WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Unimed
Sicoob
Seco
Sicredi
Niederle
Tarzan
Folha Popular
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Império
APPATA
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sala
Raffaelli
F&J Santos
Lazzaretti
Meganet
Ipiranga
Ponto Grill
Fitness
Câmara

Preço alto de novos medicamentos para HIV impedem oferta pelo SUS, dizem especialistas

Entre as sugestões para resolver o problema está a quebra das patentes e a produção por laboratórios públicos

28/08/2025 20h20
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

Em debate na Câmara dos Deputados sobre a incorporação de novos medicamentos de ação prolongada para combater o HIV/Aids, participantes afirmaram nesta quinta-feira (28) que os preços atuais inviabilizam a oferta pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Atualmente, existem duas medicações injetáveis de efeito prolongado, tanto para tratamento quanto para prevenção do HIV: o cabotegravir e o lenacapravir.

A advogada da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids, Susana van der Ploeg, destacou que, nos Estados Unidos, o cabotegravir para uso em terapia de pré-exposição custa 22 mil dólares por ano, por pessoa. No Brasil, já registrado na Anvisa, o medicamento é vendido apenas em farmácias a R$ 4 mil por dose. A aplicação é feita a cada dois meses, em combinação com dois medicamentos orais.

Quanto ao lenacapravir, ainda em processo de registro na Anvisa, o custo anual para uso preventivo nos Estados Unidos chega a 27 mil dólares por pessoa. A aplicação é feita a cada seis meses, tanto para prevenção quanto para tratamento.

Para garantir o acesso no SUS, Susana defendeu a quebra de patentes. “O maior obstáculo que a gente tem não é científico nem tecnológico, é político. Garantir acesso justo ao lenacapravir depende de enfrentar os monopólios, usar as flexibilidades legais e priorizar a saúde pública sobre os lucros.”

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Audiência Pública - Novos medicamentos de ação prolongada na resposta ao HIV/Aids. Coordenadora do GTPI/REBRIP e Advogada da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, Susana Van Der Ploeg.
Susana van der Ploeg: maior obstáculo é político

Custos
Segundo a advogada, estudos recentes mostram que o custo de produção e comercialização do cabotegravir varia entre 60 dólares e 120 dólares, enquanto o lenacapravir poderia ser vendido entre 25 dólares e 40 dólares. Ela lembrou ainda que o desenvolvimento dessas tecnologias pela farmacêutica Gilead contou com financiamento do governo dos Estados Unidos.

Autora do pedido para a audiência, a deputada Erika Kokay (PT-DF) relatou que São Paulo registrou queda de 54% nos casos de HIV após a adoção da terapia preventiva oral, já disponível no SUS. Mas destacou que, nessa modalidade, em que os usuários precisam tomar comprimidos diariamente, há desistência de cerca de 35%. As novas drogas de ação prolongada evitariam esse problema.

Diante das restrições orçamentárias e do alto preço dos medicamentos, a deputada afirmou que seguirá negociando com o governo. “Se for o caso, vamos discutir a quebra de patente para produzir os genéricos necessários. Não é possível submeter uma conquista para a saúde e a vida das pessoas ao lucro”, disse a deputada.

A diretora do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids no Brasil, Andrea Boccardi Vidarte, informou que o Ministério da Saúde lidera negociações com a Gilead para viabilizar a produção das novas drogas em laboratórios públicos. Um dos obstáculos, segundo ela, é que a empresa não informou o preço que pretende praticar no Brasil, o que impede um acordo.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Estudos trazem novos dados sobre violência de gênero na política
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova permissão para entrada de animais domésticos em hospitais para visitar pacientes
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que criminaliza cruzamentos em caso de risco à saúde dos animais
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h07
17°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 10°
17°

Sensação

1.9 km/h

Vento

83%

Umidade

Império
Sicoob
Seu Manoel
Rádio Municipal
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado do povo
Meganet
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sicredi
Ipiranga
Mecânica Jaime
Seco
Hospital Santo Antonio
Sala
APPATA
Unimed
Fitness
Tarzan
Lazzaretti
Raffaelli
Sicoob
Seu Manoel
Agro Niederle
Raffaelli
Meganet
Unimed
Hospital Santo Antonio
Império
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sicoob
Tarzan
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicredi
Ponto Grill
APPATA
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sala
Fitness
Mercado do povo
Municípios
Tenente Portela - RS
Treinamento de Mídia e Oratória (media training)
Barra do Guarita - RS
Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Império
Meganet
Mercado Balestrin
Fitness
Seco
Ipiranga
Tarzan
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Lazzaretti
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Mercado do povo
F&J Santos
Unimed
Agro Niederle
APPATA
Rádio Municipal
Sicoob
Ponto Grill
Sala
Últimas notícias
Há 15 minutos Moraes pede à PGR parecer sobre suspensão de denúncia contra blogueiro
Há 15 minutos Receita voltará a exigir declaração de fintechs após operações da PF
Há 15 minutos Governo Leite avança na construção do Plano de Transição Energética Justa para as regiões carboníferas do Rio Grande do Sul
Há 15 minutos Estudos trazem novos dados sobre violência de gênero na política
Há 15 minutos Preço alto de novos medicamentos para HIV impedem oferta pelo SUS, dizem especialistas
Mercado Balestrin
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Império
Mercado do povo
Rádio Municipal
Fitness
Seu Manoel
Ipiranga
Sicoob
Agro Niederle
APPATA
Ponto Grill
Tarzan
Lazzaretti
Unimed
Meganet
Mecânica Jaime
Seco
F&J Santos
Sala
Mais lidas
1
Há 7 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 6 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
3
Há 6 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
4
Há 6 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
5
Há 6 dias Apae Tenente Portela promove 2ª Feira da Inclusão e Diversidade na Semana da Pessoa com Deficiência
Meganet
APPATA
Rádio Municipal
Seu Manoel
Ipiranga
Sicredi
Seco
Unimed
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Tarzan
Raffaelli
Fitness
Ipiranga
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Lazzaretti
Sala
F&J Santos
Império
Sicoob
Rádio Municipal
APPATA
Raffaelli
Ponto Grill
Seco
Seu Manoel
Sicoob
Sala
Lazzaretti
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Unimed
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Meganet
Império
Tarzan
Fitness
Mecânica Jaime
Agro Niederle
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados