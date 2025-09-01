WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Fitness
Ipiranga
Tarzan
Unimed
F&J Santos
Seco
Lazzaretti
Mercado do povo
Folha Popular
Sala
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Império
Niederle
Sicredi
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Raffaelli
Saúde

Com recursos do Avançar Mais na Saúde, governo do Estado entrega mamógrafo digital ao Hospital Candelária

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou, nesta segunda-feira (1º/9), um equipamento de mamografia digital no Hospital...

01/09/2025 17h57
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Com o equipamento, é possível produzir imagens mais detalhadas, facilitando o diagnóstico precoce do câncer de mama -Foto: Arthur Vargas/ SES
Com o equipamento, é possível produzir imagens mais detalhadas, facilitando o diagnóstico precoce do câncer de mama -Foto: Arthur Vargas/ SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou, nesta segunda-feira (1º/9), um equipamento de mamografia digital no Hospital Candelária, no Vale do Rio Pardo. O aparelho foi adquirido com investimento estadual de R$ 885 mil, por meio do Avançar Mais na Saúde.

Até o momento, o Estado já destinou, por meio do programa, R$ 1,16 bilhão para a saúde no Rio Grande do Sul. Desse valor, R$ 213,7 milhões foram anunciados em agosto para a nova fase do programa . O município de Candelária foi beneficiado com R$ 3,1 milhões em investimentos (considerando valores já executados e em execução) para obras e compra de equipamentos.

Equipamentos serão fundamentais no diagnóstico

“Este ato de entrega também é simbólico porque o governo do Estado, com este mamógrafo digital, soma 16 equipamentos espalhados em todo o Estado do Rio Grande do Sul através do programa Avançar”, destacou a titular da SES, Arita Bergmann.

“Mas o que importa não são os números, e sim as pessoas que precisam deste serviço para cuidarem da saúde de forma precoce, em tempo oportuno, e para que possam também fazer o tratamento, se eventualmente tiverem um diagnóstico que necessite de um serviço especializado”, acrescentou a secretária.

Ao participar da inauguração, Arita Bergmann lembrou que já são 16 mamógrafos entregues pelo Avançar no Estado -Foto: Arthur Vargas/ SES
Ao participar da inauguração, Arita Bergmann lembrou que já são 16 mamógrafos entregues pelo Avançar no Estado -Foto: Arthur Vargas/ SES

Mais sucesso nos tratamentos

De acordo com a direção do hospital, desde que o mamógrafo entrou em operação, no início de junho, 568 exames foram realizados até a última sexta-feira (29/8). Com a aquisição, o Hospital Candelária passou a contar com um equipamento moderno para exames de diagnóstico, como a mamografia, essencial para a detecção precoce do câncer de mama, aumentando as chances de sucesso no tratamento.

O mamógrafo digital registra imagens de alta resolução, que permitem diagnósticos mais precisos, além de oferecer maior conforto para as pacientes, com menos dor durante o exame e menor uso de radiação. Ele também reduz o tempo de espera para a entrega dos resultados, garantindo agilidade no cuidado aos pacientes.

“A mamografia permite identificar tumores quando ainda são pequenos e, muitas vezes, não palpáveis e sem sintomas”, explicou a coordenadora da Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde de Candelária, Liria Reis. “Diagnosticar a doença no estágio inicial aumenta significativamente as chances de cura e a possibilidade de tratamentos menos invasivos e menos mutiladores", detalhou.

Aquisição beneficia toda a região

O novo equipamento também possibilita que o hospital amplie o acesso da população – não só da cidade como da região –, evitando deslocamentos para outros municípios e proporcionando maior comodidade aos pacientes.

“A entrega do mamógrafo digital representa mais do que um equipamento novo. É um caso concreto de garantia de acolhimento, diagnóstico rápido e tratamento eficaz para as mulheres da nossa região. Em meio a desafios e avanços, é essencial reconhecermos as parcerias que tornam possível ampliarmos o acesso, reduzir o tempo de espera e aumentar a precisão dos diagnósticos”, afirmou o diretor do hospital, Romi Hugo.

Além dos recursos para o mamógrafo, o Hospital Candelária receberá investimentos do Estado, por meio do Avançar Mais na Saúde, para a construção do centro obstétrico e para a reforma da unidade de saúde mental.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- IPE Saúde amplia campanha Outubro Rosa e antecipa isenção de coparticipação em consultas e mamografias
Até o momento, o governo estadual já destinou R$ 1,16 bilhão para a saúde no Estado por meio do Avançar Mais na Saúde -Foto: Maurício Tonetto/Secom Com R$ 3,9 milhões do Avançar Mais na Saúde, Leite inaugura novo aparelho de diagnóstico cardíaco em Santa Cruz do Sul
© Tomaz Silva/Agência Brasil Implante contraceptivo deve ser ofertado por planos a partir de hoje
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 17°
21°

Sensação

1.72 km/h

Vento

78%

Umidade

Seu Manoel
Mercado Balestrin
APPATA
Sicredi
Fitness
Sala
F&J Santos
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Agro Niederle
Meganet
Seco
Raffaelli
Ponto Grill
Império
Unimed
Sicoob
Tarzan
Unimed
Império
Sicoob
APPATA
Seu Manoel
Tarzan
Sicoob
Ipiranga
Mecânica Jaime
Raffaelli
F&J Santos
Sala
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Meganet
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sicredi
Fitness
Municípios
Barra do Guarita - RS
Recursos do Bolsa Família garantem mais estrutura para Assistência Social
Derrubadas - RS
Prefeitura premia ganhadores da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais
APPATA
Império
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sicredi
Ipiranga
Tarzan
F&J Santos
Fitness
Agro Niederle
Raffaelli
Sicoob
Meganet
Sala
Seco
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Unimed
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 13 minutos Carteira nacional do professor será entregue em outubro, anuncia MEC
Há 13 minutos Izalci defende PEC para garantir autonomia financeira ao DF
Há 48 minutos Despesas orçamentárias permanecem estáveis desde 2024
Há 49 minutos BNDES lança fundos para a economia verde
Há 49 minutos IPE Saúde amplia campanha Outubro Rosa e antecipa isenção de coparticipação em consultas e mamografias
Ipiranga
Seco
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Rádio Municipal
Império
Raffaelli
Lazzaretti
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sicredi
Sicoob
APPATA
Meganet
Sala
F&J Santos
Fitness
Tarzan
Seu Manoel
Agro Niederle
Unimed
Mais lidas
1
Há 3 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 3 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 3 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 4 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 4 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Ponto Grill
Seco
Meganet
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicredi
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sala
Ipiranga
Agro Niederle
Sicoob
Fitness
F&J Santos
Raffaelli
Império
Seu Manoel
APPATA
Tarzan
Mecânica Jaime
Unimed
Sicredi
Sala
Agro Niederle
Unimed
F&J Santos
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Fitness
Ipiranga
Tarzan
APPATA
Seu Manoel
Rádio Municipal
Império
Seco
Meganet
Ponto Grill
Raffaelli
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados