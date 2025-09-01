Prefeitura premia ganhadores da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais

55 996446296
Na tarde de sexta-feira, 29, a Prefeitura de Derrubadas realizou mais um sorteio da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de exigir a nota fiscal nas compras e movimentar o comércio local.
Foram contemplados dez contribuintes, que receberam vales-compras em valores que variam de R$ 100 a R$ 350. Os prêmios devem ser retirados diretamente na Prefeitura Municipal.
Ganhadores do mês de agosto:
A administração municipal parabeniza os contemplados e reforça que a participação da comunidade é essencial para o fortalecimento da economia local e o retorno de benefícios à população.
