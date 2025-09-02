WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Meganet
F&J Santos
Raffaelli
Mercado do povo
Ipiranga
Tarzan
Sala
Império
Fitness
Lazzaretti
Rádio Municipal
APPATA
Sicoob
Mercado Balestrin
Unimed
Folha Popular
Mecânica Jaime
Seco
Niederle
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sicredi
Câmara

Comissão aprova proibição de financiar entidades suspeitas de envolvimento com o terrorismo

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado

02/09/2025 09h51
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 911/24 , que proíbe o Estado brasileiro de financiar países ou organizações internacionais suspeitas de colaborar com atos ou grupos terroristas. A proposta altera a Lei Antiterrorismo .

Segundo a proposta, a suspeita pode ser baseada em indícios de uso de recursos, pessoal, instalações ou equipamentos em ações ligadas ao terrorismo, no Brasil ou no exterior, mesmo que o alvo não seja brasileiro.

Nesses casos, os valores serão retidos em conta especial, controlada pelo Estado brasileiro. Se for comprovada a inocência, os recursos serão liberados; caso contrário, serão revertidos ao Tesouro Nacional.

Compromisso
 A Comissão seguiu o voto da relatora, deputada Rosangela Moro (União-SP), favorável ao PL 911/24, apresentado pelo deputado Kim Kataguiri (União-SP). “A proposição fortalece a posição do Brasil junto à comunidade internacional e sinaliza seu compromisso com a segurança global”, disse Moro.

Ela destacou que o Brasil é signatário da Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo e integra o Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi), que estabelece padrões rigorosos de controle de operações financeiras com o objetivo de prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento de atividades terroristas.

Próximos passos
 O projeto vai ser analisado agora pelas comissões de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), em caráter conclusivo. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que cria títulos de crédito para financiar educação e inovação
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que prevê financiamento da produção sustentável de alimentos e rações
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Deputados e especialistas defendem “asfixia financeira” no combate ao crime organizado
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
27°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
27°

Sensação

4.28 km/h

Vento

47%

Umidade

Ponto Grill
Raffaelli
Império
Meganet
APPATA
Ipiranga
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Agro Niederle
Rádio Municipal
Fitness
F&J Santos
Sala
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sicoob
Sicredi
Tarzan
Seco
Unimed
Lazzaretti
Mercado do povo
APPATA
Seu Manoel
Ipiranga
Raffaelli
Tarzan
Mercado Balestrin
Meganet
Império
F&J Santos
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicoob
Sala
Sicredi
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Fitness
Agro Niederle
Unimed
Mecânica Jaime
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Chegada da Chama Crioula abre a Semana Farroupilha em Vista Gaúcha no dia 13 de setembro
Vista Gaúcha - RS
Parceria entre Prefeitura e Promotoria é reforçada em encontro da RAE
Sicredi
Ipiranga
Fitness
Tarzan
F&J Santos
Mercado do povo
Raffaelli
Império
Sala
Lazzaretti
Rádio Municipal
Agro Niederle
Seu Manoel
APPATA
Mecânica Jaime
Meganet
Unimed
Sicoob
Seco
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 5 minutos Santa Catarina celebra um ano do voo direto para Lisboa com ações pelo estado
Há 5 minutos Após PGR, julgamento de Bolsonaro tem intervalo e voltará com defesas
Há 5 minutos Imprensa ocidental destaca ineditismo do julgamento de Bolsonaro
Há 5 minutos Visto para EUA: novas regras estão em vigor a partir desta terça-feira
Há 5 minutos Comissão aprova projeto que cria títulos de crédito para financiar educação e inovação
Sicredi
Ipiranga
Mercado do povo
Meganet
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Unimed
Agro Niederle
Seco
Seu Manoel
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sicoob
Rádio Municipal
APPATA
Fitness
Raffaelli
Tarzan
Império
Mecânica Jaime
Sala
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 4 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 5 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Agro Niederle
Império
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Lazzaretti
Seu Manoel
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sicredi
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sala
Ipiranga
Seco
APPATA
Meganet
Mercado Balestrin
Fitness
Unimed
Ipiranga
Tarzan
Sala
Tarzan
Seu Manoel
Sicoob
APPATA
Seco
Rádio Municipal
Raffaelli
Sicredi
Unimed
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Império
Fitness
F&J Santos
Ipiranga
Meganet
Mercado Balestrin
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados