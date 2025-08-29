WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
F&J Santos
Raffaelli
Ponto Grill
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicredi
Niederle
Sicoob
Lazzaretti
Seco
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sala
Fitness
Meganet
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Rádio Municipal
Império
Tarzan
APPATA
Senado Federal

Paim critica propostas de reforma da Previdência

Em pronunciamento no Plenário nesta sexta-feira (29), o senador Paulo Paim (PT-RS) voltou a criticar propostas de reforma da Previdência Social def...

29/08/2025 13h22
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
- Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta sexta-feira (29), o senador Paulo Paim (PT-RS) voltou a criticar propostas de reforma da Previdência Social defendidas por segmentos do setor privado — como o sistema financeiro. Ele afirmou que tais propostas têm o objetivo de retirar direitos dos trabalhadores e abrir caminho para a privatização, seguindo um modelo de capitalização semelhante ao do Chile.

Paim disse que a CPI da Previdência, da qual foi presidente, comprovou que o sistema previdenciário do Brasil é superavitário. Segundo ele, as dificuldades da Previdência decorrem de má gestão.

— Nós sabemos que, por trás disso [dessas propostas], está um sonho dos poderosos, que é o de privatizar a Previdência, semelhante ao que ocorreu no Chile: quem tem dinheiro poupa, quem não tem não poupa e não tem Previdência. O verdadeiro problema [no Brasil] não está no modelo em si, mas na gestão de recursos: má administração, corrupção, desonerações, sonegação, falta de fiscalização mais severa e dívidas bilionárias não cobradas de grandes grupos econômicos — argumentou.

Paim disse que, sem os benefícios previdenciários e assistenciais, 42% da população brasileira estaria vivendo abaixo da linha da pobreza.

Ele sugeriu mudanças na forma de financiamento da Previdência, com a substituição da contribuição sobre a folha de pagamento por uma taxação sobre o faturamento das empresas.

— Esse é um caminho justo, solidário e sustentável, que fortalece a Previdência e aqueles que mais geram emprego. Defender a Previdência Social é defender o povo brasileiro, é defender a nossa gente. Não podemos permitir que a Previdência Social seja transformada em um negócio. Em um país tão desigual, enfraquecê-la é aprofundar ainda mais o abismo social e condenar milhões de idosos a uma velhice sem segurança — declarou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Senador Fernando Farias, presidente da comissão, Eduardo Braga, e o relator, deputado Fernando Coelho Filho - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Comissão da MP do setor elétrico vota relatório na terça
Lei que reconhece Boa Vista como capital do prato tradicional da Região Norte foi publicada nesta quinta-feira - Foto: Diane Sampaio/Prefeitura Boa Vista Boa Vista é a Capital Nacional da Paçoca de Carne com Farinha
- Foto: Roberto Jayme/TSE CCJ já aprovou voto impresso?
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h07
24°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 11°
24°

Sensação

2.57 km/h

Vento

56%

Umidade

Sicoob
Raffaelli
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicredi
Seco
Fitness
Sala
APPATA
Meganet
Tarzan
F&J Santos
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Império
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado do povo
Ipiranga
Fitness
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Unimed
Seu Manoel
Império
Meganet
Sicredi
Sicoob
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Raffaelli
Sicoob
Tarzan
APPATA
Lazzaretti
Mercado do povo
Sala
Rádio Municipal
F&J Santos
Municípios
Tenente Portela - RS
Inscrições Abertas para Residência em Direito no Ministério Público de Tenente Portela
Vista Gaúcha - RS
Hospital Municipal de Vista Gaúcha avança na terceira fase da reforma e se aproxima da modernização completa
Tarzan
Sicredi
Mercado Balestrin
Império
APPATA
Mercado do povo
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sala
Fitness
Rádio Municipal
Seu Manoel
Meganet
Agro Niederle
Seco
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Unimed
Lazzaretti
Ipiranga
Sicoob
Raffaelli
Últimas notícias
Há 21 minutos Comissão aprova permissão para motorista parar em qualquer local para passageiro com necessidade especial
Há 21 minutos Comissão aprova pena maior para incêndio florestal que provocar morte de animais
Há 21 minutos Comissão aprova classificação de repelentes e protetores solares como bens essenciais
Há 21 minutos Comissão da MP do setor elétrico vota relatório na terça
Há 22 minutos Reflexo branco nos olhos: entenda condição que assusta pais
Seco
Meganet
Sicredi
Rádio Municipal
Tarzan
Ipiranga
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Unimed
Sicoob
APPATA
Mercado do povo
Fitness
Lazzaretti
Seu Manoel
Raffaelli
Império
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sala
Mais lidas
1
Há 7 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar Defesa diz que pedido de asilo em celular era "rascunho"
2
Há 7 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
3
Há 7 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
4
Há 7 dias Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
5
Há 4 dias Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
Mercado Balestrin
Meganet
Agro Niederle
Unimed
Sicredi
Tarzan
Ipiranga
Sicoob
Império
F&J Santos
Raffaelli
Sala
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Rádio Municipal
Seco
Fitness
Ponto Grill
Ipiranga
APPATA
Hospital Santo Antonio
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Meganet
Rádio Municipal
Raffaelli
F&J Santos
Tarzan
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Unimed
Agro Niederle
APPATA
Seu Manoel
Império
Sicoob
Sala
Ponto Grill
Seco
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Fitness
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados