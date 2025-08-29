WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Ipiranga
Seco
Hospital Santo Antonio
APPATA
F&J Santos
Niederle
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sicoob
Fitness
Raffaelli
Seu Manoel
Império
Sala
Mercado Balestrin
Sicredi
Unimed
Rádio Municipal
Ponto Grill
Tarzan
Folha Popular
Mercado do povo
Derrubadas

Palestra em Derrubadas destaca a importância da família na prevenção ao uso de drogas

Saúde

29/08/2025 09h38
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na terça-feira, 26, o ginásio Society de Derrubadas recebeu uma palestra ministrada pelo radialista Elias Teixeira, da Rádio Peperi. Ex-usuário de drogas, Teixeira compartilhou sua trajetória de vida e alertou sobre os riscos da dependência química, ressaltando o papel fundamental da família no cuidado e na orientação de crianças e adolescentes.

Com o tema “Sonhos que Transformam”, o evento reuniu cerca de 400 pessoas, entre alunos do 4º ano do ensino fundamental até o ensino médio, professores, profissionais da educação, pais, além do prefeito Miro Mulbeier e do vice-prefeito Cristiano Carvalho. O relato do palestrante sensibilizou os participantes e reforçou a importância do diálogo e do fortalecimento dos vínculos familiares como forma de prevenção.

A iniciativa foi promovida pela Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Rede de Apoio à Escola (RAE). Para a secretária de Educação, Cristiane Führ, a ação cumpriu seu propósito:
“O testemunho de superação trouxe uma mensagem inspiradora e mostrou que a presença e o diálogo familiar são fundamentais para manter nossos jovens longe das drogas”, destacou.

 

  • Palestra em Derrubadas destaca a importância da família na prevenção ao uso de drogas
  • Palestra em Derrubadas destaca a importância da família na prevenção ao uso de drogas
  • Palestra em Derrubadas destaca a importância da família na prevenção ao uso de drogas
  • Palestra em Derrubadas destaca a importância da família na prevenção ao uso de drogas
  • Palestra em Derrubadas destaca a importância da família na prevenção ao uso de drogas
  • Palestra em Derrubadas destaca a importância da família na prevenção ao uso de drogas
  • Palestra em Derrubadas destaca a importância da família na prevenção ao uso de drogas
  • Palestra em Derrubadas destaca a importância da família na prevenção ao uso de drogas
  • Palestra em Derrubadas destaca a importância da família na prevenção ao uso de drogas
  • Palestra em Derrubadas destaca a importância da família na prevenção ao uso de drogas
  • Palestra em Derrubadas destaca a importância da família na prevenção ao uso de drogas
  • Palestra em Derrubadas destaca a importância da família na prevenção ao uso de drogas
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Secretaria da Saúde promove duas capacitações em alusão ao Dia Nacional contra o Tabagismo
Fonte: Divulgação PMVG Hospital Municipal de Vista Gaúcha avança na terceira fase da reforma e se aproxima da modernização completa
© Bruno Peres/Agência Brasil Erros de refração são principal causa de deficiência visual infantil
DerrubadasDerrubadas - RS Derrubadas
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h08
24°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 11°
24°

Sensação

2.66 km/h

Vento

60%

Umidade

Império
Unimed
Ponto Grill
Sicredi
Raffaelli
Fitness
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Ipiranga
Agro Niederle
APPATA
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Meganet
Seco
F&J Santos
Mercado do povo
Tarzan
Sicoob
Seu Manoel
Sala
APPATA
Raffaelli
F&J Santos
Tarzan
Ponto Grill
Sala
Rádio Municipal
Império
Lazzaretti
Mercado do povo
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Fitness
Sicredi
Sicoob
Agro Niederle
Meganet
Sicoob
Unimed
Ipiranga
Municípios
Tenente Portela - RS
Inscrições Abertas para Residência em Direito no Ministério Público de Tenente Portela
Vista Gaúcha - RS
Hospital Municipal de Vista Gaúcha avança na terceira fase da reforma e se aproxima da modernização completa
Mercado do povo
Rádio Municipal
Agro Niederle
Meganet
Seu Manoel
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Unimed
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicoob
Sicredi
Mecânica Jaime
Império
Sala
Ponto Grill
Tarzan
Seco
F&J Santos
Ipiranga
APPATA
Últimas notícias
Há 12 minutos Falha em avião adia retorno de Alckmin ao Brasil
Há 48 minutos Comissão debate regulamentação do trabalho de transporte e entrega por aplicativo
Há 48 minutos Comissão debate impactos da indústria fóssil sobre a pesca
Há 48 minutos Comissão aprova garantia de compra de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar
Há 1 hora Boa Vista é a Capital Nacional da Paçoca de Carne com Farinha
Hospital Santo Antonio
Meganet
Império
Lazzaretti
F&J Santos
Ipiranga
Sicredi
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Unimed
Mercado do povo
Fitness
Sala
Agro Niederle
Seco
Tarzan
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Raffaelli
Seu Manoel
Sicoob
APPATA
Mais lidas
1
Há 7 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar Defesa diz que pedido de asilo em celular era "rascunho"
2
Há 7 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
3
Há 7 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
4
Há 7 dias Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
5
Há 4 dias Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
Hospital Santo Antonio
Seco
Meganet
Ponto Grill
Sala
Fitness
APPATA
F&J Santos
Mecânica Jaime
Unimed
Ipiranga
Sicoob
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Império
Sicredi
Rádio Municipal
Lazzaretti
Tarzan
Ipiranga
Raffaelli
Sala
Raffaelli
Império
Ipiranga
Fitness
Sicoob
Lazzaretti
Meganet
Seco
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Unimed
Mercado Balestrin
APPATA
Rádio Municipal
F&J Santos
Agro Niederle
Mercado do povo
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados