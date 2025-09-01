Ação conjunta entre Polícia Civil e Brigada Militar esclarece furtos em Três Passos

A Polícia Civil, em ação integrada com a Brigada Militar, identificou os autores de diversos furtos ocorridos ao longo do mês de agosto no município de Três Passos.

A investigação detalhada e o trabalho de inteligência permitiram não apenas a responsabilização dos envolvidos, como também a recuperação de diversos objetos subtraídos das vítimas.

A atuação conjunta das forças de segurança reforça o compromisso com a proteção da comunidade e o combate à criminalidade. Os bens recuperados serão restituídos aos legítimos proprietários, e os suspeitos responderão pelos crimes praticados.