WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Império
Seco
Sala
Sicredi
Mercado do povo
Sicoob
Unimed
Ponto Grill
Folha Popular
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Meganet
Raffaelli
APPATA
Mecânica Jaime
Fitness
Seu Manoel
F&J Santos
Ipiranga
Tarzan
Niederle
Câmara

Estudos trazem novos dados sobre violência de gênero na política

Especialistas cobram trabalho conjunto dos três Poderes e punição de agressores

28/08/2025 20h20
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Dois estudos sobre violência de gênero no âmbito político foram lançados na Câmara dos Deputados na última quarta-feira (27), com o apoio da Secretaria da Mulher. O evento marcou os quatro anos da lei que tipificou o crime de violência política de gênero, com o objetivo de garantir um ambiente mais plural, seguro e inclusivo.

A pesquisa apresentada pelo Instituto Marielle Franco, intitulada “Regime de Ameaça: Violência Política de Gênero e Raça no Âmbito Digital”, traz dados inéditos sobre violência nas redes sociais.

O estudo mostra que a violência política digital não é pontual, mas sistêmica e coordenada. Entre os casos mapeados, 71% das ameaças envolveram morte ou estupro, e 63% das ameaças de morte faziam referência direta ao assassinato de Marielle Franco, revelando um padrão simbólico e violento que transforma esse feminicídio político em uma advertência brutal às mulheres negras que ousam disputar o poder.

A maioria das vítimas é formada por mulheres negras cis, trans e travestis, LGBTQIA+, periféricas, defensoras de direitos humanos, parlamentares, candidatas e ativistas. A sistematização dos dados foi obtida a partir de atendimentos feitos pelo Instituto Marielle Franco, em parceria com o Instituto Alziras, o portal AzMina, o coletivo Vote LGBT, o centro de pesquisa Internet LAB, além de dados captados da Justiça Global e Terra de Direitos.

Trabalho conjunto
A diretora-executiva do Instituto Marielle Franco, Luyara Franco, destacou que o combate à violência política de gênero e raça precisa ser fruto de um trabalho conjunto entre os três Poderes e a sociedade civil organizada.

“Precisamos de novas legislações, mas também fazer valer o que já existe. Temos o Plano Nacional Marielle Franco de Enfrentamento à Violência Política de Gênero e Raça. É importante que o TSE [Tribunal Superior Eleitoral] e os ministérios consigam colocá-lo em prática, já que ele já foi estabelecido”, disse Luyara Franco, que é filha de Marielle.

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
4 anos da Lei de Violência Política de Gênero: Lançamento de Estudos. Instituto Marielle Franco, Luyara Franco
Luyara Franco: “Precisamos de novas legislações, mas também fazer valer o que já existe"

Já o Instituto Alziras divulgou a segunda edição do Monitor de Violência Política de Gênero e Raça 2025, que avalia a efetividade da lei e apresenta um panorama das ações penais eleitorais em andamento.

A diretora do Instituto Alziras, Michelle Ferreti, reforçou a necessidade de responsabilizar os agressores. “Em quatro anos de legislação, ainda não tivemos nenhuma condenação definitiva. É muito importante que haja cooperação entre os órgãos e articulação interinstitucional para garantir condições mais seguras para que as mulheres brasileiras, em sua diversidade, possam participar da política. Quando as mulheres são vítimas, a democracia também é vítima.”

Observatório da Mulher
A deputada Socorro Neri (PP-AC), que coordena o eixo sobre violência no Observatório Nacional da Mulher na Política, destacou que, apesar dos avanços, a violência ainda impede a participação plena das mulheres na vida pública.

“Hoje estamos sub-representadas, mas a participação só se dará quando o ambiente político, as estruturas partidárias e o exercício de mandatos nas casas legislativas e nos executivos estaduais e municipais forem ambientes seguros, em que a mulher se sinta respeitada, valorizada em sua voz e em seu papel de representante da população”, disse Socorro Neri.

As mulheres representam cerca de 52% da população brasileira, mas ainda têm baixa presença na política. Na Câmara, por exemplo, a bancada feminina corresponde a menos de 18% dos deputados.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Preço alto de novos medicamentos para HIV impedem oferta pelo SUS, dizem especialistas
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova permissão para entrada de animais domésticos em hospitais para visitar pacientes
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que criminaliza cruzamentos em caso de risco à saúde dos animais
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h07
17°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 10°
17°

Sensação

1.9 km/h

Vento

83%

Umidade

Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sala
Meganet
F&J Santos
Unimed
Fitness
APPATA
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Império
Ipiranga
Ponto Grill
Sicoob
Tarzan
Seco
Agro Niederle
Sicredi
Lazzaretti
Mercado do povo
Agro Niederle
F&J Santos
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Fitness
APPATA
Seu Manoel
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sala
Unimed
Sicredi
Sicoob
Império
Lazzaretti
Ponto Grill
Rádio Municipal
Ipiranga
Raffaelli
Meganet
Tarzan
Mercado Balestrin
Municípios
Tenente Portela - RS
Treinamento de Mídia e Oratória (media training)
Barra do Guarita - RS
Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Império
Sala
Fitness
Meganet
Sicoob
Tarzan
APPATA
Unimed
Lazzaretti
Ipiranga
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Seco
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sicredi
Mercado do povo
Rádio Municipal
F&J Santos
Raffaelli
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 15 minutos Moraes pede à PGR parecer sobre suspensão de denúncia contra blogueiro
Há 15 minutos Receita voltará a exigir declaração de fintechs após operações da PF
Há 15 minutos Governo Leite avança na construção do Plano de Transição Energética Justa para as regiões carboníferas do Rio Grande do Sul
Há 15 minutos Estudos trazem novos dados sobre violência de gênero na política
Há 15 minutos Preço alto de novos medicamentos para HIV impedem oferta pelo SUS, dizem especialistas
Seco
Meganet
Mercado do povo
Ponto Grill
Raffaelli
Império
APPATA
Sicoob
F&J Santos
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Tarzan
Lazzaretti
Sala
Unimed
Fitness
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Agro Niederle
Ipiranga
Sicredi
Mais lidas
1
Há 7 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 6 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
3
Há 6 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
4
Há 6 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
5
Há 6 dias Apae Tenente Portela promove 2ª Feira da Inclusão e Diversidade na Semana da Pessoa com Deficiência
Agro Niederle
Seu Manoel
Unimed
Ipiranga
Sala
Mecânica Jaime
Raffaelli
Meganet
Seco
Sicoob
Sicredi
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Lazzaretti
Rádio Municipal
Império
Tarzan
Fitness
APPATA
Ipiranga
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Seco
Rádio Municipal
Agro Niederle
F&J Santos
Ponto Grill
Sicoob
Raffaelli
Fitness
Sala
Lazzaretti
Seu Manoel
Mercado do povo
Meganet
Mecânica Jaime
APPATA
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Tarzan
Ipiranga
Unimed
Império
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados