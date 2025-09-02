WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Raffaelli
F&J Santos
Seco
Mercado do povo
Tarzan
Ipiranga
APPATA
Mecânica Jaime
Unimed
Sicoob
Império
Niederle
Meganet
Sicredi
Fitness
Seu Manoel
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sala
Senado Federal

CDR aprova aporte para concluir 22 mil moradias do Minha Casa, Minha Vida

A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) aprovou nesta terça-feira (2) projeto para permitir o aporte da União para a conclusão, legalização e ...

02/09/2025 11h41
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Professora Dorinha Seabra apresentou relatório favorável ao PL 4.686/2023, que segue à CAE - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Professora Dorinha Seabra apresentou relatório favorável ao PL 4.686/2023, que segue à CAE - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) aprovou nesta terça-feira (2) projeto para permitir o aporte da União para a conclusão, legalização e entrega de cerca de 22 mil moradias do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

O PL 4.686/2023 , do senador Eduardo Gomes (PL-TO), recebeu parecer favorável da senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO). A proposição segue para decisão final na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

O Projeto altera a Lei 11.977, de 2009 , para beneficiar cerca de 22 mil famílias que ainda não tiveram suas moradias entregues pelo Programa Minha Casa Minha Vida – modalidade oferta pública.

O texto permite que as instituições ou os agentes financeiros manifestem interesse na conclusão e entrega dessas moradias, e que a União forneça um aporte adicional de recursos para tal, até o valor de R$ 60 mil por família. A legislação atual proíbe o governo federal de complementar o valor para a conclusão dessas obras.

Na justificativa, o autor enfatiza a importância da ajuda do governo federal para a conclusão de casas para famílias de baixa renda, em municípios de menor porte, que não foram atendidas com medidas similares adotadas pelo Ministério das Cidades.

Ele justifica o valor dos R$ 60 mil extras da União: “por tratar-se de unidades habitacionais em municípios de menor porte, o valor máximo proposto para os novos aportes, quando necessários, é similar ao estabelecido para as unidades não concluídas do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), a saber, R$ 60 mil por família beneficiária, incluindo os custos para edificação, execução de assistência técnica e desempenho das atividades cabíveis a instituição ou agente financeiro”.

Para a relatora, tendo em vista que, em decorrência do cenário de maiores custos após a pandemia de covid-19, benefício similar foi concedido para as operações com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU), e para as operações contratadas do PNHR, integrantes do PMCMV, "parece razoável que as operações contratadas na modalidade oferta pública também possam receber recursos adicionais para a conclusão das unidades habitacionais".

O "Minha Casa Minha Vida – modalidade oferta pública" é voltado a cidades menores, com até 50 mil habitantes, não pertencentes a regiões metropolitanas. Com isso, atende mais de 4.500 municípios. Trata-se de financiamento a moradia para pessoas com renda até R$ 1.600.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Relator, Cid Gomes apresentou, em reunião semipresencial, relatório favorável ao PL 1.104/2023 na forma de um substitutivo; texto será novamente votado pela Comissão de Educação - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Incentivo à contratação de pesquisadores é aprovado pela CE
Audiência pública sobre o preço do gás natural foi requerida por Laércio Oliveira - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Custo do gás será discutido em audiência na Comissão de Infraestrutura
Os senadores Professora Dorinha Seabra, Hamilton Mourão e Tereza Cristina na reunião da CAE nesta terça - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Avança regulamentação da profissão de tecnólogo em engenharia e agronomia
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
27°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
27°

Sensação

4.28 km/h

Vento

47%

Umidade

Seco
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Raffaelli
F&J Santos
Sicredi
Lazzaretti
Ipiranga
Seu Manoel
Unimed
Mecânica Jaime
Império
Mercado do povo
Ponto Grill
Tarzan
Mercado Balestrin
APPATA
Sala
Meganet
Fitness
Rádio Municipal
APPATA
Sala
Mercado Balestrin
Unimed
Ponto Grill
Sicoob
Sicredi
Raffaelli
Império
Fitness
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Rádio Municipal
Ipiranga
F&J Santos
Tarzan
Mercado do povo
Lazzaretti
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
Agro Niederle
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Chegada da Chama Crioula abre a Semana Farroupilha em Vista Gaúcha no dia 13 de setembro
Vista Gaúcha - RS
Parceria entre Prefeitura e Promotoria é reforçada em encontro da RAE
Ipiranga
F&J Santos
APPATA
Seu Manoel
Meganet
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Lazzaretti
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Raffaelli
Rádio Municipal
Império
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Unimed
Tarzan
Ponto Grill
Sicoob
Seco
Sala
Últimas notícias
Há 6 minutos Santa Catarina celebra um ano do voo direto para Lisboa com ações pelo estado
Há 6 minutos Após PGR, julgamento de Bolsonaro tem intervalo e voltará com defesas
Há 6 minutos Imprensa ocidental destaca ineditismo do julgamento de Bolsonaro
Há 6 minutos Visto para EUA: novas regras estão em vigor a partir desta terça-feira
Há 6 minutos Comissão aprova projeto que cria títulos de crédito para financiar educação e inovação
Seco
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sala
Mercado do povo
Unimed
Rádio Municipal
Raffaelli
Sicredi
APPATA
Sicoob
Mercado Balestrin
Ipiranga
Tarzan
F&J Santos
Meganet
Ponto Grill
Seu Manoel
Lazzaretti
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Império
Mais lidas
1
Há 4 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 5 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Seco
Raffaelli
Ipiranga
Sala
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
APPATA
Império
F&J Santos
Fitness
Unimed
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Ipiranga
Seu Manoel
Meganet
Rádio Municipal
Sicoob
Ponto Grill
Tarzan
Sicredi
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Seco
Meganet
APPATA
Ipiranga
Unimed
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Seu Manoel
F&J Santos
Sala
Raffaelli
Império
Sicoob
Ponto Grill
Tarzan
Rádio Municipal
Fitness
Lazzaretti
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados