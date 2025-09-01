Dia imperdível: Unimed Noroeste/RS oferece vantagens exclusivas para aquisição de planos empresariais

A edição 2025 do “Dia Imperdível” já tem data marcada. No próximo 12 de setembro, a Unimed Noroeste/RS disponibilizará condições especiais e exclusivas para empresários de toda a sua região de atuação. Durante a ação, os planos de saúde empresariais terão 50% de desconto na primeira mensalidade, além de isenção de carências para consultas médicas e exames simples. As vantagens são válidas tanto para novos contratos quanto para inclusões de colaboradores, abrangendo empresas de todos os portes.

Oferecer plano de saúde aos funcionários é hoje um diferencial competitivo para os negócios. O benefício proporciona acesso facilitado à assistência médica e contribui para a qualidade de vida e a prevenção de doenças. “A organização que reconhece a importância dos seus colaboradores, oferecendo planos de saúde adequados à sua realidade, fortalece a qualidade de vida da equipe, valorizando seus profissionais. Empresário, não perca esta oportunidade imperdível”, destaca Gilberto Freitas, gerente de Mercado da Unimed Noroeste/RS.

O Dia Imperdível é promovido em todo o país por iniciativa da Unimed do Brasil e, neste ano, tem como mote: “Sua saúde não espera. Nem essas condições”. Empresários da região de abrangência da Unimed Noroeste/RS, interessados em garantir os benefícios, podem entrar em contato pelo WhatsApp (55) 3331-9700 - opção “Comercial” ou realizar o cadastro pelo link unimed.me/diaimperdivel (opção “Pessoa Jurídica”). Em Ijuí, no dia 12 de setembro, haverá uma estrutura especial de atendimento no Setor Comercial da Unimed Noroeste/RS (Rua Siqueira Couto, nº 93), das 9h às 19h. A promoção também é válida para Microempreendedores Individuais (MEIs).

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209), Jaíse Schumann (MTb 17.199) e Paola Machado (MTb 20.080)