Saúde

Sudeste vai receber 125 médicos do programa Agora Tem Especialistas

Em todo o país, foram selecionados 501 médicos para a iniciativa

29/08/2025 19h24
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Os quatro estados da região Sudeste serão contemplados com 125 profissionais do programa Agora Tem Especialistas. São Paulo receberá 27 médicos, com destaque para os municípios de Guarulhos (6), Caraguatatuba (4), Botucatu (3), Bragança Paulista (2) e Tupã (2).

Já Osasco, Jundiaí, Igarapava, Ribeirão Preto, Marília, Andradina, Bauru, Campinas, Cotia e Divinolândia receberão um médico cada. Já para Minas Gerais serão destinados 81 profissionais; Rio de Janeiro, 16; e Espírito Santo, 1. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (29).

Em todo o país, foram selecionados 501 médicos para atuarem no programa. Eles irão trabalhar em 212 municípios das 27 unidades da federação.

“Com esse reforço, estados e municípios, que já tinham um grande investimento no serviço, terão suprida a necessidade de especialistas, ampliando o acesso e fortalecendo a rede pública de saúde”, disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Programa

A maioria dos profissionais (67%) vai reforçar o atendimento no interior do país; 25,7% atuarão em áreas classificadas como de alta ou muito alta vulnerabilidade; 20% na região da Amazônia Legal e 9% em áreas de fronteira.

Os médicos selecionados integram a primeira chamada de edital do programa que, pela primeira vez, selecionou especialistas para atuarem no Sistema Único de Saúde (SUS). Entre as especialidades estão cirurgia geral, ginecologia, anestesiologia e otorrinolaringologia.

Em média, os médicos selecionados têm 12 anos de experiência e parte deles (26%) atuavam exclusivamente na rede privada.

“Pela primeira vez, eles passarão a atender os pacientes da rede pública, o que representa um avanço do programa em vista da Demografia Médica de 2025. O estudo aponta que, atualmente, a maior concentração de médicos especialistas está na rede privada de saúde. Apenas 10% atendem o SUS exclusivamente”, disse o Ministério da Saúde, em nota.

A maior parte dos profissionais selecionados (75%) será destinada a hospitais públicos para a realização de cirurgias, internações e tratamentos, como radioterapia e quimioterapia. Outros 18% serão alocados em ambulatórios, onde farão consultas e exames, como endoscopia, ecocardiograma, colonoscopia, colposcopia e ultrassonografia. Os demais profissionais atuarão em unidades de apoio diagnóstico e terapêutico.

No total, os médicos especialistas irão atender em 258 hospitais, policlínicas, centros de apoio diagnóstico e outras unidades da rede pública nas cinco regiões do país.

Para a distribuição das vagas, o Ministério da Saúde considerou as demandas do SUS nos estados e municípios. Os médicos selecionados contarão com uma bolsa-formação de até R$ 20 mil, valor definido conforme a vulnerabilidade social e sanitária dos locais onde vão atuar.

