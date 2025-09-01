Prefeitura premia ganhadores da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais

Na tarde de sexta-feira, 29, a Prefeitura de Derrubadas realizou mais um sorteio da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de exigir a nota fiscal nas compras e movimentar o comércio local.

Foram contemplados dez contribuintes, que receberam vales-compras em valores que variam de R$ 100 a R$ 350. Os prêmios devem ser retirados diretamente na Prefeitura Municipal.

Ganhadores do mês de agosto:

1º prêmio – R$ 350 : Veronice Geroldini

: Veronice Geroldini 2º prêmio – R$ 300 : José Pedro da Veiga

: José Pedro da Veiga 3º prêmio – R$ 250 : Loni Elsenbach

: Loni Elsenbach 4º prêmio – R$ 200 : Erno Bomm

: Erno Bomm 5º prêmio – R$ 150 : Roque Gaviraghi

: Roque Gaviraghi 6º prêmio – R$ 150 : Neucir Wagner

: Neucir Wagner 7º prêmio – R$ 100 : Gabreil Fuhr

: Gabreil Fuhr 8º prêmio – R$ 100 : Delmar Fucks

: Delmar Fucks 9º prêmio – R$ 100 : Raul Almeida

: Raul Almeida 10º prêmio – R$ 100: Rosimeri Giacomini

A administração municipal parabeniza os contemplados e reforça que a participação da comunidade é essencial para o fortalecimento da economia local e o retorno de benefícios à população.