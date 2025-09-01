WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
Rádio Municipal
Meganet
Ponto Grill
Império
Sicredi
Niederle
Tarzan
APPATA
Seco
Raffaelli
Sala
Folha Popular
Mercado Balestrin
Ipiranga
Unimed
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
F&J Santos
Mercado do povo
Fitness
Sicoob
Saúde

Implante contraceptivo deve ser ofertado por planos a partir de hoje

O Implanon passa a ser de oferta obrigatória pelos planos de saúde

01/09/2025 13h13
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A partir desta segunda-feira (1º), planos de saúde devem incluir em sua cobertura, de forma obrigatória, o implante subdérmico contraceptivo liberador de etonogestrel, conhecido como Implanon.

De acordo com decisão da diretoria colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) , publicada em agosto, a medida vale para mulheres com idade entre 18 e 49 anos como forma de prevenção à gravidez não desejada.

SUS

Em julho, o Ministério da Saúde informou que vai disponibilizar o Implanon via Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a pasta, o método é considerado vantajoso em relação aos já existentes por sua longa duração, já que age no organismo por até três anos, e pela alta eficácia.

Até 2026, o governo federal estima distribuir 1,8 milhão de dispositivos, sendo 500 mil ainda este ano. O investimento será de aproximadamente R$ 245 milhões. Atualmente, o produto custa entre R$ 2 mil e R$ 4 mil.

Além de prevenir a gravidez não planejada, o acesso a contraceptivos, de acordo com o ministério, também contribui para a redução da mortalidade materna, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). A pasta tem o compromisso de reduzir em 25% a mortalidade materna geral e em 50% a mortalidade materna entre mulheres negras até 2027.

Como funciona o Implanon

O implante subdérmico atua no organismo por até três anos, sem necessidade de intervenções durante esse período. Após o prazo, ele deve ser retirado e, se houver interesse, um novo dispositivo pode ser inserido imediatamente.

A fertilidade, segundo o Ministério da Saúde, retorna rapidamente após a remoção do implante.

Entre os contraceptivos atualmente oferecidos no SUS, apenas o DIU de cobre é classificado como Larc (sigla em inglês para contraceptivos reversíveis de longa duração), considerados mais eficazes no planejamento reprodutivo por não dependerem do uso contínuo ou correto por parte da usuária, como acontece com anticoncepcionais orais ou injetáveis.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- IPE Saúde amplia campanha Outubro Rosa e antecipa isenção de coparticipação em consultas e mamografias
Com o equipamento, é possível produzir imagens mais detalhadas, facilitando o diagnóstico precoce do câncer de mama -Foto: Arthur Vargas/ SES Com recursos do Avançar Mais na Saúde, governo do Estado entrega mamógrafo digital ao Hospital Candelária
Até o momento, o governo estadual já destinou R$ 1,16 bilhão para a saúde no Estado por meio do Avançar Mais na Saúde -Foto: Maurício Tonetto/Secom Com R$ 3,9 milhões do Avançar Mais na Saúde, Leite inaugura novo aparelho de diagnóstico cardíaco em Santa Cruz do Sul
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 17°
21°

Sensação

1.72 km/h

Vento

78%

Umidade

Raffaelli
Sala
APPATA
Ipiranga
Seu Manoel
Ponto Grill
Fitness
Agro Niederle
Sicoob
Seco
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
F&J Santos
Unimed
Lazzaretti
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Meganet
Sicredi
Império
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Raffaelli
Mercado do povo
Sicredi
Fitness
Sicoob
Sala
Tarzan
APPATA
Unimed
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicoob
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Império
F&J Santos
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Meganet
Municípios
Barra do Guarita - RS
Recursos do Bolsa Família garantem mais estrutura para Assistência Social
Derrubadas - RS
Prefeitura premia ganhadores da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais
F&J Santos
Unimed
Lazzaretti
Tarzan
Sicoob
Mercado do povo
Agro Niederle
Seco
Império
Rádio Municipal
Sicredi
Sala
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Meganet
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Ipiranga
Raffaelli
Fitness
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 6 minutos Carteira nacional do professor será entregue em outubro, anuncia MEC
Há 6 minutos Izalci defende PEC para garantir autonomia financeira ao DF
Há 41 minutos Despesas orçamentárias permanecem estáveis desde 2024
Há 41 minutos BNDES lança fundos para a economia verde
Há 41 minutos IPE Saúde amplia campanha Outubro Rosa e antecipa isenção de coparticipação em consultas e mamografias
Fitness
Rádio Municipal
Sicredi
Tarzan
Meganet
Império
Sala
Agro Niederle
APPATA
Ponto Grill
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Unimed
Lazzaretti
Seu Manoel
F&J Santos
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sicoob
Ipiranga
Seco
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 3 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 3 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 3 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 4 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 4 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Mercado Balestrin
APPATA
Lazzaretti
Meganet
Sicoob
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seco
Ipiranga
Rádio Municipal
Sicredi
Tarzan
Raffaelli
Ipiranga
Ponto Grill
Fitness
Império
Agro Niederle
Seu Manoel
Sala
Unimed
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado Balestrin
Raffaelli
Mecânica Jaime
Fitness
Ipiranga
Sicoob
Sala
Lazzaretti
Seco
Mercado do povo
Meganet
Tarzan
Ponto Grill
F&J Santos
APPATA
Sicredi
Rádio Municipal
Agro Niederle
Império
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados