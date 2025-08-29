Palestra em Derrubadas destaca a importância da família na prevenção ao uso de drogas

Na terça-feira, 26, o ginásio Society de Derrubadas recebeu uma palestra ministrada pelo radialista Elias Teixeira, da Rádio Peperi. Ex-usuário de drogas, Teixeira compartilhou sua trajetória de vida e alertou sobre os riscos da dependência química, ressaltando o papel fundamental da família no cuidado e na orientação de crianças e adolescentes.

Com o tema “Sonhos que Transformam”, o evento reuniu cerca de 400 pessoas, entre alunos do 4º ano do ensino fundamental até o ensino médio, professores, profissionais da educação, pais, além do prefeito Miro Mulbeier e do vice-prefeito Cristiano Carvalho. O relato do palestrante sensibilizou os participantes e reforçou a importância do diálogo e do fortalecimento dos vínculos familiares como forma de prevenção.

A iniciativa foi promovida pela Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Rede de Apoio à Escola (RAE). Para a secretária de Educação, Cristiane Führ, a ação cumpriu seu propósito:

“O testemunho de superação trouxe uma mensagem inspiradora e mostrou que a presença e o diálogo familiar são fundamentais para manter nossos jovens longe das drogas”, destacou.