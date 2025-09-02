WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
Sala
Seco
F&J Santos
APPATA
Hospital Santo Antonio
Império
Meganet
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicoob
Unimed
Niederle
Ipiranga
Sicredi
Ponto Grill
Fitness
Rádio Municipal
Folha Popular
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Seu Manoel
Raffaelli
Justiça

Defesa de Mauro Cid pede manutenção da delação premiada ao STF

Advogado rebateu acusações dos réus que foram citados nos depoimento

02/09/2025 16h00
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A defesa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, pediu nesta terça-feira (2) ao Supremo Tribunal Federal (STF) a manutenção do acordo de delação premiada assinado com a Polícia Federal (PF) durante as investigações sobre a trama golpista para tentar reverter o resultado das eleições de 2022.

Durante sustentação oral no julgamento sobre a trama golpista, que começou hoje, o advogado Jair Alves Pereira rebateu as acusações dos réus que foram citados por Cid nos depoimentos e reiterou que o militar não foi coagido a delatar.

As suspeitas foram levantadas após a revista Veja divulgar, no ano passado, áudios no quais Mauro Cid insinuou que teria sido pressionado a citar Bolsonaro e os demais acusados nos depoimentos.

"Em nenhum momento ele diz, especifica que falou isso [falas]. Ele confronta as ideias e a investigação. O que é normal e legítimo dentro de um Estado Democrático de Direito em que o devido processo legal deve ser preservado. Qual é o indiciado que concorda com o delegado ou com o juiz?", indagou.

Na ação penal, o militar figura na condição de delator e réu. Entre os benefícios, está a possibilidade de responder às acusações em liberdade e de redução de pena em caso de condenação.

Jair Pereira também reiterou que Cid não tinha conhecimento do arquivo de word chamado "Plano Punhal Verde-Amerelo" , elaborado, segundo a acusação da PGR, para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o ministro Alexandre de Moraes.

Segundo Pereira, o militar apenas recebeu o arquivo no celular e não participava dos grupos de WhatsApp em que o plano e a trama golpista foram discutidos.

"Peço a confirmação da colaboração premiada, com todos os benefícios ajustados, nos termos das nossas alegações finais", completou.

A sessão prossegue para a realização das sustentações dos demais advogados.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp


Quem são os réus?

  • Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;
  • Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  • Almir Garnier- ex-comandante da Marinha;
  • Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
  • Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
  • Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa;
  • Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;
  • Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Primeiro dia

Pela manhã, o relator, ministro Alexandre de Moraes, leu relatório da ação penal , documento que contém o resumo de todas as etapas percorridas no processo, desde as investigações até a apresentação das alegações finais, última fase antes do julgamento.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu a condenação de Bolsonaro e dos demais acusados . Na parte da tarde, a sessão é destinada às manifestações das defesas

Foram destinadas oito sessões para análise do caso, marcadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.

A votação que vai condenar ou absolver os réus deve começar somente nas próximas sessões.

Crimes

Os réus respondem no Supremo pelos crimes de:

  • Organização criminosa armada,
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito,
  • Golpe de Estado,
  • Dano qualificado pela violência e grave ameaça,
  • Deterioração de patrimônio tombado.

A exceção é o caso do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Abin Alexandre Ramagem, que, atualmente, é deputado federal. Ele foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações e responde somente a três dos cinco crimes. A possibilidade de suspensão está prevista na Constituição.

A suspensão vale para os crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro.

Ramagem continua respondendo pelos crimes de golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

Em caso de condenação, as penas podem ultrapassar os 40 anos de prisão, a depender do papel desempenhado pelo condenado no complô golpista.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil PF indicia mulher que tentou agredir Flávio Dino durante voo
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Saiba como foi o 1º dia do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Cármen Lúcia rebate advogado de Ramagem e defende urnas eletrônicas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
21°

Sensação

2.09 km/h

Vento

77%

Umidade

Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Meganet
Rádio Municipal
APPATA
Mecânica Jaime
Império
Ponto Grill
Fitness
Sala
Unimed
Seu Manoel
Lazzaretti
F&J Santos
Raffaelli
Seco
Sicredi
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sicoob
Agro Niederle
Mercado do povo
Lazzaretti
Sala
Sicredi
F&J Santos
Império
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Unimed
Meganet
Ipiranga
Sicoob
Fitness
Sicoob
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Raffaelli
APPATA
Tarzan
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa “Obra Pra Todo Lado” prevê melhorias na infraestrutura urbana e rural
Derrubadas - RS
Apresentações culturais e Cantinho da Leitura fortalecem ensino na Escola Meu Primeiro Passo
Império
Lazzaretti
Sala
APPATA
Mercado Balestrin
Tarzan
Rádio Municipal
Raffaelli
Sicoob
Ponto Grill
Seco
F&J Santos
Meganet
Hospital Santo Antonio
Unimed
Seu Manoel
Sicredi
Mecânica Jaime
Ipiranga
Agro Niederle
Mercado do povo
Fitness
Últimas notícias
Há 16 minutos Mino Carta foi o maior jornalista brasileiro, diz Lula
Há 16 minutos Compradores de celular com restrição criminal são notificados em SP
Há 16 minutos Câmara aprova regras para conservação e uso sustentável do Pantanal
Há 53 minutos PF indicia mulher que tentou agredir Flávio Dino durante voo
Há 53 minutos Câmara aprova aumento de pena para maus-tratos contra pessoa com deficiência
Tarzan
Sicoob
Mercado Balestrin
Unimed
Ponto Grill
Império
Rádio Municipal
Seu Manoel
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mecânica Jaime
Mercado do povo
F&J Santos
Raffaelli
Agro Niederle
Seco
APPATA
Lazzaretti
Fitness
Sala
Meganet
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 6 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sala
APPATA
Ipiranga
Sicredi
F&J Santos
Unimed
Raffaelli
Fitness
Ponto Grill
Meganet
Ipiranga
Tarzan
Sicoob
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Lazzaretti
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Império
Seco
Sala
Unimed
Sicredi
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
F&J Santos
Tarzan
Seco
Hospital Santo Antonio
APPATA
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ipiranga
Fitness
Sicoob
Ponto Grill
Agro Niederle
Império
Seu Manoel
Lazzaretti
Raffaelli
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados