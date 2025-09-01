WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seco
Fitness
Lazzaretti
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sala
Sicredi
Sicoob
APPATA
F&J Santos
Meganet
Ipiranga
Império
Unimed
Folha Popular
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Niederle
Raffaelli
Ponto Grill
Seu Manoel
Tarzan
Mercado Balestrin
Saúde

IPE Saúde amplia campanha Outubro Rosa e antecipa isenção de coparticipação em consultas e mamografias

Em apoio à campanha Outubro Rosa e no compromisso de incentivar a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, o IPE Saúde está lançando um...

01/09/2025 18h34
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
-
-

Em apoio à campanha Outubro Rosa e no compromisso de incentivar a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, o IPE Saúde está lançando uma edição ampliada da tradicional ação de isenção de coparticipação. Neste ano, a iniciativa começa mais cedo e oferece também cobertura para consultas ginecológicas, beneficiando diretamente as seguradas com idade entre 40 e 75 anos.

A campanha, que ocorre pelo sexto ano seguido, desta vez será realizada em duas etapas. Em setembro, as usuárias terão direito à isenção de coparticipação em uma consulta ginecológica na rede credenciada; em outubro, além da isenção na consulta ginecológica, o instituto também garantirá isenção na realização de um exame de mamografia.

A ampliação busca resolver uma dificuldade identificada em anos anteriores: com o aumento da demanda, muitas seguradas não conseguiam agendar consultas e exames dentro do prazo da campanha restrita ao mês de outubro. Ao antecipar o benefício e incluir a consulta ginecológica, o IPE Saúde quer facilitar o acesso, ampliar a adesão e reforçar a importância do cuidado preventivo.

“Estamos dando um passo além para que todas consigam prazo suficiente e agendem seus exames. Mais do que a isenção, queremos garantir que nossas seguradas tenham a oportunidade de realizar a consulta e o acompanhamento médico necessários para que a prevenção seja efetiva”, destaca a diretora administrativo-financeira do IPE Saúde, Neiva Dalchiavon.

Projeções

Para o mês de setembro, é esperado um acréscimo de 2.268 consultas ginecológicas em relação ao mesmo período do ano passado, um aumento de 29,04% em comparação a 2024. Já para outubro, mês de conscientização sobre o câncer de mama e a saúde feminina – que já conta com maior procura por esse tipo de especialidade médica –, projeta-se um crescimento de 24,63% em relação ao ano passado, isto é, 2.256 consultas ginecológicas a mais do que em outubro de 2024.

Em relação aos exames de mamografia, segundo cálculos atuariais, são estimados 91.115 exames para 2025. Considerando somente outubro, estão previstas 11.426 mamografias – um crescimento de aproximadamente 20% em relação ao mesmo período em 2024.

O câncer de mama segue sendo uma das principais causas de mortalidade feminina no mundo, e a detecção precoce é decisiva para aumentar as chances de sucesso no tratamento. A mamografia é um dos exames mais eficazes para identificar alterações nas mamas ainda em estágios iniciais.

Como participar da campanha:

  • ter plano IPE Saúde ativo e idade entre 40 e 75 anos;
  • Para a consulta: agendar e realizar os atendimentos na rede credenciada durante os meses de setembro e outubro;
  • para o exame de mamografia: possuir requisição de médico(a) credenciado(a) solicitando o exame de mamografia;
  • A lista completa de médicos, laboratórios e clínicas pode ser consultada no Guia Médico Hospitalar do IPE Saúde.

Texto: Matheus Lopes/Ascom IPE Saúde
Edição: Felipe Borges/Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Com o equipamento, é possível produzir imagens mais detalhadas, facilitando o diagnóstico precoce do câncer de mama -Foto: Arthur Vargas/ SES Com recursos do Avançar Mais na Saúde, governo do Estado entrega mamógrafo digital ao Hospital Candelária
Até o momento, o governo estadual já destinou R$ 1,16 bilhão para a saúde no Estado por meio do Avançar Mais na Saúde -Foto: Maurício Tonetto/Secom Com R$ 3,9 milhões do Avançar Mais na Saúde, Leite inaugura novo aparelho de diagnóstico cardíaco em Santa Cruz do Sul
© Tomaz Silva/Agência Brasil Implante contraceptivo deve ser ofertado por planos a partir de hoje
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 17°
21°

Sensação

1.72 km/h

Vento

78%

Umidade

Ponto Grill
Tarzan
APPATA
Mecânica Jaime
Fitness
Império
Unimed
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sicredi
Seco
Lazzaretti
Sicoob
Agro Niederle
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mercado do povo
Rádio Municipal
F&J Santos
Sala
Meganet
Seu Manoel
APPATA
Agro Niederle
Fitness
Mercado Balestrin
F&J Santos
Lazzaretti
Mercado do povo
Raffaelli
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Rádio Municipal
Tarzan
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicoob
Sala
Império
Sicoob
Unimed
Meganet
Municípios
Barra do Guarita - RS
Recursos do Bolsa Família garantem mais estrutura para Assistência Social
Derrubadas - RS
Prefeitura premia ganhadores da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais
Ponto Grill
APPATA
Unimed
Sicoob
Sala
Mercado do povo
Ipiranga
Sicredi
Mercado Balestrin
Meganet
Seu Manoel
F&J Santos
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Fitness
Seco
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Tarzan
Império
Agro Niederle
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 6 minutos Carteira nacional do professor será entregue em outubro, anuncia MEC
Há 7 minutos Izalci defende PEC para garantir autonomia financeira ao DF
Há 42 minutos Despesas orçamentárias permanecem estáveis desde 2024
Há 42 minutos BNDES lança fundos para a economia verde
Há 42 minutos IPE Saúde amplia campanha Outubro Rosa e antecipa isenção de coparticipação em consultas e mamografias
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ponto Grill
Unimed
Sala
Seco
F&J Santos
Raffaelli
Lazzaretti
Tarzan
Império
Ipiranga
Mercado do povo
Sicoob
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Fitness
Seu Manoel
Agro Niederle
Sicredi
Meganet
Mais lidas
1
Há 3 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 3 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 3 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 4 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 4 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Ponto Grill
Império
Lazzaretti
F&J Santos
APPATA
Meganet
Ipiranga
Seco
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Rádio Municipal
Sala
Raffaelli
Fitness
Mecânica Jaime
Tarzan
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Unimed
Sicredi
Império
Meganet
Mecânica Jaime
Unimed
F&J Santos
Seco
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Raffaelli
Agro Niederle
Tarzan
Ponto Grill
Ipiranga
Sala
Rádio Municipal
APPATA
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados