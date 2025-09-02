WhatsApp

Região

Brigada Militar efetua prisões em Miraguaí e Tenente Portela

Polícia

02/09/2025 09h43Atualizado há 34 minutos
Por: Júlio Santos
Foto: Efetivo 7°BPM
Foto: Efetivo 7°BPM

O início da semana foi marcado por ações da Brigada Militar que resultaram em prisões nos municípios de Miraguaí e Tenente Portela.

Na madrugada desta terça-feira (2), a guarnição de serviço foi acionada em Miraguaí para atender uma ocorrência relacionada à Lei Maria da Penha. Ao chegar ao local, os policiais constataram que a vítima possuía medidas protetivas de urgência determinadas pelo Poder Judiciário. Durante as diligências, o suspeito foi localizado nas imediações da residência da vítima, descumprindo a ordem judicial que o proibia de se aproximar. Ele foi preso em flagrante, apresentado na Delegacia de Polícia e posteriormente encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanece à disposição da Justiça.

Em Tenente Portela, na noite de domingo para segunda-feira (1), uma guarnição da Brigada Militar prendeu um homem de 22 anos em flagrante após tentar arrombar a porta da frente de um estabelecimento comercial na Rua Santos Dumont, no Centro da cidade. O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia e, após os procedimentos legais, também foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos.

As duas ocorrências evidenciam o trabalho contínuo da Brigada Militar no combate à criminalidade e no cumprimento da lei na região.

Com informações da BM

VEJA TAMBÉM
Foto: Polícia Civil Ação conjunta entre Polícia Civil e Brigada Militar esclarece furtos em Três Passos
Foto: Efetivo 7°BPM 7ºBPM celebra seu 59º aniversário
Foto: Polícia Civil Polícia Civil apreende carga de cigarros contrabandeados em ação conjunta com a Brigada Militar
