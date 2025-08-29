Secretaria da Saúde promove duas capacitações em alusão ao Dia Nacional contra o Tabagismo

Em alusão ao Dia Nacional contra o Tabagismo (29/8), o governo do Estado, por meio do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) da Secretaria da Saúde (SES), promoverá duas capacitações sobre o tema. Embora a iniciativa seja destinada a profissionais de saúde que atuam diretamente no atendimento a pessoas que buscam parar de fumar, o público em geral e outros profissionais que se interessam pelo tema também podem participar.

Capacitações

Na terça-feira (2/9), das 15h às 17h30, a médica de família Caroline Vianna apresentará informações atualizadas sobre a utilização de medicamento para o tratamento do tabagismo.

Na quarta-feira (10/9), das 15h às 16h30, a farmacêutica Regiane Magagnin vai falar sobre estratégias e experiências práticas de grupos de apoio a pessoas que querem parar de fumar.



Suporte técnico

O Cevs oferece suporte técnico aos municípios na promoção e prevenção do tabagismo em alinhamento com o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, conduzido pelo Instituto Nacional de Câncer em parceria com o Ministério da Saúde.

O programa, gratuito e acessível para usuários do Sistema Único de Saúde, disponibiliza atendimento individual ou coletivo em unidades básicas de saúde, sempre com acompanhamento especializado de profissionais.



Tabagismo

O cigarro é a principal causa evitável de morte no mundo, responsável por mais de 8 milhões de óbitos por ano. Além de causar câncer, doenças cardíacas e respiratórias e infertilidade, a fumaça do tabaco contém mais de 7 mil substâncias químicas, muitas delas venenosas e cancerígenas.

O tabagismo é considerado um grave problema de saúde pública. Ele afeta e gera riscos não só para quem fuma. A inalação da fumaça por adultos não fumantes e crianças prejudica a saúde e pode causar doenças graves, comprometendo, inclusive, o desenvolvimento infantil.



Educação e conscientização

O Brasil tem sido exemplo no incentivo às pessoas que querem deixar o hábito de fumar. Entre as iniciativas estão as leis que proíbem propagandas de cigarro, alertam sobre os riscos nas embalagens e criam ambientes livres de fumaça.

Além disso, o país tem investido em programas de educação e conscientização sobre os riscos do tabagismo, bem como em tratamentos para ajudar os fumantes a pararem de fumar.