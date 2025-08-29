WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
APPATA
Mercado do povo
Meganet
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Unimed
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Fitness
Raffaelli
Rádio Municipal
Império
Niederle
Sala
Ipiranga
Seu Manoel
Seco
Tarzan
Sicoob
Sicredi
Derrubadas

CRAS planeja novas ações sociais para a comunidade

Assistência Social

29/08/2025 09h15
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na manhã de segunda-feira, 25, a Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social de Derrubadas realizou mais uma reunião mensal com a equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

O encontro foi conduzido pela secretária Rosimeri Marques, que destacou a importância do trabalho coletivo e da integração entre os profissionais para fortalecer os serviços oferecidos à população.

A pauta incluiu o planejamento de atividades comunitárias, como as comemorações do Dia do Idoso e do Dia da Família, além de outras ações que contarão com a participação do CRAS. Durante a reunião, os participantes reforçaram a necessidade de avançar na execução dos projetos em andamento, sempre buscando aprimorar a qualidade do atendimento e ampliar o alcance dos serviços de assistência social.

Segundo a coordenadora do CRAS, Deise Camargo, o encontro reafirmou o compromisso da equipe em trabalhar de forma integrada, garantindo respostas eficientes às demandas sociais do município.

  • CRAS planeja novas ações sociais para a comunidade
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal JrAgência Brasil Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões
Imagem: Divulgação Treinamento de Mídia e Oratória (media training)
© hytalosantos/Instagram Influenciador Hytalo Santos e marido são transferidos para a Paraíba
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 08h07
14°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 11°
14°

Sensação

1.64 km/h

Vento

92%

Umidade

Fitness
Império
Tarzan
Rádio Municipal
Meganet
Raffaelli
Sala
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Seco
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sicoob
Ponto Grill
Sicredi
Agro Niederle
Seu Manoel
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado Balestrin
APPATA
Unimed
Unimed
Sicredi
Agro Niederle
Ipiranga
Sala
Fitness
Império
Lazzaretti
Seu Manoel
Meganet
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicoob
APPATA
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado do povo
Raffaelli
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sicoob
F&J Santos
Municípios
Tenente Portela - RS
CRAS planeja novas ações sociais para a comunidade
Tenente Portela - RS
Treinamento de Mídia e Oratória (media training)
Seu Manoel
Fitness
Lazzaretti
Agro Niederle
Raffaelli
Sala
Sicredi
Seco
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Império
Ponto Grill
F&J Santos
Meganet
Tarzan
Unimed
APPATA
Ipiranga
Últimas notícias
Há 3 minutos CRAS planeja novas ações sociais para a comunidade
Há 35 minutos Comissão aprova prioridade a idosos nos tratamentos contra o câncer
Há 35 minutos Pé-de-Meia: nascidos em setembro e outubro recebem 6ª parcela
Há 35 minutos Comissão aprova uso de imóveis recebidos pela União para reforma agrária e habitação popular
Há 1 hora Comissão aprova isenção de tarifas bancárias para contas de convênios com municípios
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Unimed
Sicoob
Fitness
Sicredi
APPATA
Seu Manoel
Tarzan
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mercado do povo
F&J Santos
Sala
Ponto Grill
Seco
Raffaelli
Rádio Municipal
Império
Meganet
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 7 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar Defesa diz que pedido de asilo em celular era "rascunho"
2
Há 6 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
3
Há 7 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
4
Há 7 dias Apae Tenente Portela promove 2ª Feira da Inclusão e Diversidade na Semana da Pessoa com Deficiência
5
Há 7 dias Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
Seu Manoel
Meganet
APPATA
Ipiranga
Sala
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Unimed
Rádio Municipal
Ipiranga
Tarzan
Sicoob
F&J Santos
Agro Niederle
Lazzaretti
Seco
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Fitness
Raffaelli
Império
Lazzaretti
Sala
Unimed
Sicredi
Tarzan
Sicoob
F&J Santos
Meganet
Agro Niederle
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Fitness
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Império
Ipiranga
Seco
Raffaelli
Mecânica Jaime
APPATA
Rádio Municipal
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados