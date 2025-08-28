Plenário do Senado vai celebrar Dia do Profissional de Educação Física

O Senado fará sessão especial na segunda-feira (1°), a partir das 10h, para comemorar o Dia do Profissional de Educação Física. A solenidade no Plenário, sugerida ( RQS 355/2025 ) pela senadora Leila Barros (PDT-DF), servirá para reforçar o papel que esses profissionais desempenham na promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida da população.

Para Leila, a data é uma oportunidade de mostrar a importância da educação física e dos seus profissionais, assim como de estimular a formação de estudantes na área.

"Os profissionais de educação física são essenciais na formação de hábitos saudáveis e na promoção da atividade física em todas as faixas etárias. Eles desempenham um papel crucial na prevenção de doenças, na melhoria da saúde física e mental, e na promoção de um estilo de vida ativo, contribuindo diretamente para a saúde pública", justifica.

Leila também afirma que a sessão abrirá espaço para debates sobre políticas públicas que incentivem a prática de atividades físicas e esportivas, além de promover a inclusão social e a acessibilidade.

"É um momento propício para discutir a importância do investimento em programas que incentivem a atividade física em escolas, comunidades e instituições de saúde", concluiu.

Lúrya Rocha, sob supervisão de Patrícia Oliveira.