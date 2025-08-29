Hospital Municipal de Vista Gaúcha avança na terceira fase da reforma e se aproxima da modernização completa

O Hospital Municipal de Vista Gaúcha avança em um amplo projeto de adequação e ampliação que vai transformar a estrutura de atendimento à população. Durante entrevista ao programa Rádio Comunidade, da Rádio Verdade FM, o secretário municipal de Saúde, Ivair Gonçalves Vieira, detalhou o andamento das obras.

Segundo Ivair, a reforma interna já chegou à terceira fase, etapa que inclui a aquisição de novos equipamentos e mobiliário. “Estamos na terceira etapa, e, quando concluída, teremos praticamente toda a parte interna reformada. A equipe tem trabalhado de forma intensa e o atendimento à população não foi interrompido em nenhum momento”, afirmou.

Em breve, segundo o secretário, os trabalhos da parte externa devem começar, sob responsabilidade de outra equipe. Essa fase contemplará a reestruturação completa da fachada e dos espaços externos, tornando o hospital mais agradável e funcional. Uma quarta fase está prevista para finalizar todo o processo, garantindo a entrega de um hospital moderno e bem equipado.

Ivair detalhou ainda os investimentos previstos: cerca de R$ 1,8 milhão a R$ 2 milhões serão aplicados na obra, somando recursos municipais e estaduais, incluindo mobiliário e equipamentos. “O objetivo é entregar uma casa de saúde que ofereça atendimento de qualidade, eficiência e conforto para a população”, destacou.

O secretário também ressaltou a dedicação da equipe de profissionais de saúde do município, formada por médicos, enfermeiros e funcionários de todas as áreas, que mantêm o atendimento normal mesmo durante as obras. “Nosso foco é que cada paciente seja atendido da forma como gostaria de ser tratado”, concluiu Ivair.