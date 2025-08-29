WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado do povo
Ipiranga
Lazzaretti
Seu Manoel
Império
Niederle
APPATA
Seco
Fitness
Raffaelli
Sicoob
Folha Popular
Rádio Municipal
Sala
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mercado Balestrin
Tarzan
Ponto Grill
Unimed
F&J Santos
Saúde

Secretaria da Saúde promove duas capacitações em alusão ao Dia Nacional contra o Tabagismo

Em alusão ao Dia Nacional contra o Tabagismo (29/8), o governo do Estado, por meio do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) da Secretaria d...

29/08/2025 11h02
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
-
-

Em alusão ao Dia Nacional contra o Tabagismo (29/8), o governo do Estado, por meio do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) da Secretaria da Saúde (SES), promoverá duas capacitações sobre o tema. Embora a iniciativa seja destinada a profissionais de saúde que atuam diretamente no atendimento a pessoas que buscam parar de fumar, o público em geral e outros profissionais que se interessam pelo tema também podem participar.

Capacitações

Na terça-feira (2/9), das 15h às 17h30, a médica de família Caroline Vianna apresentará informações atualizadas sobre a utilização de medicamento para o tratamento do tabagismo.

Na quarta-feira (10/9), das 15h às 16h30, a farmacêutica Regiane Magagnin vai falar sobre estratégias e experiências práticas de grupos de apoio a pessoas que querem parar de fumar.


Suporte técnico

O Cevs oferece suporte técnico aos municípios na promoção e prevenção do tabagismo em alinhamento com o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, conduzido pelo Instituto Nacional de Câncer em parceria com o Ministério da Saúde.

O programa, gratuito e acessível para usuários do Sistema Único de Saúde, disponibiliza atendimento individual ou coletivo em unidades básicas de saúde, sempre com acompanhamento especializado de profissionais.


Tabagismo

O cigarro é a principal causa evitável de morte no mundo, responsável por mais de 8 milhões de óbitos por ano. Além de causar câncer, doenças cardíacas e respiratórias e infertilidade, a fumaça do tabaco contém mais de 7 mil substâncias químicas, muitas delas venenosas e cancerígenas.

O tabagismo é considerado um grave problema de saúde pública. Ele afeta e gera riscos não só para quem fuma. A inalação da fumaça por adultos não fumantes e crianças prejudica a saúde e pode causar doenças graves, comprometendo, inclusive, o desenvolvimento infantil.


Educação e conscientização

O Brasil tem sido exemplo no incentivo às pessoas que querem deixar o hábito de fumar. Entre as iniciativas estão as leis que proíbem propagandas de cigarro, alertam sobre os riscos nas embalagens e criam ambientes livres de fumaça.

Além disso, o país tem investido em programas de educação e conscientização sobre os riscos do tabagismo, bem como em tratamentos para ajudar os fumantes a pararem de fumar.

Texto: Ascom SES
Edição: Anderson Machado/Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Fonte: Divulgação PMVG Hospital Municipal de Vista Gaúcha avança na terceira fase da reforma e se aproxima da modernização completa
Foto: Divulgação Palestra em Derrubadas destaca a importância da família na prevenção ao uso de drogas
© Bruno Peres/Agência Brasil Erros de refração são principal causa de deficiência visual infantil
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h08
24°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 11°
24°

Sensação

2.66 km/h

Vento

60%

Umidade

Seu Manoel
Ponto Grill
Sicredi
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
APPATA
Unimed
Mercado Balestrin
Sala
Lazzaretti
Ipiranga
Tarzan
Império
Agro Niederle
Meganet
Seco
F&J Santos
Fitness
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sala
Raffaelli
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
Unimed
APPATA
Ponto Grill
Tarzan
Ipiranga
Império
Sicredi
Lazzaretti
Agro Niederle
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Rádio Municipal
Seu Manoel
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Fitness
Municípios
Tenente Portela - RS
Inscrições Abertas para Residência em Direito no Ministério Público de Tenente Portela
Vista Gaúcha - RS
Hospital Municipal de Vista Gaúcha avança na terceira fase da reforma e se aproxima da modernização completa
Ponto Grill
Ipiranga
Rádio Municipal
Seu Manoel
Raffaelli
Sicredi
Hospital Santo Antonio
APPATA
Meganet
Mercado do povo
Lazzaretti
Seco
F&J Santos
Sala
Império
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Fitness
Mecânica Jaime
Tarzan
Sicoob
Unimed
Últimas notícias
Há 13 minutos Falha em avião adia retorno de Alckmin ao Brasil
Há 49 minutos Comissão debate regulamentação do trabalho de transporte e entrega por aplicativo
Há 49 minutos Comissão debate impactos da indústria fóssil sobre a pesca
Há 49 minutos Comissão aprova garantia de compra de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar
Há 1 hora Boa Vista é a Capital Nacional da Paçoca de Carne com Farinha
APPATA
Mercado do povo
Agro Niederle
Sala
Lazzaretti
Meganet
Sicredi
Sicoob
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Seco
Fitness
Seu Manoel
Raffaelli
Rádio Municipal
Unimed
Ipiranga
F&J Santos
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Império
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 7 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar Defesa diz que pedido de asilo em celular era "rascunho"
2
Há 7 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
3
Há 7 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
4
Há 7 dias Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
5
Há 4 dias Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
Agro Niederle
Meganet
Ponto Grill
Lazzaretti
Rádio Municipal
F&J Santos
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sicredi
Ipiranga
Ipiranga
Unimed
Fitness
Sicoob
Mercado Balestrin
Tarzan
Seco
Sala
Império
Seu Manoel
Sala
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
APPATA
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Império
Unimed
Seco
Fitness
Mercado Balestrin
Ipiranga
Raffaelli
Seu Manoel
Sicredi
Mercado do povo
Meganet
Tarzan
Agro Niederle
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados