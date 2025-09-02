Projeto do CRAS estimula esporte e fortalece vínculos comunitários

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Derrubadas oferece aulas de Taekwondo que se tornaram uma das atividades mais procuradas pelos jovens do município. Atualmente, cerca de 100 participantes integram os treinamentos conduzidos pelo oficineiro Gabriel Oliveira, que têm contribuído para o desenvolvimento físico, social e educacional dos alunos.

Entre os resultados já conquistados, destaca-se a participação em competições internacionais, com a conquista de medalhas no Champions Internacional de Taekwondo, realizado em Buenos Aires, Argentina. O desempenho reflete a dedicação dos alunos e a seriedade do projeto.

A Oficina de Taekwondo tem como objetivo promover qualidade de vida, inclusão social e integração entre os participantes. Além de estimular a prática esportiva, busca reforçar valores como disciplina, respeito e responsabilidade, fundamentais para a convivência em comunidade.

Para a coordenadora do CRAS, Deise Camargo, a oficina vai além da prática esportiva, representando um instrumento de desenvolvimento pessoal e social. Já a secretária de Habitação e Assistência Social, Rosimeri Marques, ressalta a importância da iniciativa. “As aulas mostram como políticas públicas voltadas ao esporte e à inclusão podem transformar vidas e abrir novas oportunidades para os jovens”, destacou.