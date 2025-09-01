WhatsApp

Derrubadas

Prefeitura premia ganhadores da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais

Administração

01/09/2025 09h55
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação
Imagem: Divulgação

Na tarde de sexta-feira, 29, a Prefeitura de Derrubadas realizou mais um sorteio da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de exigir a nota fiscal nas compras e movimentar o comércio local.

Foram contemplados dez contribuintes, que receberam vales-compras em valores que variam de R$ 100 a R$ 350. Os prêmios devem ser retirados diretamente na Prefeitura Municipal.

Ganhadores do mês de agosto:

  • 1º prêmio – R$ 350: Veronice Geroldini
  • 2º prêmio – R$ 300: José Pedro da Veiga
  • 3º prêmio – R$ 250: Loni Elsenbach
  • 4º prêmio – R$ 200: Erno Bomm
  • 5º prêmio – R$ 150: Roque Gaviraghi
  • 6º prêmio – R$ 150: Neucir Wagner
  • 7º prêmio – R$ 100: Gabreil Fuhr
  • 8º prêmio – R$ 100: Delmar Fucks
  • 9º prêmio – R$ 100: Raul Almeida
  • 10º prêmio – R$ 100: Rosimeri Giacomini

A administração municipal parabeniza os contemplados e reforça que a participação da comunidade é essencial para o fortalecimento da economia local e o retorno de benefícios à população.

