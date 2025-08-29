WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Niederle
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Ipiranga
Raffaelli
APPATA
Seco
Folha Popular
Lazzaretti
F&J Santos
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sicoob
Seu Manoel
Fitness
Unimed
Império
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sala
Meganet
Rádio Municipal
Vista Gaúcha

Hospital Municipal de Vista Gaúcha avança na terceira fase da reforma e se aproxima da modernização completa

Obras internas estão na terceira etapa, com aquisição de equipamentos e mobiliário; próxima fase será a reforma externa, com previsão de conclusão até o final de 2025

29/08/2025 09h58
Por: Júlio Santos
Fonte: Paula Steffenon/ Redação Verdade FM
Fonte: Divulgação PMVG
Fonte: Divulgação PMVG

O Hospital Municipal de Vista Gaúcha avança em um amplo projeto de adequação e ampliação que vai transformar a estrutura de atendimento à população. Durante entrevista ao programa Rádio Comunidade, da Rádio Verdade FM, o secretário municipal de Saúde, Ivair Gonçalves Vieira, detalhou o andamento das obras.

Segundo Ivair, a reforma interna já chegou à terceira fase, etapa que inclui a aquisição de novos equipamentos e mobiliário. “Estamos na terceira etapa, e, quando concluída, teremos praticamente toda a parte interna reformada. A equipe tem trabalhado de forma intensa e o atendimento à população não foi interrompido em nenhum momento”, afirmou.

Em breve, segundo o secretário, os trabalhos da parte externa devem começar, sob responsabilidade de outra equipe. Essa fase contemplará a reestruturação completa da fachada e dos espaços externos, tornando o hospital mais agradável e funcional. Uma quarta fase está prevista para finalizar todo o processo, garantindo a entrega de um hospital moderno e bem equipado.

Ivair detalhou ainda os investimentos previstos: cerca de R$ 1,8 milhão a R$ 2 milhões serão aplicados na obra, somando recursos municipais e estaduais, incluindo mobiliário e equipamentos. “O objetivo é entregar uma casa de saúde que ofereça atendimento de qualidade, eficiência e conforto para a população”, destacou.

O secretário também ressaltou a dedicação da equipe de profissionais de saúde do município, formada por médicos, enfermeiros e funcionários de todas as áreas, que mantêm o atendimento normal mesmo durante as obras. “Nosso foco é que cada paciente seja atendido da forma como gostaria de ser tratado”, concluiu Ivair.

 

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Secretaria da Saúde promove duas capacitações em alusão ao Dia Nacional contra o Tabagismo
Foto: Divulgação Palestra em Derrubadas destaca a importância da família na prevenção ao uso de drogas
© Bruno Peres/Agência Brasil Erros de refração são principal causa de deficiência visual infantil
Vista GaúchaVista Gaúcha - RS Vista Gaúcha
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 11h07
23°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 11°
23°

Sensação

2.68 km/h

Vento

64%

Umidade

Ponto Grill
Mecânica Jaime
Seu Manoel
F&J Santos
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Fitness
Lazzaretti
Seco
Agro Niederle
Raffaelli
Sicoob
Mercado do povo
Tarzan
APPATA
Império
Sala
Ipiranga
Mercado Balestrin
Meganet
Unimed
F&J Santos
Sicoob
Império
Sicoob
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Fitness
Seu Manoel
Tarzan
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sala
Rádio Municipal
Sicredi
Lazzaretti
APPATA
Agro Niederle
Meganet
Raffaelli
Municípios
Tenente Portela - RS
Inscrições Abertas para Residência em Direito no Ministério Público de Tenente Portela
Vista Gaúcha - RS
Hospital Municipal de Vista Gaúcha avança na terceira fase da reforma e se aproxima da modernização completa
Sicredi
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Unimed
APPATA
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sala
Rádio Municipal
F&J Santos
Raffaelli
Fitness
Mercado do povo
Tarzan
Agro Niederle
Sicoob
Ipiranga
Império
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seco
Últimas notícias
Há 41 segundos Falha em avião adia retorno de Alckmin ao Brasil
Há 37 minutos Comissão debate regulamentação do trabalho de transporte e entrega por aplicativo
Há 37 minutos Comissão debate impactos da indústria fóssil sobre a pesca
Há 37 minutos Comissão aprova garantia de compra de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar
Há 1 hora Boa Vista é a Capital Nacional da Paçoca de Carne com Farinha
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Seco
Unimed
Ipiranga
Ponto Grill
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sala
Fitness
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sicredi
Lazzaretti
Império
Rádio Municipal
Agro Niederle
APPATA
Tarzan
Meganet
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 7 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar Defesa diz que pedido de asilo em celular era "rascunho"
2
Há 7 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
3
Há 7 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
4
Há 7 dias Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
5
Há 4 dias Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
Fitness
Sicredi
Tarzan
Meganet
Seu Manoel
Raffaelli
Ponto Grill
Unimed
Império
Sala
Sicoob
APPATA
Seco
Mercado Balestrin
F&J Santos
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Agro Niederle
Ipiranga
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Tarzan
Sicredi
Sala
Império
APPATA
Mecânica Jaime
Ipiranga
Ponto Grill
Mercado Balestrin
F&J Santos
Lazzaretti
Seco
Mercado do povo
Sicoob
Seu Manoel
Agro Niederle
Meganet
Unimed
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Rádio Municipal
Fitness
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados