WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
Império
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Unimed
Folha Popular
Seu Manoel
Niederle
Sicredi
Raffaelli
APPATA
Meganet
Ipiranga
Ponto Grill
Seco
Sala
Lazzaretti
Sicoob
Tarzan
Fitness
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Justiça

Trama golpista: STF inicia julgamento de Bolsonaro e mais sete aliados

Primeira Turma vai decidir se réus devem ser condenados ou absolvidos

02/09/2025 07h30
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira (2), às 9h, o julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados pela trama golpista para tentar reverter o resultado das eleições de 2022. O grupo faz parte do núcleo crucial da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Foram destinadas oito sessões para análise do caso , marcadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro .

A expectativa é que o primeiro dia do julgamento seja destinado às manifestações das defesas e do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que fará a acusação.

A votação que vai condenar ou absolver os réus deve começar somente nas próximas sessões. As penas podem passar de 30 anos de prisão .

Quem são os réus?

  1. Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;
  2. Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  3. Almir Garnier- ex-comandante da Marinha;
  4. Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;
  5. Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
  6. Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa;
  7. Walter Braga Netto - ex-ministro da Casa Civil e da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro na chapa de 2022;
  8. Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Crimes

Os réus respondem no Supremo pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

A exceção é o caso do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem, que, atualmente, é deputado federal. Ele foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações e responde somente a três dos cinco crimes . A possibilidade de suspensão está prevista na Constituição.

A suspensão vale para os crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro.

Ramagem continua respondendo pelos crimes de golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito .

Primeira sessão

A sessão de hoje será aberta pelo presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin . Em seguida, o ministro chamará o processo para julgamento e dará a palavra a Alexandre de Moraes, relator do caso, que fará a leitura do relatório . O documento contém o resumo de todas as etapas percorridas no processo, desde as investigações até a apresentação das alegações finais , última fase antes do julgamento.

Após a leitura do relatório, Zanin passará a palavra para a acusação e às defesas dos réus.

O procurador-geral da República será responsável pela acusação. Paulo Gonet terá a palavra pelo prazo de até duas horas para defender a condenação dos réus.

Após a sustentação da PGR, os advogados dos réus serão convidados a subir à tribuna para as sustentações orais em favor de seus clientes. Eles terão prazo de até uma hora para suas considerações.

O julgamento será interrompido para o almoço por volta das 12h. À tarde, a sessão será retomada por volta das 14h.

Além de Moraes, relator do caso, fazem parte da Primeira Turma os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Cristiano Zanin.

Votos

Nas próximas sessões, o primeiro a votar será Alexandre de Moraes. Em sua manifestação, o ministro vai analisar questões preliminares suscitadas pelas defesas de Bolsonaro e dos demais acusados, como pedidos de nulidade da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e um dos réus, alegações de cerceamento de defesa, pedidos para retirar o caso do STF, além das solicitações de absolvição.

Moraes poderá solicitar que a turma delibere imediatamente sobre a questões preliminares ou deixar a análise desses quesitos para votação conjunta com o mérito.

Após a abordagem das questões preliminares, Moraes se pronunciará sobre o mérito do processo, ou seja, se condena ou absolve os acusados e qual o tempo de cumprimento de pena.

A condenação ou absolvição ocorrerá com o voto da maioria de três dos cinco ministros da turma .

Acusações

Pesam contra os acusados a suposta participação na elaboração do plano "Punhal Verde e Amarelo", com planejamento voltado ao sequestro ou homicídio do ministro Alexandre de Moraes, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente, Geraldo Alckmin.

Também consta na denúncia da PGR a produção da chamada “minuta do golpe”, documento que seria de conhecimento de Jair Bolsonaro e serviria para a decretação de medidas de estado de defesa e de sítio no país para tentar reverter o resultado das eleições de 2022 e impedir a posse do presidente Lula.

A denúncia também cita o suposto envolvimento dos acusados com os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Após PGR, julgamento de Bolsonaro tem intervalo e voltará com defesas
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Relatório de Alexandre de Moraes resume versões de acusação e defesas
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Panorama espantoso e tenebroso, diz Gonet sobre plano para golpe
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
27°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
27°

Sensação

4.28 km/h

Vento

47%

Umidade

Seco
Rádio Municipal
Ipiranga
Meganet
F&J Santos
Raffaelli
Agro Niederle
Seu Manoel
Tarzan
Império
APPATA
Sala
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Unimed
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sicredi
Mercado do povo
Fitness
Sicoob
Mercado Balestrin
Império
Fitness
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Raffaelli
F&J Santos
Agro Niederle
Ipiranga
Sicoob
Sala
Ponto Grill
Seu Manoel
Lazzaretti
APPATA
Sicredi
Unimed
Mercado do povo
Meganet
Tarzan
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Chegada da Chama Crioula abre a Semana Farroupilha em Vista Gaúcha no dia 13 de setembro
Vista Gaúcha - RS
Parceria entre Prefeitura e Promotoria é reforçada em encontro da RAE
Império
Sicoob
Ipiranga
Mercado do povo
Tarzan
Fitness
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sala
Mercado Balestrin
Unimed
Seco
Sicredi
Seu Manoel
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
APPATA
Lazzaretti
F&J Santos
Meganet
Raffaelli
Últimas notícias
Há 3 minutos Santa Catarina celebra um ano do voo direto para Lisboa com ações pelo estado
Há 3 minutos Após PGR, julgamento de Bolsonaro tem intervalo e voltará com defesas
Há 3 minutos Imprensa ocidental destaca ineditismo do julgamento de Bolsonaro
Há 3 minutos Visto para EUA: novas regras estão em vigor a partir desta terça-feira
Há 3 minutos Comissão aprova projeto que cria títulos de crédito para financiar educação e inovação
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ipiranga
F&J Santos
Seco
Sicredi
Sala
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Império
Mercado do povo
Seu Manoel
Fitness
Lazzaretti
Tarzan
Meganet
Sicoob
Raffaelli
Ponto Grill
Unimed
APPATA
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 4 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 5 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicredi
Tarzan
Mercado Balestrin
Seco
Ipiranga
APPATA
Ipiranga
Lazzaretti
Sicoob
Unimed
Fitness
Ponto Grill
Raffaelli
Meganet
Agro Niederle
Mecânica Jaime
F&J Santos
Rádio Municipal
Império
Tarzan
Mercado do povo
Ponto Grill
F&J Santos
Raffaelli
Sala
APPATA
Sicoob
Seco
Ipiranga
Meganet
Unimed
Mecânica Jaime
Império
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sicredi
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Fitness
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados