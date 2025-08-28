WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Sicredi
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sicoob
Unimed
Mecânica Jaime
F&J Santos
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Niederle
Folha Popular
Tarzan
Ipiranga
Seco
Mercado do povo
Ponto Grill
Sala
Meganet
Rádio Municipal
Seu Manoel
APPATA
Império
Saúde

Projeto oferece atendimento oftalmológico para crianças em Curitiba

Cerca de mil alunos da rede municipal fizeram exames gratuitamente

28/08/2025 19h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paula Laboissière/Agência Brasil
© Paula Laboissière/Agência Brasil

Aos 9 anos, a estudante Brenda Valenttina passou, pela primeira vez, por um exame completo de acuidade visual, popularmente conhecido como teste da visão. Enfrentou vários aparelhos e profissionais e, claro, precisou dilatar a pupila. “Não gostei muito do colírio. Ardeu um pouco. E a gente fica enxergando esquisito depois”. Ao final, a aluna do 4º ano da rede pública de Curitiba descobriu que precisa usar óculos. No momento de escolher a armação, preferiu a estampada de oncinha. “Tenho várias amigas que usam. A Khaleesi, a Sofia, a Lara, a Maria Helena. Agora, vou fazer parte da turma que usa óculos também”.

Ludmilla Emanuely, 9 anos, não ficou tão empolgada com a descoberta de que terá que usar óculos, mas admite que sentiu dificuldade para enxergar as letrinhas apontadas pelo médico de longe. “Não gosto muito da ideia de usar óculos. Mas tenho amigas que usam. A Maria Eduarda usa. E ela fica bonita de óculos”. Como a colega de 4º ano, essa também foi a primeira vez que Ludmilla passou por um teste de visão. Na hora de escolher a armação, experimentou um, dois, três, quatro modelos. Tentou rosa, vermelho escuro. Ao final, preferiu uma armação mais discreta, transparente.

João Lucas, 10 anos, também cursa o 4º ano em um colégio da rede municipal de Curitiba. Depois de passar pelo primeiro teste de visão, como os demais colegas, descobriu que precisa usar óculos. “Estava com medo. Achei que o exame ia doer. Mas estou animado pra usar óculos. Vai ser moleza”. Na hora de escolher, João passou por armações nas cores azul, verde, cinza. Mas acabou ficando com a preta. “Acho que o pessoal de casa vai gostar do que eu escolhi. Meus pais e meus irmãos”.

As três crianças fazem parte de um grupo de cerca de mil alunos selecionados para participar do projeto Pequenos Olhares, organizado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) em parceria com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica com o apoio do Ministério Público, da Secretaria de Educação de Curitiba e da prefeitura.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Em entrevista à Agência Brasil , a oftalmologista e coordenadora do projeto, Bruna Ducca, destacou que a ação acontece todos os anos em cidades que sediam o Congresso Brasileiro de Oftalmologia, como é o caso de Curitiba este ano. Os atendimentos acontecem entre esta quinta-feira (28) e sexta-feira (29).

“As crianças são selecionadas pelas escolas da prefeitura. Os professores fazem essa seleção com base em falhas de testes de visão. São crianças que já estão há algum tempo com dificuldades, esperando e que não conseguiam uma consulta oftalmológica completa. Com esse projeto, elas têm essa chance”, explicou a coordenadora.

“Primeiro, elas passam pelo exame de acuidade visual, a chamada medida da visão. Depois, pelo exame de estrabismo. Depois, se necessário, pingam colírio para dilatar a pupila, fazem o exame de fundo de olho, para mapeamento de retina, e fazem o teste da refração ou teste de grau. E, se necessário, ganham os óculos. Elas mesmas escolhem uma armação, que vai pra ótica e, alguns dias depois, é entregue nas escolas”, completou.

Os atendimentos do projeto estão sendo realizados por médicos oftalmologistas que estão em Curitiba para participar do congresso, com o apoio de alunos voluntários dos cursos de medicina. Além do atendimento oftalmológico, os alunos têm acesso a atividades lúdicas com recreadores e lanche.

*A repórter viajou a convite do Conselho Brasileiro de Oftalmologia.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Antonio Cruz/Agência Brasil Tempo ao ar livre ajuda a prevenir casos de miopia
Hospital Regional das Missões, em Santo Ângelo, recebeu aparelho de ressonância magnética no centro de diagnóstico por imagem -Foto: Divulgação Hospital Regional das Missões Hospitais da região Missioneira são beneficiados com R$ 75 milhões do Avançar Mais na Saúde
© Walterson Rosa/MS Rio de Janeiro apresenta queda nos casos de internações por covid-19
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h07
17°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 10°
17°

Sensação

1.9 km/h

Vento

83%

Umidade

Lazzaretti
Seco
Raffaelli
Meganet
Sala
Mecânica Jaime
Sicoob
Tarzan
Império
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Ponto Grill
Seu Manoel
Unimed
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicredi
APPATA
Fitness
Agro Niederle
Mercado Balestrin
F&J Santos
Lazzaretti
Ipiranga
Sicoob
Império
Mercado Balestrin
Fitness
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Tarzan
Unimed
Sala
Mercado do povo
Sicoob
Raffaelli
Meganet
Rádio Municipal
Ponto Grill
F&J Santos
APPATA
Sicredi
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Municípios
Tenente Portela - RS
Treinamento de Mídia e Oratória (media training)
Barra do Guarita - RS
Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Fitness
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Seu Manoel
Mercado do povo
Império
Hospital Santo Antonio
Sala
Lazzaretti
Agro Niederle
Sicoob
APPATA
Raffaelli
Seco
Sicredi
Unimed
Tarzan
Ipiranga
F&J Santos
Mercado Balestrin
Meganet
Últimas notícias
Há 22 minutos Moraes pede à PGR parecer sobre suspensão de denúncia contra blogueiro
Há 22 minutos Receita voltará a exigir declaração de fintechs após operações da PF
Há 22 minutos Governo Leite avança na construção do Plano de Transição Energética Justa para as regiões carboníferas do Rio Grande do Sul
Há 22 minutos Estudos trazem novos dados sobre violência de gênero na política
Há 22 minutos Preço alto de novos medicamentos para HIV impedem oferta pelo SUS, dizem especialistas
Seco
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Unimed
F&J Santos
Mercado Balestrin
Fitness
Rádio Municipal
Ponto Grill
Império
Tarzan
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sala
Sicoob
Ipiranga
Meganet
Raffaelli
Mercado do povo
APPATA
Sicredi
Mais lidas
1
Há 7 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 6 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
3
Há 6 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
4
Há 6 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
5
Há 6 dias Apae Tenente Portela promove 2ª Feira da Inclusão e Diversidade na Semana da Pessoa com Deficiência
Seu Manoel
Ponto Grill
F&J Santos
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sala
Império
Agro Niederle
APPATA
Sicoob
Lazzaretti
Seco
Fitness
Ipiranga
Sicredi
Ipiranga
Raffaelli
Rádio Municipal
Unimed
Meganet
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Mecânica Jaime
Fitness
Raffaelli
Império
Seu Manoel
Mercado Balestrin
APPATA
Sicredi
Sala
Agro Niederle
F&J Santos
Rádio Municipal
Ponto Grill
Meganet
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicoob
Ipiranga
Seco
Lazzaretti
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados