Folha Popular
Três Passos

Ação conjunta entre Polícia Civil e Brigada Militar esclarece furtos em Três Passos

Polícia

01/09/2025 13h52Atualizado há 5 horas
Por: Júlio Santos
Foto: Polícia Civil
Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil, em ação integrada com a Brigada Militar, identificou os autores de diversos furtos ocorridos ao longo do mês de agosto no município de Três Passos.

A investigação detalhada e o trabalho de inteligência permitiram não apenas a responsabilização dos envolvidos, como também a recuperação de diversos objetos subtraídos das vítimas.

A atuação conjunta das forças de segurança reforça o compromisso com a proteção da comunidade e o combate à criminalidade. Os bens recuperados serão restituídos aos legítimos proprietários, e os suspeitos responderão pelos crimes praticados.

