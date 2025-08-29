WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Niederle
Fitness
APPATA
Ipiranga
Meganet
F&J Santos
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Seco
Raffaelli
Folha Popular
Tarzan
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicoob
Seu Manoel
Sala
Lazzaretti
Império
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Unimed
Saúde

Reflexo branco nos olhos: entenda condição que assusta pais

Teste deve ser feito entre 48 e 62 horas após o nascimento do bebê

29/08/2025 15h45
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

Pupila branca e reflexo de olho de gato são alguns nomes popularmente usados para se referir à leucocoria, condição em que a pupila se mostra branca no lugar do tradicional preto . Em casos mais evidentes, ela pode ser detectada por meio de uma simples observação. Em outras situações, pode ser percebida apenas por meio de fotografias com flash, por exemplo, quando um dos olhos apresenta um reflexo branco diferente quando comparado ao outro olho.

Para a oftalmologista e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica (Sbop) Rosa Maria Graziano, a leucocoria figura como uma emergência oftalmológica e não pode passar batido. “Muitas vezes, pode ser uma indicação de que existe uma urgência a ser tratada. Pode ser uma catarata congênita, um retinoblastoma”. explicou.

“A leucocoria é um sinal, não um diagnóstico. Ela não salva só o olho, mas a vida dessas crianças”.

Durante o 69º Congresso Brasileiro de Oftalmologia, em Curitiba, a médica lembrou que a teste do reflexo vermelho ou teste do olhinho é lei em praticamente todos os estados brasileiros, deve ser feito entre 48 e 62 horas após o nascimento do bebê e repetido pelo menos três vezes ao ano até que a criança complete 5 anos, conforme diretriz do Ministério da Saúde. “Qualquer diferença de cor entre um olho e outro é significativa”.

>>O que é o retinoblastoma

Entenda

Conforme definição da Sbop, quando a luz entra no olho através da pupila, a retina absorve a maior parte da luz. Uma pequena quantidade de luz, no entanto, é refletida pela retina e sai do olho através da pupila. Essa luz é laranja-avermelhada, refletindo a cor da retina normal. O reflexo vermelho, portanto, fica ausente ou branco quando há algum tipo de anormalidade no olho que impede a luz de chegar à retina e ser refletida.

Oftalmologistas podem usar um oftalmoscópio para examinar o interior do olho. Colírios dilatadores são geralmente usados para aumentar a pupila, o que permite um exame mais completo (exame de fundo de olho dilatado) e a identificação da causa da leucocoria.

Ainda segundo a Sbop, diversas condições podem causar leucocoria, desde a catarata, o descolamento de retina e uma infecção intraocular até anormalidades vasculares da retina e o temido retinoblastoma, tumor intraocular maligno mais comum na infância.

“Não é raro um encaminhamento por reflexo vermelho anormal ter um exame oftalmológico normal ou alterações benignas. Mas a presença de alteração no exame ou a suspeita de leucocoria sempre exigem avaliação imediata de um oftalmologista, para um exame cuidadoso (incluindo o exame de fundo de olho dilatado) e para descartar as condições mais preocupantes listadas acima”, reforçou a entidade.

*A repórter viajou a convite do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO)

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Secretaria da Saúde promove duas capacitações em alusão ao Dia Nacional contra o Tabagismo
Fonte: Divulgação PMVG Hospital Municipal de Vista Gaúcha avança na terceira fase da reforma e se aproxima da modernização completa
Foto: Divulgação Palestra em Derrubadas destaca a importância da família na prevenção ao uso de drogas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h07
24°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 11°
24°

Sensação

2.57 km/h

Vento

56%

Umidade

Sala
F&J Santos
Unimed
Lazzaretti
Rádio Municipal
Império
Mercado Balestrin
Fitness
Meganet
Ipiranga
Raffaelli
Mercado do povo
Ponto Grill
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Seco
Sicredi
APPATA
Sicoob
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sala
Sicredi
Raffaelli
F&J Santos
Sicoob
Seu Manoel
Fitness
Ipiranga
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sicoob
Rádio Municipal
Tarzan
Meganet
Unimed
Império
Hospital Santo Antonio
APPATA
Lazzaretti
Municípios
Tenente Portela - RS
Inscrições Abertas para Residência em Direito no Ministério Público de Tenente Portela
Vista Gaúcha - RS
Hospital Municipal de Vista Gaúcha avança na terceira fase da reforma e se aproxima da modernização completa
Meganet
Sicoob
Agro Niederle
Seu Manoel
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Fitness
Ipiranga
Lazzaretti
Ponto Grill
Raffaelli
APPATA
Seco
Império
Mecânica Jaime
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Tarzan
F&J Santos
Mercado do povo
Sala
Unimed
Últimas notícias
Há 25 minutos Comissão aprova permissão para motorista parar em qualquer local para passageiro com necessidade especial
Há 25 minutos Comissão aprova pena maior para incêndio florestal que provocar morte de animais
Há 25 minutos Comissão aprova classificação de repelentes e protetores solares como bens essenciais
Há 25 minutos Comissão da MP do setor elétrico vota relatório na terça
Há 25 minutos Reflexo branco nos olhos: entenda condição que assusta pais
Mercado Balestrin
Tarzan
APPATA
Ponto Grill
Sala
Sicredi
Seu Manoel
Império
Unimed
Sicoob
Raffaelli
Ipiranga
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Lazzaretti
F&J Santos
Agro Niederle
Meganet
Fitness
Seco
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 7 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar Defesa diz que pedido de asilo em celular era "rascunho"
2
Há 7 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
3
Há 7 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
4
Há 7 dias Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
5
Há 4 dias Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
Rádio Municipal
Império
Raffaelli
APPATA
Sicoob
Seco
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
Meganet
Unimed
Tarzan
F&J Santos
Ponto Grill
Seu Manoel
Agro Niederle
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicredi
Ipiranga
Fitness
Raffaelli
Mercado do povo
Fitness
Seco
F&J Santos
Império
Lazzaretti
Unimed
Sicredi
Agro Niederle
Sala
Mercado Balestrin
Tarzan
Meganet
APPATA
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ponto Grill
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados