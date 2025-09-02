Grupo de Gestantes Novo Ser é agraciado com palestra sobre amamentação e entrega de kits do programa Mãe Gaúcha

Na tarde de quinta-feira, 28, o Grupo de Gestantes Novo Ser, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, Assistência Social, CRAS e Rede Bem Cuidar RS, realizou mais um encontro de orientação e acolhimento.

O evento contou com a presença da professora do curso de Enfermagem da UCEFF Itapiranga/SC, enfermeira Bruna Bridi, que palestrou sobre a importância da amamentação, em alusão ao Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização e valorização do aleitamento materno.

Durante o encontro, foram entregues os kits do Programa Mãe Gaúcha, iniciativa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul que busca oferecer suporte e incentivar cuidados essenciais às futuras mamães e bebês.

A atividade reforça o compromisso das equipes de saúde e assistência social em promover informação, acolhimento e qualidade de vida às gestantes, fortalecendo vínculos familiares e comunitários.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7