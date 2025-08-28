WhatsApp

Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita

Cultura

28/08/2025 08h55
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na tarde de terça-feira, 26, reuniram-se na Prefeitura Municipal de Barra do Guarita os integrantes da Comissão Organizadora do Acampamento Farroupilha 2025. O encontro marcou o início do planejamento das atividades que irão celebrar a tradição gaúcha no município.

O objetivo da reunião foi alinhar ideias, definir a programação e fortalecer a parceria entre as entidades envolvidas. A proposta é valorizar a cultura, a música, a dança e os costumes do Rio Grande do Sul.

A programação oficial do Acampamento Farroupilha será divulgada em breve.

Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Chá Lilás reúne comunidade para debater prevenção à violência contra a mulher
