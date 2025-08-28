WhatsApp

Plenário do Senado vai celebrar Dia do Profissional de Educação Física

O Senado fará sessão especial na segunda-feira (1°), a partir das 10h, para comemorar o Dia do Profissional de Educação Física. A solenidade no Ple...

28/08/2025 17h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Dia do Profissional de Educação Física é comemorado em 1º de setembro, data da sessão do Senado - Foto: Tony Winston/Agência Brasília
Dia do Profissional de Educação Física é comemorado em 1º de setembro, data da sessão do Senado - Foto: Tony Winston/Agência Brasília

O Senado fará sessão especial na segunda-feira (1°), a partir das 10h, para comemorar o Dia do Profissional de Educação Física. A solenidade no Plenário, sugerida ( RQS 355/2025 ) pela senadora Leila Barros (PDT-DF), servirá para reforçar o papel que esses profissionais desempenham na promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida da população.

Para Leila, a data é uma oportunidade de mostrar a importância da educação física e dos seus profissionais, assim como de estimular a formação de estudantes na área.

"Os profissionais de educação física são essenciais na formação de hábitos saudáveis e na promoção da atividade física em todas as faixas etárias. Eles desempenham um papel crucial na prevenção de doenças, na melhoria da saúde física e mental, e na promoção de um estilo de vida ativo, contribuindo diretamente para a saúde pública", justifica.

Leila também afirma que a sessão abrirá espaço para debates sobre políticas públicas que incentivem a prática de atividades físicas e esportivas, além de promover a inclusão social e a acessibilidade.

"É um momento propício para discutir a importância do investimento em programas que incentivem a atividade física em escolas, comunidades e instituições de saúde", concluiu.

Lúrya Rocha, sob supervisão de Patrícia Oliveira.

VEJA TAMBÉM
Patrícia Bettin ao lado do presidente da CPMI, senador Carlos Viana - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Presidida por Marcelo Castro (foto), a CAS reformulou 2.124 indicações - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Comissões ajustam emendas ao Orçamento de 2025 pelas novas regras
Emendas das comissões do Senado agora vão para análise do relator da LDO - Foto: Roque de Sá/Agência Senado Senado define prioridades para LDO com propostas de mais nove comissões
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
22°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 10°
22°

Sensação

1.45 km/h

Vento

68%

Umidade

Municípios
Tenente Portela - RS
Treinamento de Mídia e Oratória (media training)
Barra do Guarita - RS
Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Últimas notícias
Há 3 minutos Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Há 3 minutos Líder do PL diz que a PEC das Prerrogativas não é mais prioridade para o partido
Há 3 minutos Com precatórios, déficit primário salta para R$ 59,12 bilhões em julho
Há 3 minutos Projeto SC Rural 2 para garantir mais renda e melhorias a produtores catarinenses é aprovado no Senado
Há 3 minutos Comissões ajustam emendas ao Orçamento de 2025 pelas novas regras
Mais lidas
1
Há 7 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 7 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 6 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 6 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 6 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
