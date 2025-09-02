WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
Tarzan
Mecânica Jaime
Meganet
APPATA
Unimed
Raffaelli
Seu Manoel
Ponto Grill
Sicredi
Fitness
Hospital Santo Antonio
Império
Mercado do povo
F&J Santos
Niederle
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sicoob
Lazzaretti
Seco
Sala
Folha Popular
Senado Federal

Para aliados de Bolsonaro, denúncias de Tagliaferro afetam julgamento no STF

A Comissão de Segurança Pública (CSP) ouviu nesta terça-feira (2) o ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Su...

02/09/2025 17h49
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Tagliaferro (no telão) mora na Itália, de onde falou à comissão - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Tagliaferro (no telão) mora na Itália, de onde falou à comissão - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Segurança Pública (CSP) ouviu nesta terça-feira (2) o ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Eduardo Tagliaferro, sobre suposto uso indevido da estrutura do TSE pelo ministro Alexandre de Moraes. A audiência foi comandada pelo presidente da CSP, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e atendeu a sugestão ( REQ 18/2025 - CSP ) do senador Magno Malta (PL-ES).

Tagliaferro — assessor de Moraes na presidência do TSE entre 2022 e 2024 — disse aos senadores que o ministro teria tentado direcionar o levantamento de informações para abastecer os inquéritos do STF relacionados a ataques e disseminação de notícias falsas contra a Corte e seus ministros, dos quais era relator.

— Esse relatório seria enviado para o Tribunal Superior Eleitoral, em seu gabinete, ou ao Supremo Tribunal Federal, também ao seu gabinete, para que [Moraes] definisse o local melhor. Muitas informações acabaram saindo pelo Tribunal Superior Eleitoral, visto a menor burocracia, uma vez que Alexandre de Moraes era o presidente — relatou o ex-assessor.

Flávio Bolsonaro avaliou que as informações prestadas por Tagliaferro afetam o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela 1ª Turma do STF, que começou nesta terça. Bolsonaro e integrantes do alto escalão das Forças Armadas são réus por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O senador acionou a Advocacia-Geral do Senado para definir encaminhamentos de uma denúncia de fraude processual contra o ministro Alexandre de Moraes, a ser protocolada pelos senadores.

— [O julgamento] é um linchamento comprovado por um modo de agir fora da lei e marginal de Alexandre de Moraes para requentar provas contra alvos pré-determinados — criticou.

Tagliaferro foi exonerado do TSE em 2024, quando conversas suas com Moraes foram publicadas pela imprensa. Tagliaferro pediu ao STF o afastamento de Moraes de inquéritos que envolvem Bolsonaro e foi para a Itália, de onde participou da audiência na CSP.

Depois dos vazamentos, Tagliaferro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que considerou que o ex-assessor agiu para prejudicar o processo eleitoral e as investigações de atos antidemocráticos. Ele é acusado dos crimes de violação de sigilo funcional, coação no curso do processo e obstrução de investigação penal. No último dia 25, o Ministério das Relações Exteriores pediu a extradição de Tagliaferro ao governo italiano.

Violações

Depois de ver documentos apresentados por Tagliaferro na audiência, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) pediu a suspensão do julgamento de Jair Bolsonaro, por julgar que a ação do STF contra o ex-presidente estaria "contaminada".

— O que estamos vendo aqui é uma grande violação de direitos humanos. Pessoas foram acusadas e presas, buscas e apreensões foram feitas com provas forjadas por um magistrado. Esse magistrado tinha que ser preso hoje, e o ministro [Luís Roberto] Barroso [presidente do STF] teria que interromper esse julgamento hoje. O Brasil precisa ver o que nós estamos vendo. Barroso tem que ter acesso a esse material hoje e tomar uma providência, e o [presidente do Senado] Davi Alcolumbre também.

Na opinião do senador Eduardo Girão (Novo-CE), as informações repassadas por Tagliaferro podem compor um relatório com documentos "a serem mostrados ao mundo".

— Isso aqui tem de ser protocolado em organismos internacionais, porque é algo muito grave. A chamada "grande imprensa" não quer ouvir algo que, de cara, anularia todo esse julgamento, toda essa fachada. Carla Zambelli, os presos políticos, [Jair] Bolsonaro estão sendo injustamente perseguidos, caçados.

Força-tarefa

Em resposta ao senador Magno Malta, Tagliaferro confirmou a existência de uma força-tarefa informal no STF e no TSE para monitorar cidadãos e emitir certidões positivas sem provas materiais. Nomeado para a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE em agosto de 2022, Tagliaferro tinha a função de monitorar as redes sociais e checar publicações que pudessem ser consideradas "irregulares".

Ele disse aos senadores que tinha uma relação "profissional" com o ministro e que fingiu concordar com o suposto esquema "para reunir provas".

— Eu tinha uma proximidade profissional [com Moraes] e precisei me mostrar inteirado no desejo dele. Se eu fosse contra o sistema, eu não estaria aqui hoje com todo o material para apresentar e [quem sabe estaria] com minha vida ceifada.

CPI

O senador Esperidião Amin (PP-SC) cobrou a leitura do requerimento apresentado por ele para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar membros do Poder Judiciário por suposta perseguição política a adversários. Protocolado em 29 de agosto, o pedido recebeu 29 assinaturas — o mínimo necessário são 27 — e agora precisa ser lido em Plenário pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que a CPI seja efetivamente instalada.

Amin pediu que as lideranças partidárias apontem os integrantes da CPI e ponderou que muitas informações repassadas por Tagliaferro já podem embasar o início dos trabalhos da comissão.

— Precisamos achar uma forma legal de darmos a liberdade, com garantia de vida e deslocamento ao senhor Tagliaferro prestar o serviço que está prestando ao Brasil com honra. O senhor está nos ajudando a chegar à liberdade, porque o senhor tem documentos, conhece os fatos, não foge deles e não os exagera. O que já foi informado aqui, já foi apurado, já é parte da CPI.

Outros parlamentares participaram da audiência pública, entre eles os senadores Jorge Seif (PL-SC), Astronauta Marcos Pontes (PL-SC), Marcio Bittar (PL-AC) e Marcos Rogério (PL-RO) e os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Bia Kicis (PL-DF).

Magno Malta solicitou a audiência: para ele, Tagliaferro mostrou indícios de abuso de poder no TSE - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Magno Malta solicitou a audiência: para ele, Tagliaferro mostrou indícios de abuso de poder no TSE - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Presidente da CSP, Flávio Bolsonaro quer denunciar Alexandre de Moraes por fraude processual - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Presidente da CSP, Flávio Bolsonaro quer denunciar Alexandre de Moraes por fraude processual - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Jaques Wagner, que é o líder do governo no Senado, foi o relator da matéria - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado PEC dos precatórios será promulgada no dia 9
Senadora Dorinha, no Plenário desta terça, foi a relatora - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Aprovada MP de R$ 520 milhões para ações emergenciais de defesa civil
Senador Rogério (terceiro da esq. para dir.) coordenou a audiência - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Debate na CCJ: maioria apoia redução da jornada para 36 horas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
21°

Sensação

2.09 km/h

Vento

77%

Umidade

Sicoob
Lazzaretti
Seu Manoel
Tarzan
Império
Raffaelli
Seco
Mecânica Jaime
Sala
Fitness
Mercado do povo
F&J Santos
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Rádio Municipal
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Unimed
APPATA
Meganet
Sicredi
Ipiranga
Fitness
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Tarzan
APPATA
Meganet
Sicoob
Seu Manoel
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Império
Raffaelli
Unimed
F&J Santos
Sala
Ipiranga
Ponto Grill
Sicoob
Agro Niederle
Sicredi
Lazzaretti
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa “Obra Pra Todo Lado” prevê melhorias na infraestrutura urbana e rural
Derrubadas - RS
Apresentações culturais e Cantinho da Leitura fortalecem ensino na Escola Meu Primeiro Passo
F&J Santos
Seco
Ponto Grill
Unimed
Mercado Balestrin
APPATA
Rádio Municipal
Império
Ipiranga
Mercado do povo
Tarzan
Mecânica Jaime
Meganet
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicoob
Agro Niederle
Sicredi
Fitness
Lazzaretti
Sala
Últimas notícias
Há 17 minutos Mino Carta foi o maior jornalista brasileiro, diz Lula
Há 17 minutos Compradores de celular com restrição criminal são notificados em SP
Há 17 minutos Câmara aprova regras para conservação e uso sustentável do Pantanal
Há 55 minutos PF indicia mulher que tentou agredir Flávio Dino durante voo
Há 55 minutos Câmara aprova aumento de pena para maus-tratos contra pessoa com deficiência
Agro Niederle
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Império
Rádio Municipal
Raffaelli
Tarzan
Mercado do povo
Sicredi
Ipiranga
F&J Santos
Fitness
Mercado Balestrin
Sicoob
Seco
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ponto Grill
Seu Manoel
Meganet
Sala
Unimed
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 6 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Unimed
Sicredi
Sala
Mecânica Jaime
Meganet
Fitness
APPATA
Ipiranga
F&J Santos
Império
Ipiranga
Rádio Municipal
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Agro Niederle
Tarzan
Seu Manoel
Raffaelli
Lazzaretti
Seco
Mercado Balestrin
Meganet
F&J Santos
Unimed
Mercado do povo
Império
Rádio Municipal
Fitness
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sala
Lazzaretti
Seco
Sicredi
Ipiranga
Tarzan
APPATA
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sicoob
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados