração da obra dialoga com o objetivo do SEM, que é ser uma instituição criada para o fortalecimento e a qualificação dos museus no Estado, a partir de políticas públicas”, ressaltou Giovanna.

A publicação fornece recursos de acessibilidade, com o texto e as mais de 60 imagens preparados para audiodescrição.

Texto: Ascom Sedac
Edição: Secom

