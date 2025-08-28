WhatsApp

Política

Gás gratuito: programa para baixa renda será lançado semana que vem

Gás do Povo atenderá 17 milhões de famílias

28/08/2025 14h34
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal/Agência Brasil
© Marcello Casal/Agência Brasil

O governo federal anunciará, na semana que vem, o novo programa que garantirá gás de cozinha gratuito a famílias de baixa renda . O Gás do Povo substituirá o Gás para Todos e deve atender cerca de 17 milhões de famílias . A informação é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista ao programa Balanço Geral , da TV Record Minas, nesta quinta-feira (28).

Lula cumpre agenda em Minas Gerais nesta sexta-feira (28), em Contagem e Montes Claros. “E na semana que vem eu volto a Belo Horizonte para ir no Aglomerado da Serra anunciar o programa chamado Gás do Povo. É um programa de financiamento de gás para as pessoas mais pobres do país, que não vão pagar mais pelo gás, vão receber o gás gratuitamente”, disse o presidente.

Na entrevista, ele também antecipou alguns anúncios que fará amanhã em Contagem, na área de mobilidade urbana. São investimentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções: 31 propostas de R$ 9,6 bilhões e mais 70 propostas de renovação de frota para todo o país.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Além disso, será anunciada a expansão do metrô de Belo Horizonte a Contagem, com R$ 1 bilhão em investimentos . “O povo está esperando há muito tempo”, disse Lula sobre a obra.

Ainda, haverá a assinatura de dois contratos com a prefeitura de Belo Horizonte , um no valor de R$ 456 milhões para a implantação de 64,3 quilômetros de faixas exclusivas para transporte coletivo e outro para a aquisição de 100 ônibus elétricos.

Também em Contagem, Lula fará uma visita às obras da Avenida Maracanã e entregará o primeiro trecho da nova via.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados