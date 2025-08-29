WhatsApp

Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista

Comércio

29/08/2025 09h42
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Esta matéria faz parte da série especial do Jornal Folha Popular em comemoração aos 70 anos de Tenente Portela, homenageando empresas e profissionais que contribuem para a história, o desenvolvimento e a identidade do nosso município.

Fundado em 2009 pelo Dr. Rosemar Antônio Sala, o escritório Sala Advogados Associados possui uma trajetória marcada pelo compromisso com a ética, a excelência e o atendimento próximo aos clientes. Desde a sua criação, o escritório está localizado no coração de Tenente Portela, na Rua Gaurama, 480, e atua em todas as áreas do direito, com ênfase em Direito Previdenciário e Trabalhista.
A gestão do escritório iniciou com o Dr. Rosemar Antônio Sala, sócio fundador, que atualmente encontra-se licenciado da advocacia em razão de seu mandato como prefeito. Em fevereiro de 2010, passou a integrar a sociedade o Dr. Jonas de Moura, seguido pelo Dr. Fernando da Silva em novembro de 2013. A equipe conta ainda com a advogada Natália Bertioga Borges, contratada desde 2 de janeiro de 2018, e o estagiário Wesley César Penno, que integra os trabalhos desde 7 de junho de 2021.
Ao longo de sua história, o Sala Advogados Associados consolidou-se como referência no atendimento jurídico na região, conciliando tradição e inovação, e mantendo seu compromisso com a comunidade local. Com uma equipe qualificada e dedicada, o escritório busca constantemente atualização e aprimoramento para atender às demandas em um cenário jurídico em constante transformação.
A equipe do escritório continua empenhada em oferecer soluções jurídicas de qualidade, fortalecendo sua presença e confiança junto aos clientes e à sociedade.

  Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados